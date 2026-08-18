Επιδεινώνεται το κλίμα στις σχέσεις Μόσχας – Λονδίνου: «Κινδυνεύουν να θεωρηθούν μέρος του πολέμου», λέει ο Λαβρόφ

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Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα θεωρεί πως έχει το δικαίωμα να αντιμετωπίσει την άμεση βρετανική εμπλοκή σε επιθέσεις εναντίον ρωσικού εδάφους ως συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Interfax.

Η τοποθέτηση του Ρώσου υπουργού έγινε μετά από δημοσίευμα των Times το περασμένο Σάββατο, σύμφωνα με το οποίο για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν drones βρετανικής κατασκευής σε επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας κατά στόχων στη Ρωσία.

Μετά το δημοσίευμα, η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο απηύθυνε προειδοποίηση προς τη Βρετανία, κάνοντας λόγο για απροσδιόριστες «συνέπειες» εξαιτίας της προμήθειας drones στην Ουκρανία.

Μπέρναμ: 100% στήριξη στην Ουκρανία

Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε σήμερα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να στηρίζει «100%» την Ουκρανία στον αγώνα της απέναντι στη Ρωσία και θα παραμείνει στο πλευρό του Κιέβου «στην ώρα της ανάγκης».

Η Μόσχα έχει κατηγορήσει κατά το παρελθόν Βρετανούς ειδικούς για συμμετοχή σε επιθέσεις εναντίον στόχων σε ρωσικό έδαφος, προειδοποιώντας ότι ο ρόλος της Βρετανίας θα ληφθεί «υπόψη» στην απάντηση της Ρωσίας.

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