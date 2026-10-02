Γεωργιάδης κατά Πολάκη: Ούτε τρεις κι… ο κούκος, οι εργαζόμενοι που πήγαν να τον ακούσουν στο νοσοκομείο Χανίων

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Αιχμηρή ανάρτηση για την επίσκεψη του Παύλου Πολάκη στο νοσοκομείο Χανίων έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας δημοσίευσε φωτογραφίες από τη συνάντηση Πολάκη – εργαζομένων στο νοσοκομείο Χανίων σχολιάζοντας ότι από τους 1.100 εργαζομένους παρέστησαν 11 άτομα.

Σύμφωνα με τον υπουργό, ο κ. Πολάκης πήγε λίγο μετά τις 13:00 στο νοσοκομείο, το οποίο, όπως ανέφερε, βρίσκεται στην εκλογική του περιφέρεια και ιδιαίτερη πατρίδα, «για να κατηγορήσει την Κυβέρνηση».



«Δείτε τις φωτογραφίες για να καταλάβετε πόσο ασήμαντος είναι πλέον ακόμη και στα Χανιά ακόμη και στην Υγεία. Ούτε τρεις και ο κούκος…οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου του γύρισαν την πλάτη όπως του αξίζει», έγραψε ο υπουργός Υγείας.

Σήμερα λίγο μετά τις 13:00 ο βουλευτής Χανίων του @syriza_gr πήγε στο Νοσοκομείο Χανίων, το Νοσοκομείο της Εκλογικής του Περιφέρειας και της ιδιαίτερης του πατρίδας για να κατηγορήσει την Κυβέρνηση και εμένα….το Νοσοκομείο Χανίων έχει πάνω από 1100 εργαζομένους. Δείτε τις… pic.twitter.com/QFj0gYDLXF — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 2, 2026

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης πρόσθεσε: «Να δω τι θα κάνει σε λίγους μήνες που δεν θα είναι καν βουλευτής…».

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