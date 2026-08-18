Στρατηγική συμμαχία Μόσχας-Τεχεράνης: Η Ρωσία στέλνει όπλα στο Ιράν μέσω Κασπίας για την αναπλήρωση των αποθεμάτων

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Η Ρωσία ξεκίνησε την αποστολή εκρηκτικών, πυρομαχικών και εξαρτημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών μέσω της Κασπίας Θάλασσας για να βοηθήσει το Ιράν να αναπληρώσει τα αποθέματά του σε πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Σύμφωνα με έγγραφο ευρωπαϊκής κυβέρνησης που επικαλείται το NBC News στις 18 Αυγούστου, η θαλάσσια διαδρομή επιτρέπει και στα δύο έθνη να μεταφέρουν στρατιωτικό φορτίο απευθείας μεταξύ ρωσικών και ιρανικών λιμένων.

Η Κασπία Θάλασσα βρέχει πέντε χώρες: τη Ρωσία, το Ιράν, το Καζακστάν, το Τουρκμενιστάν και το Αζερμπαϊτζάν. Επειδή οι δυτικοί ναυτικοί, συμπεριλαμβανομένου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, δεν επιχειρούν σε αυτά τα ύδατα, δεν μπορούν να εμποδίσουν τις μεταφορές μεταξύ των δύο συμμάχων.

Στα τέλη Μαρτίου, το Ισραήλ στόχευσε το ιρανικό λιμενικό συγκρότημα Μπαντάρ Ανζάλι στις ακτές της Κασπίας. Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η εγκατάσταση χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά όπλων από τη Ρωσία. Οι μεταφορές μέσω του λιμανιού ξεκίνησαν ξανά λίγο μετά την επιχείρηση.

Η εξάρτηση από αυτήν την οδό ανεφοδιασμού υπογραμμίζει μια αυξανόμενη στρατηγική συμμαχία μεταξύ Μόσχας και Τεχεράνης. Οι ιρανικές δυνάμεις έχουν χρησιμοποιήσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 18 Αμερικανών στρατιωτικών από την έναρξη των ενεργών εχθροπραξιών.

Κατά τα πρώτα στάδια της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Τεχεράνη παρείχε πρωταρχική υποστήριξη στη Μόσχα. Το Ιράν παρείχε έτοιμα προς χρήση μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed παράλληλα με την τεχνογνωσία παραγωγής. Ρώσοι μηχανικοί αργότερα αναβάθμισαν τον σχεδιασμό και εγκαθίδρυσαν μαζική παραγωγή εντός της Ρωσίας.

Δημοσιεύματα των Financial Times ανέφεραν προηγουμένως ότι η Ρωσία άρχισε να στέλνει μη επανδρωμένα αεροσκάφη πίσω στο Ιράν, ενώ παράλληλα αντάλλασσε δορυφορικές εικόνες, πληροφορίες και δεδομένα στόχευσης για να χτυπήσει θέσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι συμφώνησαν σε 60ήμερη εκεχειρία στα μέσα Ιουνίου, η οποία παρατάθηκε για άλλους δύο μήνες τον Αύγουστο. Δημοσιεύματα της Wall Street Journal αναφέρουν ότι η Τεχεράνη χρησιμοποιεί αυτή την παύση στις μάχες για να ανασυγκροτήσει το στρατιωτικό της απόθεμα. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι στοχεύουν να προκαλέσουν επαρκή ζημιά στις αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις για να αποτρέψουν μελλοντικές μεγάλης κλίμακας επιθέσεις σε ιρανικό έδαφος.

Στις 25 Ιουλίου 2026, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας εναντίον πολλαπλών ρωσικών στρατιωτικών και υλικοτεχνικών στόχων, χτυπώντας συστήματα αεράμυνας στο Ροστόφ επί του Ντον και ναυτικά περιουσιακά στοιχεία στην Κασπία Θάλασσα.

credit: AP

Η SBU ανέφερε ότι προκάλεσε ζημιές σε έναν πύργο ραντάρ 92N6E, ένα σύστημα αεράμυνας Tor-M2, ένα συγκρότημα ηλεκτρονικού πολέμου και δύο αποθήκες μη επανδρωμένων αεροσκαφών FPV στο Ροστόφ επί του Ντον.

Στην Κασπία Θάλασσα, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στόχευσαν την υπεράκτια πλατφόρμα πετρελαίου Filanovsky, μαζί με δύο φορτηγά πλοία που είχαν υποστεί κυρώσεις, το Port Olya 2 και το Begey, τα οποία μετέφεραν ιρανικό στρατιωτικό εξοπλισμό και πυρομαχικά στη Ρωσία.

Επιπλέον, οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν ένα ρωσικό πυραυλάβατο κατηγορίας Molniya Project 12418 που βρισκόταν στην περιοχή.

Τον Μάρτιο του 2026, η Ρωσία δήλωσε ανοιχτά την υποστήριξή της στο Ιράν εν μέσω κλιμακούμενων αντιπαραθέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, σηματοδοτώντας ότι η Μόσχα δεν θεωρούσε τον εαυτό της ουδέτερο παράγοντα στην κρίση της Μέσης Ανατολής.

Ο Ρώσος πρέσβης στο Ηνωμένο Βασίλειο, Αντρέι Κέλιν, επιβεβαίωσε ότι η Μόσχα τάσσεται υπέρ της Τεχεράνης, επικρίνοντας τις δυτικές κυβερνήσεις επειδή ρίχνουν την ευθύνη στο Ιράν, ενώ αγνοούν τα αρχικά πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Επισημαίνοντας την εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο εθνών από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Κέλιν ζήτησε άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών και επιστροφή στον πολιτικό διάλογο αντί για στρατιωτική κλιμάκωση.

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