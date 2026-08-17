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17.08.2026 10:00

Politico: Ο Μπέρναμ αντάλλαξε μηνύματα με άτομο που προσποιούνταν την προσωπάρχη του Τραμπ

17.08.2026 10:00
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  • Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ αντάλλαξε μηνύματα με άτομο που υποκρίθηκε την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς.
  • Οι αξιωματούχοι διαπίστωσαν εκ των υστέρων ότι η επικοινωνία δεν ήταν πραγματική και αφορούσε πιθανή παραβίαση του τηλεφώνου της Γουάιλς.
  • Η Ντάουνινγκ Στριτ αρνήθηκε να σχολιάσει το ζήτημα, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας, ενώ ο Λευκός Οίκος απέφυγε επίσης οποιαδήποτε επίσημη τοποθέτηση.
  • Πηγές αναφέρουν πως τα μηνύματα δεν είχαν ιδιαίτερη σημασία, αν και το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία στις διπλωματικές αρχές.

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Σε γκάφα άθελά του έπεσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, αντάλλαξε μηνύματα με άτομο που εμφανιζόταν ως ένα από τα πλέον έμπιστα πρόσωπα του Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ φέρεται να επικοινώνησε με κάποιον που του συστήθηκε ως Σούζι Γουάιλς, προσωπάρχης του Λευκού Οίκου.

Στη συνέχεια κατάλαβαν ότι η συγκεκριμένη επικοινωνία δεν ήταν πραγματική, σύμφωνα με τέσσερις αξιωματούχους που θέλησαν να κρατήσουν την ανωνυμία τους.

Από την πλευρά της η Ντάουνινγκ Στριτ απέφυγε να τοποθετηθεί επί του θέματος και ανέφερε απλά ότι «δεν σχολιάζουμε ζητήματα εθνικής ασφάλειας».

Πηγή που επικαλείται το Politico και είχε γνώση των επικοινωνιών ανέφερε ότι μετά την ανάληψη των καθηκόντων του πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή «μερικών μηνυμάτων», υποστηρίζοντας ωστόσο πως οι συνομιλίες «δεν είχαν καμία ιδιαίτερη σημασία».

Το συγκεκριμένο περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία στη βρετανική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον, η οποία, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους, ενημέρωσε σχετικά τον Λευκό Οίκο. Κανείς από τους αξιωματούχους δεν θέλησε να κάνει επώνυμα δηλώσεις.

Να σημειωθεί ότι στους κόλπους της βρετανικής κυβέρνησης εκφράστηκαν φόβοι ότι το κινητό τηλέφωνο της Σούζι Γουάιλς ενδέχεται να είχε παραβιαστεί εκ νέου. Από την πλευρά του ο Λευκός Οίκος απέφυγε να σχολιάσει τις σχετικές πληροφορίες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η Γουάιλς ενημέρωσε συνεργάτες της ότι οι επαφές που ήταν αποθηκευμένες στο κινητό της είχαν παραβιαστεί.

Παραμένει άγνωστο το περιεχόμενο της επικοινωνίας της με τον Μπέρναμ, καθώς και η ακριβής χρονική στιγμή κατά την οποία ανταλλάχθηκαν τα μηνύματα. Η συγκεκριμένη επικοινωνία είχε διατηρηθεί υπό καθεστώς αυστηρής εμπιστευτικότητας.

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