search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.08.2026 01:24
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.08.2026 23:28

Μεγάλη φωτιά σε κέντρο ανακύκλωσης στο Λονδίνο – Ορατοί από χιλιόμετρα οι καπνοί (Video)

18.08.2026 23:28
londino-fotia

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης, 18/8, σε εγκατάσταση ανακύκλωσης στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, με τεράστια σύννεφα πυκνού καπνού να υψώνονται πάνω από την περιοχή και να είναι ορατά από μεγάλη απόσταση.

Σύμφωνα με τη The Sun η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Surrey Quays, κοντά σε σιδηροδρομική γραμμή, ενώ βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τις φλόγες και τον μαύρο καπνό που κάλυψε τον ουρανό. Το ίδιο δημοσίευμα σημειώνει ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου δεν είχε επιβεβαιώσει ακόμη τις λεπτομέρειες του περιστατικού.

Σύμφωνα με το εξειδικευμένο βρετανικό μέσο letsrecycle, πρόκειται για το Deptford Recycling Centre στην περιοχή του Bermondsey και είναι η δεύτερη φωτιά που ξεσπά στις εγκαταστάσεις μέσα στο 2026. Η προηγούμενη πυρκαγιά είχε σημειωθεί στις 8 Ιουνίου και είχε προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις.

Σημειώνεται ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές επίσημες πληροφορίες για τον αριθμό των πυροσβεστών που επιχειρούν στο σημείο, την έκταση της φωτιάς ή τυχόν τραυματισμούς.

Διαβάστε επίσης:

Βόρεια Μακεδονία: Τέσσερις νεκροί και 35 κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου

Αλβανία: Νεκρός 20χρονος Πορτογάλος τουρίστας μετά από συμπλοκή – Πώς συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας, ενώ επιχειρούσε να διαφύγει

Επιδεινώνεται το κλίμα στις σχέσεις Μόσχας – Λονδίνου: «Κινδυνεύουν να θεωρηθούν μέρος του πολέμου», λέει ο Λαβρόφ





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xamogelo_tou_paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 30χρονης στο Μεταξουργείο – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

ICC
ΚΟΣΜΟΣ

Κυρώσεις στην πρόεδρο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου από τις ΗΠΑ – Τι απαντά το ΔΠΔ

kalokairi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Ο καιρός σήμερα και το μετεωρολογικό «παράδοξο»

agrinio
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Αντιδήμαρχος ακινητοποίησε δύο ληστές – Είχαν αρπάξει κοσμήματα από 65χρονο

aek levski
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League, Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ 0-0: Όρθια στη Σόφια και η πρόκριση στην League Phase θα κριθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karalis-duplantis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντίπαλοι στον αγωνα, φίλοι εκτός: Ο Καραλής έκανε τον Ντουπλάντις να ξεκαρδιστεί στα γέλια την ώρα της έναρξης του τελικού (video)

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Το νέο δίδυμο παρουσιαστών για τα χαράματα από την ερχόμενη Δευτέρα (24/8)

komodromos_paparizou
ΜΟΥΣΙΚΗ

Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος: Δεν έχουμε πια επαφή με την Έλενα Παπαρίζου, αλλά αυτό δεν αλλάζει την εκτίμησή μου

sima-apotsigaro-2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι σημαίνει η πινακίδα που μοιάζει με αποτσίγαρο

PODCAST RITSOY SITE 18.08
PODCASTS

Podcast - Έρη Ρίτσου: «Εγώ έζησα στον 20ό αιώνα, στον 21ο απλώς υπάρχω»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19.08.2026 00:50
xamogelo_tou_paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 30χρονης στο Μεταξουργείο – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

ICC
ΚΟΣΜΟΣ

Κυρώσεις στην πρόεδρο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου από τις ΗΠΑ – Τι απαντά το ΔΠΔ

kalokairi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Ο καιρός σήμερα και το μετεωρολογικό «παράδοξο»

1 / 3