Δεκαπενταύγουστος στην Ελλάδα: Οι 10 Παναγίες με τις πιο ξακουστές και εντυπωσιακές γιορτές

Takeaways by to pontiki AI Ο Δεκαπενταύγουστος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θρησκευτικές εορτές της Ορθοδοξίας, η οποία συνδυάζει την κατάνυξη με την τοπική παράδοση, τη μουσική και τη συλλογική μνήμη σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Κοίμηση της Θεοτόκου περιλαμβάνουν ποικίλα έθιμα, όπως λιτανείες, παραδοσιακούς χορούς, κοινά τραπέζια και ιδιαίτερες τελετουργίες που αναδεικνύουν την πολιτισμική ταυτότητα κάθε περιοχής.

Τα προσκυνήματα στην Τήνο, το Βέρμιο, την Πάρο, τη Λέσβο, τη Νίσυρο, την Κεφαλονιά, την Κάρπαθο, τη Σκιάθο, το Μικρόκαστρο και την Κύθνο αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα της ποικιλομορφίας των εορτασμών.

Οι πιστοί συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις, διατηρώντας ζωντανά έθιμα που συνδέονται με την ιστορία, τη ναυτική παράδοση και τις τοπικές λαϊκές παραδόσεις.

Η ημέρα αυτή αποτελεί σημείο συνάντησης για τους κατοίκους και τους ξενιτεμένους, ενισχύοντας τους δεσμούς της κοινότητας μέσω της θρησκευτικής και κοινωνικής συμμετοχής.

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Ο Δεκαπενταύγουστος δεν είναι μόνο μία από τις μεγαλύτερες θρησκευτικές γιορτές της Ορθοδοξίας. Είναι η ημέρα κατά την οποία τα νησιά γεμίζουν, τα χωριά υποδέχονται ξανά τους ξενιτεμένους τους και η πίστη συναντά τη μουσική, τον χορό, το κοινό τραπέζι και τη συλλογική μνήμη.

Από την Τήνο και την Πάρο έως το Βέρμιο, τη Λέσβο και την Κάρπαθο, κάθε τόπος έχει τη δική του Παναγία και έναν διαφορετικό τρόπο να τιμά την Κοίμηση της Θεοτόκου. Δέκα από τις πιο γνωστές και ξεχωριστές γιορτές σχηματίζουν ένα εντυπωσιακό οδοιπορικό στην Ελλάδα του Δεκαπενταύγουστου.

1. Η Μεγαλόχαρη της Τήνου – Το μεγαλύτερο προσκύνημα

Η Παναγία της Τήνου παραμένει το κορυφαίο προσκύνημα του Δεκαπενταύγουστου στην Ελλάδα. Χιλιάδες πιστοί φτάνουν στο νησί, με ορισμένους να ανεβαίνουν γονατιστοί τη λεωφόρο που οδηγεί στον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας.

Μετά την πανηγυρική λειτουργία ακολουθεί η μεγάλη λιτανεία της εικόνας μέχρι το λιμάνι, παρουσία στρατιωτικών αγημάτων και εκπροσώπων της πολιτείας. Η ημέρα είναι φορτισμένη και με ιστορική μνήμη, καθώς στις 15 Αυγούστου 1940 το ιταλικό υποβρύχιο «Ντελφίνο» τορπίλισε στο λιμάνι της Τήνου το καταδρομικό «Έλλη». Έτσι, η μεγάλη θρησκευτική γιορτή συνδέεται με το ναυτικό μνημόσυνο και τη ρίψη στεφάνου στη θάλασσα.

2. Παναγία Σουμελά – Η Παναγία του ποντιακού ελληνισμού

Στα υψώματα του Βερμίου, κοντά στην Καστανιά Ημαθίας, βρίσκεται το σημαντικότερο προσκύνημα του ποντιακού ελληνισμού. Ο ναός χτίστηκε το 1951 από Πόντιους πρόσφυγες, ως συνέχεια της ιστορικής Μονής της Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα.

Στο Βέρμιο φυλάσσεται η εικόνα της Παναγίας Σουμελά, την οποία οι πρόσφυγες έσωσαν και μετέφεραν στην Ελλάδα. Κάθε 14 και 15 Αυγούστου χιλιάδες πιστοί, ποντιακά σωματεία και εκπρόσωποι της ομογένειας συγκεντρώνονται για τη λειτουργία και τη λιτάνευση της εικόνας. Ακολουθούν μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις, με την ποντιακή λύρα να μετατρέπει τη γιορτή σε μεγάλη συνάντηση μνήμης και ταυτότητας.

