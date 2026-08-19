Κυρώσεις στην πρόεδρο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου από τις ΗΠΑ – Τι απαντά το ΔΠΔ

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Σε κυρώσεις κατά της προέδρου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Τομόκο Ακάνε, καθώς και του αναπληρωτή εισαγγελέα του ΔΠΔ, Αμπντουλαγέ Σεγέ, προχώρησαν την Τρίτη, 18/8, οι Ηνωμένες Πολιτείες, εντείνοντας την αντιπαράθεσή τους με τον θεσμό, τον οποίο η Ουάσινγκτον χαρακτηρίζει πολιτικοποιημένο.

«Τα πρόσωπα αυτά μετείχαν άμεσα στις προσπάθειες που καταβάλλει το ΔΠΔ για να ερευνά, να συλλαμβάνει, να θέτει υπό κράτηση ή να διώκει αξιωματούχους των οποίων η κυβέρνηση δεν έχει δεχτεί τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ», δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, σε ανακοίνωση, χωρίς να αναφέρει παραδείγματα.

Ο Αμπντουλαγέ Σεγέ είναι Σενεγαλέζος και κατέχει σήμερα τη θέση του αναπληρωτή εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο εδρεύει στη Χάγη της Ολλανδίας.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν προσχωρήσει στη διεθνή συνθήκη με την οποία ιδρύθηκε το ΔΠΔ, ενώ έχουν ήδη επιβάλει κυρώσεις σε δικαστές του. Τα μέτρα προβλέπουν, μεταξύ άλλων, απαγόρευση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και περιορισμούς σε συναλλαγές που αφορούν ακίνητα ή οικονομικές δραστηριότητες στη χώρα.

Οι κυρώσεις συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με τις έρευνες του ΔΠΔ για το Ισραήλ, στενό σύμμαχο της Ουάσινγκτον. Το 2024 το Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφορικά τον πόλεμο στη Γάζα.

Τον Ιούλιο η αμερικανική κυβέρνηση ξεκίνησε ευρύτερη διπλωματική εκστρατεία κατά του ΔΠΔ, υποστηρίζοντας ότι ο θεσμός απειλεί Αμερικανούς και καλώντας άλλες χώρες να αποχωρήσουν από αυτόν.

Το Τσαντ και η Βενεζουέλα, η οποία έχει πλέον έρθει πιο κοντά στην Ουάσινγκτον μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ακολούθησαν πρόσφατα το παράδειγμα των ΗΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο έχει δηλώσει ότι θεωρεί πιθανό να ακολουθήσουν και άλλες χώρες.

Η απάντηση του ΔΠΔ

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο αντέδρασε στις αμερικανικές κυρώσεις, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα σε βάρος υψηλόβαθμων αξιωματούχων του υπονομεύουν το κράτος δικαίου.

«Τα μέτρα που έχουν στόχο τους δικαστές, τους εισαγγελείς και το προσωπικό που εργάζεται για την εκπλήρωση της εντολής που έχουν αναθέσει τα κράτη στο ΔΠΔ υπονομεύουν το κράτος δικαίου», σημείωσε χαρακτηριστικά το ΔΠΔ.

«Όταν ασκείται πίεση στους δικαστικούς φορείς για να τους εμποδίσει να εφαρμόσουν τον νόμο, η ίδια η διεθνής έννομη τάξη είναι αυτή που τίθεται σε κίνδυνο», πρόσθεσε, συμπληρώνοντας ότι το Δικαστήριο «παραμένει ακλόνητο» και «υποστηρίζει με σθένος το προσωπικό του όπως και τα θύματα αδιανόητων ωμοτήτων».

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