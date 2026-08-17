Ο Τραμπ εξόργισε το Ιράν με την ατάκα περί… «αμερικανικού» εδάφους στο Ορμούζ – «Θα σου σπάσουμε τα πόδια» απαντά η Τεχερανη

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Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ πως μόλις «νικήσουν το Ιράν» αν ανακηρύξει τα Στενά του Ορμούζ ως «έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών», εξόργισε την Τεχεράνη.

Ο υποστράτηγος Αμίρ Χαταμί επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Αμερικανό πρόεδρο και χαρακτήρισε «μεγάλο λάθος το να αστειεύεται κανείς με την ιδέα ότι τα στρατηγικής σημασίας Στενά θα μπορούσαν να αποτελέσουν αμερικανικό έδαφος».

Μάλιστα, του απάντησε πως «το Ιράν διαθέτει δυνάμεις που θα μπορούσαν να σπάσουν τα πόδια» όσων επιχειρήσουν να επιβάλουν μια τέτοια εξέλιξη.

Ο Τραμπ επιμένει να υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ έχουν ουσιαστικά επιβάλει αποκλεισμό στην περιοχή και έχουν τον έλεγχο, ισχυριζόμενος ότι «κανένα πλοίο δεν περνά, εκτός αν το θέλουμε».

Ο Χαταμί υποστήριξε ωστόσο ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ουσιαστικά εκδιωχθεί από την περιοχή.

Αυτό που προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία είναι πως ενώ σήμερα λήγει η 60ημερη προθεσμία του μνημονίου κατανόησης, αντί διαλόγου, οι δύο πλευρές κλιμακώνουν την ένταση.

Χαρακτηριστικές είναι εξάλλου οι δηλώσεις του Τραμπ χθες, αλλά και η αντίδραση της Τεχεράνη η οποία έταξε οικονομική αμοιβή ύψους 30.000 δολαρίων για κάθε Αμερικανό στρατιωτικό που θα σκοτωθεί ή θα συλληφθεί.

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