search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.10.2026 17:42
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.10.2026 16:47

Γεωργιάδης κατά Πολάκη: Ούτε τρεις κι… ο κούκος, οι εργαζόμενοι που πήγαν να τον ακούσουν στο νοσοκομείο Χανίων

02.10.2026 16:47
polakis georgiadis – new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Αιχμηρή ανάρτηση για την επίσκεψη του Παύλου Πολάκη στο νοσοκομείο Χανίων έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας δημοσίευσε φωτογραφίες από τη συνάντηση Πολάκη – εργαζομένων στο νοσοκομείο Χανίων σχολιάζοντας ότι από τους 1.100 εργαζομένους παρέστησαν 11 άτομα.

Σύμφωνα με τον υπουργό, ο κ. Πολάκης πήγε λίγο μετά τις 13:00 στο νοσοκομείο, το οποίο, όπως ανέφερε, βρίσκεται στην εκλογική του περιφέρεια και ιδιαίτερη πατρίδα, «για να κατηγορήσει την Κυβέρνηση».

«Δείτε τις φωτογραφίες για να καταλάβετε πόσο ασήμαντος είναι πλέον ακόμη και στα Χανιά ακόμη και στην Υγεία. Ούτε τρεις και ο κούκος…οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου του γύρισαν την πλάτη όπως του αξίζει», έγραψε ο υπουργός Υγείας.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης πρόσθεσε: «Να δω τι θα κάνει σε λίγους μήνες που δεν θα είναι καν βουλευτής…».

Διαβάστε επίσης:

Ο Γεωργιάδης «απαντά» στην Καρυστιανού: Μήπως συνεχίζεται ο έλεγχος;…

Μιχελογιαννάκης: «Δεν θα έκανα ξανά την απεργία πείνας, λάθος μου που ψήφισα το Μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ»

Στο πλευρό του Μητσοτάκη ο Κουλκουδίνας παρά την… κίτρινη κάρτα για την προκλητική δήλωση (Video)





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
oil_petrelaio_2205_1920-1080_new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η G7 θα απελευθερώσει έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου

trump
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

«Η Ευρώπη συμφώνησε να απελευθερώσει τεράστια ποσότητα από τα αποθέματα ντίζελ που διαθέτει» υποστηρίζει ο Τραμπ

ert
MEDIA

ΕΡΤ: Παραίτηση για προσωπικούς λόγους…

pezoporia mitsotakis – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πεζοπορία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Όλυμπο – Επισκέφθηκε και την Ιερά Μονή Αγίου Διονύσου

sanchez
ΚΟΣΜΟΣ

Καταψήφισε το πάγωμα των εξώσεων η ισπανική Βουλή – «Βράζουν» οι διαδηλωτές, καλούν σε γενική απεργία – Ανοίγει ο δρόμος για πρόωρες εκλογές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apotefrosi
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτέφρωση: Η Ελλάδα αφήνει πίσω της τα νεκροταφεία – Οι αριθμοί που αλλάζουν τα δεδομένα

papakonstantinou – georgiou
ΜΟΥΣΙΚΗ

Βασίλης Παπακωνσταντίνου - Marian Georgiou: Το «Να κοιμηθούμε αγκαλιά» έγινε ελληνοϊταλικό electropop ντουέτο

apple_cake
CUCINA POVERA

Ζουμερό και μαλακό κέικ μήλου

Rififi
MEDIA

Ανέβασε κι άλλο τον πήχη τηλεθέασης το «Ριφιφί» στο φινάλε του την Τετάρτη (30/9)

spor-new
MEDIA

ΣΠΟΡ FM TV: Σε πιλοτική λειτουργία από αύριο - Αρχικά  με δύο κανάλια, μέσω Web σε πρώτη φάση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.10.2026 17:42
oil_petrelaio_2205_1920-1080_new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η G7 θα απελευθερώσει έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου

trump
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

«Η Ευρώπη συμφώνησε να απελευθερώσει τεράστια ποσότητα από τα αποθέματα ντίζελ που διαθέτει» υποστηρίζει ο Τραμπ

ert
MEDIA

ΕΡΤ: Παραίτηση για προσωπικούς λόγους…

1 / 3