3. Παναγία Εκατονταπυλιανή – Η Πάρος φωτισμένη από άκρη σε άκρη

Η Εκατονταπυλιανή στην Παροικιά είναι ένα από τα αρχαιότερα και σημαντικότερα παλαιοχριστιανικά μνημεία της Ελλάδας. Για περισσότερα από 1.500 χρόνια αποτελεί το επίκεντρο του Δεκαπενταύγουστου στην Πάρο.

Μετά τη λειτουργία πραγματοποιείται η λιτάνευση της εικόνας στα δρομάκια της Παροικιάς, ενώ το βράδυ το λιμάνι αλλάζει όψη: τα σκάφη φωταγωγούνται, ο ουρανός γεμίζει βεγγαλικά και στην παραλία στήνεται μεγάλο γλέντι με παραδοσιακή μουσική και χορούς. Είναι μία από τις περιπτώσεις όπου η θρησκευτική τελετουργία περνά με φυσικό τρόπο από τον ναό στην προκυμαία και παρασύρει ολόκληρο το νησί στη γιορτή.

4. Παναγία της Αγιάσου – Το μεγάλο οδοιπορικό της Λέσβου

Στην ορεινή Αγιάσο βρίσκεται ο Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου φυλάσσεται η περίφημη εικόνα της Παναγίας Βρεφοκρατούσας, γνωστή ως «Αγία Σιών». Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, η εικόνα μεταφέρθηκε στη Λέσβο από τα Ιεροσόλυμα τον 9ο αιώνα.

Το εντυπωσιακότερο στοιχείο της γιορτής είναι το μεγάλο προσκύνημα με τα πόδια. Πολλοί πιστοί ξεκινούν από τη Μυτιλήνη και διανύουν περίπου 25 χιλιόμετρα, φτάνοντας στην Αγιάσο την παραμονή και διανυκτερεύοντας γύρω από τον ναό. Μετά τη λειτουργία και την περιφορά της εικόνας, το χωριό γεμίζει παραδοσιακές μουσικές, χορούς και επισκέπτες από ολόκληρο το νησί.

5. Παναγία Σπηλιανή – Οι «Εννιαμερίτισσες» της Νισύρου

Σκαρφαλωμένη στον απόκρημνο βράχο πάνω από το Μανδράκι, η Παναγία Σπηλιανή είναι ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα των Δωδεκανήσων. Ο ναός βρίσκεται μέσα σε φυσική σπηλιά και η πρόσβαση γίνεται από περίπου 130 σκαλοπάτια.

Εννέα ημέρες πριν από τον Δεκαπενταύγουστο αρχίζει το «Νιάμερο». Οι λεγόμενες «Εννιαμερίτισσες», γυναίκες που έχουν κάνει τάμα, διαμένουν στα κελιά της μονής, νηστεύουν, προσεύχονται και συμμετέχουν στην προετοιμασία της γιορτής. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται στις 15 Αυγούστου με τη λειτουργία, την πομπή, το κοινό τραπέζι και τον περίφημο «χορό της κούπας» στο Μανδράκι.

6. Παναγία η Φιδούσα – Το παράξενο φαινόμενο της Κεφαλονιάς

Στο Μαρκόπουλο της νότιας Κεφαλονιάς βρίσκεται ο Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου, γνωστός ως Παναγία Λαγγουβάρδα ή Φιδούσα. Από τις ημέρες μετά τη γιορτή του Σωτήρος έως τον Δεκαπενταύγουστο εμφανίζονται γύρω και μέσα στον ναό μικρά φίδια, τα οποία οι κάτοικοι ονομάζουν «φιδάκια της Παναγίας».

Πρόκειται για φίδια του είδους Telescopus fallax, τα οποία θεωρούνται ακίνδυνα για τον άνθρωπο. Η λαϊκή παράδοση, ωστόσο, συνδέει την παρουσία τους με παλαιό μοναστήρι και μοναχές που, για να σωθούν από πειρατές, παρακάλεσαν την Παναγία να τις μεταμορφώσει σε φίδια. Η εμφάνισή τους θεωρείται καλός οιωνός και προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες. Φέτος είχαν εντοπιστεί έως τις 11 Αυγούστου τρία «φιδάκια», ένα στο Μαρκόπουλο και δύο στα Αργίνια.

