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18.08.2026 23:55

Αγρίνιο: Αντιδήμαρχος ακινητοποίησε δύο ληστές – Είχαν αρπάξει κοσμήματα από 65χρονο

18.08.2026 23:55
agrinio

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Δύο άνδρες που είχαν αρπάξει κοσμήματα από 65χρονο με τη μέθοδο της τηλεφωνικής απάτης, κατάφερε να ακινητοποιήσει ο αντιδήμαρχος Αγρινίου και αστυνομικός, Λάμπρος Σκουφής, στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου.

Όπως αναφέρει το sinidisi.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 18/8, όταν ο αντιδήμαρχος επέστρεφε στο σπίτι του και παρατήρησε δύο άνδρες πάνω σε μεγάλου κυβισμού μοτοσικλέτα. Και οι δύο φορούσαν χειμωνιάτικα μπουφάν, γεγονός που του προκάλεσε υποψίες.

Ο Λάμπρος Σκουφής βγήκε από το αυτοκίνητό του και τους πλησίασε, δείχνοντάς τους την αστυνομική του ταυτότητα, καθώς θεώρησε ότι ενδεχομένως κάτι ύποπτο βρισκόταν σε εξέλιξη. Παράλληλα, ειδοποίησε την ομάδα ΔΙΑΣ και την Ασφάλεια.

Όταν έδειξε το σήμα του, ο ένας από τους δύο άνδρες, ηλικίας περίπου 40 ετών, κατέβηκε από τη μοτοσικλέτα και άρχισε να τρέχει, ενώ ο άλλος έβαλε μπροστά επιχειρώντας να διαφύγει. Ωστόσο, ο αντιδήμαρχος τον πρόλαβε, έσβησε τη μοτοσικλέτα, πήρε τα κλειδιά και τα πέταξε.

Στο σημείο έφτασαν και δυνάμεις της ομάδας ΔΙΑΣ, που προχώρησαν στη σύλληψη του ενός άνδρα, καθώς ο άλλος κατάφερε να διαφύγει.

Τα κοσμήματα εντοπίστηκαν τελικά, κρυμμένα κάτω από μια ελιά, ενώ το 65χρονο θύμα της κλοπής μετέβη στην Ασφάλεια προκειμένου να δώσει κατάθεση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, και οι δύο δράστες είναι από το Ζευγολατιό, ενώ ο συνεργός που διέφυγε αναζητείται από τις Αρχές.

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