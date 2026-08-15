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15.08.2026 07:55

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου

15.08.2026 07:55
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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα Σάββατο.

Αναλυτικά:

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Στο σκοτάδι το δίκτυο του ρεύματος

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: Μετασεισμοί της Μέκκας στην Αθήνα

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Το τέλος του «ενός βιβλίου» στα σχολεία

Real news: Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους

Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Χάθηκαν τα 15 εκατ. δολάρια των Σαουδαράβων

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: Όλο το σχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις του 2030

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Τεχνοκράτης πρωθυπουργός

Documento: «Έκαψαν» εκατομμύρια και από τις αναδασώσεις

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Τουρκικές τράτες αλωνίζουν το Αιγαίο

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ΣΑΒΒΑΤΟ 15.08.2026 09:58
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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