7. Η Παναγία στην Όλυμπο Καρπάθου – Ο αργόσυρτος Κάτω Χορός

Στην εντυπωσιακή Όλυμπο της Καρπάθου, ο Δεκαπενταύγουστος διατηρεί έναν αυθεντικό, σχεδόν τελετουργικό χαρακτήρα. Επίκεντρο είναι ο Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην πλατεία «Πλατύ», στην κορυφή του οικισμού.

Η λειτουργία διατηρεί έντονο το στοιχείο του πένθους για την Κοίμηση της Παναγίας. Στη συνέχεια, όμως, αρχίζει ο περίφημος Κάτω Χορός: πρώτοι μπαίνουν οι άνδρες, με αργό και σταθερό βήμα, και ακολουθούν οι γυναίκες με τις πολύχρωμες ολυμπίτικες φορεσιές. Οι τοπικές μουσικές, οι αυτοσχέδιες μαντινάδες και η συμμετοχή των ξενιτεμένων Καρπαθίων δημιουργούν ένα από τα πιο φωτογενή αλλά και ουσιαστικά πανηγύρια της Ελλάδας.

8. Μονή Ευαγγελιστρίας Σκιάθου – Ο Επιτάφιος της Παναγίας

Στη Μονή Ευαγγελιστρίας της Σκιάθου τηρείται ένα έθιμο που συναντάται σε ελάχιστα μέρη της Ελλάδας: η περιφορά του Επιταφίου της Θεοτόκου.

Από το πρωί της 14ης Αυγούστου οι γυναίκες στολίζουν τον Επιτάφιο με λουλούδια. Το βράδυ, υπό τους ήχους των Εγκωμίων της Παναγίας, ξεκινά η κατανυκτική πομπή στην παλιά ανηφορική διαδρομή από τη μονή προς το εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής και πίσω. Οι πιστοί ακολουθούν με κεριά και ψάλλουν μαζί με τους ιερείς, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θυμίζει Μεγάλη Παρασκευή μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού.

9. Παναγία Μικροκάστρου – Οι καβαλάρηδες της Σιάτιστας

Στο Μοναστήρι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μικρόκαστρο Κοζάνης φυλάσσεται η εικόνα της Παναγίας Ελεούσας. Ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, οι περίφημοι καβαλάρηδες της Σιάτιστας ξεκινούν με τα καταστόλιστα άλογά τους για να προσκυνήσουν και να συνοδεύσουν την εικόνα στη λιτανεία.

Το έθιμο ανάγεται στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και, σύμφωνα με την παράδοση, αποτελούσε ευκαιρία για τους υπόδουλους κατοίκους να επιδείξουν δημόσια τη λεβεντιά και τον πόθο τους για ελευθερία. Μετά το προσκύνημα, οι καβαλάρηδες επιστρέφουν στη Σιάτιστα και παρελαύνουν στους δρόμους, υπό τους ήχους χάλκινων οργάνων, ενώ το γλέντι απλώνεται στις πλατείες και στις γειτονιές.

10. Παναγία Κανάλα – Η εικόνα επιστρέφει συμβολικά στη θάλασσα

Στην πευκόφυτη ακτή της Κανάλας στην Κύθνο βρίσκεται η ομώνυμη Παναγία, προστάτιδα του νησιού και των ψαράδων. Η εικόνα, έργο του Κρητικού αγιογράφου Εμμανουήλ Σκορδίλη, βρέθηκε, σύμφωνα με την παράδοση, από ψαράδες στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Κύθνο και τη Σέριφο.

Μετά τη λειτουργία γίνεται η λιτάνευση της εικόνας μέχρι την ακτή. Εκεί αναπαρίσταται η εύρεσή της: ένα αντίγραφο ρίχνεται στη θάλασσα και νέοι βουτούν για να το ανασύρουν, θεωρώντας μεγάλη ευλογία το να φτάσουν πρώτοι. Η γιορτή συνεχίζεται με μουσική και χορό, σε ένα από τα ωραιότερα φυσικά σκηνικά των Κυκλάδων.

Οι δέκα αυτές Παναγίες δεν αποτελούν μια αυστηρή αξιολογική κατάταξη. Είναι δέκα διαφορετικές εκφράσεις της ίδιας βαθιάς παράδοσης: από τη σιωπηλή προσευχή και την κοπιώδη οδοιπορία μέχρι τον χορό, τα στολισμένα άλογα, τα φωταγωγημένα καΐκια και τα κοινά τραπέζια. Ο Δεκαπενταύγουστος είναι η ημέρα κατά την οποία η γιορτή βγαίνει από τον ναό, περνά στην πλατεία και γίνεται υπόθεση ολόκληρης της κοινότητας.

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