Σάκης Αρναούτογλου: Ο καιρός σήμερα και το μετεωρολογικό «παράδοξο»

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Για σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου, το Αιγαίο θα έχει κατά πάσα πιθανότητα τοπικά ένα μικρό μετεωρολογικό «παράδοξο», όπως αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου.
Από τη μία, ο άνεμος πέφτει αισθητά. Από την άλλη, αυτή ακριβώς η εξασθένηση του ανέμου, μαζί με τις κατάλληλες συνθήκες κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας, μπορεί να βοηθήσει στον σχηματισμό θαλάσσιας ομίχλης, κυρίως στην περιοχή των Κυκλάδων.
Και ενώ λοιπόν σε κάποιες περιοχές του Αιγαίου η ορατότητα μπορεί τοπικά να περιοριστεί αρκετά, στην υπόλοιπη καιρική εικόνα αρχίζει να ξεχωρίζει κάτι εντελώς διαφορετικό.
Η ζέστη ετοιμάζεται να ανεβάσει στροφές.
Το ενδιαφέρον πλέον δεν είναι μόνο πόσο θα ανέβει η θερμοκρασία, αλλά πότε ξεκινά η άνοδος, ποιες περιοχές θα βρεθούν περισσότερο στο επίκεντρο και πόσο μπορεί να κρατήσει.
Στο δελτίο καιρού αναλυτικά τι περιμένουμε στο Αιγαίο και, κυρίως, την τάση των επόμενων ημερών που αρχίζει να γίνεται ιδιαίτερα θερμή και κυρίως για ποιο λόγο. Δείτε το δελτίο μέχρι το τέλος, γιατί εκεί βρίσκεται πλέον το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της εξέλιξης.
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