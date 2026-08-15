Σκληρή απάντηση του Ιράν στον Τραμπ για τα «αμερικανικά» Στενά του Ορμούζ: «Ήταν, είναι και θα παραμείνουν ιρανικά»

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Νέα ένταση στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης προκαλούν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ, με το Ιράν να απαντά σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Ο υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί απέρριψε την πρόθεση του Αμερικανού προέδρου να τα ανακηρύξει «έδαφος των ΗΠΑ», επιμένοντας ότι η περιοχή είναι και θα παραμείνει ιρανική.

Ο Γαριμπαμπαντί, σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε ότι το Στενό του Ορμούζ «δεν μπορεί να καταληφθεί με τιτιβίσματα, ούτε με αεροπλανοφόρα, ούτε με την έκδοση διατάγματος, ούτε με προεκλογικές ομιλίες».

Παράλληλα, κάλεσε την Ουάσιγκτον να «αποδεχτεί την πραγματικότητα», υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν υποστεί «στρατηγικές και βαριές ήττες». Πρόσθεσε ότι το Στενό «ήταν ιρανικό, είναι ιρανικό και θα παραμείνει ιρανικό» και ότι θα ανοίξει ξανά μόνο κατόπιν απόφασης της Τεχεράνης.

ترامپ گفته بعد از شکست ایران، بزودی تنگه هرمز را قلمرو آمریکا اعلام خواهد کرد!

تنگه هرمز را نه با توییت می‌توان تصاحب کرد و نه با ناو هواپیمابر، نه با صدور فرمان و نه با سخنرانی انتخاباتی. ایران نه از تهدید می هراسد و نه با نمایش قدرت مرعوب می‌شود. (۱) — Gharibabadi (@Gharibabadi) August 14, 2026

Τραμπ: «Σύντομα θα το ανακηρύξω έδαφος των ΗΠΑ»

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της αστυνομίας στο Γκάρντεν Σίτι, κοντά στη Νέα Υόρκη, ότι «σύντομα» θα ανακηρύξει το Στενό του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος, συνδέοντας μάλιστα την κίνηση αυτή με την έκβαση του πολέμου με το Ιράν.

Trump on Iran:



Pretty soon, I will be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. pic.twitter.com/ySyIIhvF5V August 14, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος επαναλαμβάνει τις τελευταίες ημέρες ότι οι ΗΠΑ έχουν τον «απόλυτο έλεγχο» της περιοχής, θέση που απορρίπτει κατηγορηματικά η Τεχεράνη.

Στην πράξη, η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων παραμένει κλειστή με απόφαση του Ιράν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ οι ΗΠΑ έχουν απαντήσει με αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.

Στην ίδια ομιλία, ο Τραμπ επανέλαβε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει «ποτέ πυρηνικό όπλο», ενώ υπερασπίστηκε την απόφασή του να προχωρήσει σε πόλεμο, ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται υψηλότερες τιμές καυσίμων για τους Αμερικανούς.

«Αν χρειάζεται να πληρώνετε λίγα περισσότερα, είναι εντάξει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «δεν θα ζητήσω ποτέ συγγνώμη», καθώς θεωρεί ότι έλαβε τη σωστή απόφαση.

Σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα, η τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 35%, προκαλώντας έντονη δυσαρέσκεια στα νοικοκυριά και συμπίπτοντας με υποχώρηση της δημοτικότητας του Αμερικανού προέδρου.

Διαφορετικές προτεραιότητες από τον Βανς

Η τοποθέτηση Τραμπ ήρθε μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στο Fox News, ο οποίος έδωσε διαφορετική σειρά προτεραιοτήτων.

Ο Βανς υποστήριξε ότι πρώτος στόχος της κυβέρνησης είναι να διατηρηθούν χαμηλά οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης για τους Αμερικανούς, ενώ ως δεύτερο στόχο έθεσε την αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να στρέφει περισσότερο το βάρος στην οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη, ενώ οι βομβαρδισμοί κατά του Ιράν έχουν προς το παρόν ανασταλεί.

Καμία απόφαση για νέες διαπραγματεύσεις

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση για επανέναρξη διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ISNA, το Κατάρ και το Πακιστάν, που έχουν αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο, βρίσκονται σε επαφή με την Τεχεράνη και μεταφέρουν μηνύματα μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Αραγτσί, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι αυτή τη στιγμή δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις.

Ουάσιγκτον και Τεχεράνη εξακολουθούν να παραμένουν αμετακίνητες στους όρους που θέτουν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

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