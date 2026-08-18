Μεγάλη φωτιά σε κέντρο ανακύκλωσης στο Λονδίνο – Ορατοί από χιλιόμετρα οι καπνοί (Video)

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Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης, 18/8, σε εγκατάσταση ανακύκλωσης στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, με τεράστια σύννεφα πυκνού καπνού να υψώνονται πάνω από την περιοχή και να είναι ορατά από μεγάλη απόσταση.
Σύμφωνα με τη The Sun η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Surrey Quays, κοντά σε σιδηροδρομική γραμμή, ενώ βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τις φλόγες και τον μαύρο καπνό που κάλυψε τον ουρανό. Το ίδιο δημοσίευμα σημειώνει ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου δεν είχε επιβεβαιώσει ακόμη τις λεπτομέρειες του περιστατικού.
Σύμφωνα με το εξειδικευμένο βρετανικό μέσο letsrecycle, πρόκειται για το Deptford Recycling Centre στην περιοχή του Bermondsey και είναι η δεύτερη φωτιά που ξεσπά στις εγκαταστάσεις μέσα στο 2026. Η προηγούμενη πυρκαγιά είχε σημειωθεί στις 8 Ιουνίου και είχε προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις.
Σημειώνεται ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές επίσημες πληροφορίες για τον αριθμό των πυροσβεστών που επιχειρούν στο σημείο, την έκταση της φωτιάς ή τυχόν τραυματισμούς.
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