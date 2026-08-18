Πώς ο Ερντογάν «τορπίλισε» μυστικό σχέδιο ΗΠΑ – Ισραήλ για ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος με Κούρδους μαχητές

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Ένα απόρρητο σχεδιασμό της Μοσάντ και της CIA, που προέβλεπε την εισβολή χιλιάδων Κούρδων μαχητών στο Ιράν για την πρόκληση εξέγερσης και την ανατροπή του καθεστώτος της Τεχεράνης, μπλόκαρε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Σύμφωνα με αποκάλυψη της Telegraph, η επιχείρηση ακυρώθηκε μετά τη σθεναρή αντίδραση της Άγκυρας στην προοπτική ενίσχυσης των κουρδικών δυνάμεων, αλλά και τον έντονο σκεπτικισμό των Αμερικανών αξιωματούχων, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προκρίνει τελικά την οικονομική πίεση έναντι της στρατιωτικής δράσης.
Η ιδέα τέθηκε επίσημα στις 11 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια συνάντησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επιχείρησε να πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την πτώση της Τεχεράνης. «Του είπε ότι εάν μπορέσουμε να κάνουμε ορισμένα πράγματα, έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε ο ιρανικός λαός να πάρει τη μοίρα του στα χέρια του», ανέφερε στην Telegraph υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος που ήταν παρών.
Το σχέδιο προέβλεπε:
Το Ισραήλ πόνταρε στη διαχρονική συμμαχία του με τους Κούρδους —τη μεγαλύτερη εθνότητα χωρίς δικό της κράτος— θεωρώντας τους ιδανικό αντίβαρο απέναντι στην Τεχεράνη.
Η επιχείρηση ακυρώθηκε ουσιαστικά όταν παρενέβη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με ισραηλινές και αραβικές πηγές, ο Τούρκος πρόεδρος κατέστησε σαφές στον Τραμπ ότι δεν θα ανεχτεί τη δημιουργία ανεξάρτητης κουρδικής οντότητας στην περιοχή.
Η στάση της Άγκυρας συνδέεται άμεσα με τη σαραντάχρονη σύγκρουση με το PKK, που έχει κοστίσει δεκάδες χιλιάδες ζωές. Η προοπτική εξοπλισμού κουρδικών πολιτοφυλακών κοντά στα ανατολικά της σύνορα θεωρήθηκε από τον Ερντογάν αδιανόητος κίνδυνος. Παράλληλα, και οι χώρες του Κόλπου προειδοποιούσαν την Ουάσινγκτον ότι μια εθνοτική διάσπαση του Ιράν θα αποσταθεροποιούσε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.
Στο εσωτερικό των ΗΠΑ, η πρόταση αντιμετωπίστηκε με μεγάλο σκεπτικισμό. Μετά τη συνάντηση του Φεβρουαρίου, Αμερικανοί αξιωματούχοι αξιολόγησαν το σενάριο χερσαίας κουρδικής εισβολής ως αποκομμένο από την πραγματικότητα, ενώ όταν ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ενημέρωσε τον Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τα σενάρια αλλαγής καθεστώτος «φαιδρά».
Η επιχείρηση είχε προγραμματιστεί αρχικά για τις 18 Μαρτίου. «Εάν οι δυνάμεις μας βρίσκονταν στο έδαφος και καλούσαμε τον λαό του Ροζελάτ να εξεγερθεί, η πτώση του καθεστώτος θα ήταν πολύ πιο κοντά», είχε δηλώσει στην Telegraph ο Μπαμπασέιχ Χοσεϊνί, γενικός γραμματέας της κουρδικής οργάνωσης Khabat. Ωστόσο, η επιχείρηση άρχισε να καταρρέει καθώς:
Η αποτυχία της επιχείρησης προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στο Τελ Αβίβ, με αποτέλεσμα ο διευθυντής της Μοσάντ, Ρόμαν Γκόφμαν, να απομακρύνει δύο από τα πλέον υψηλόβαθμα στελέχη της υπηρεσίας που είχαν συντάξει το σχέδιο.
Παρά το γεγονός ότι ο Νετανιάχου επανέφερε την πρόταση για αλλαγή καθεστώτος κατά τη συνάντησή τους στο Οβάλ Γραφείο στις 28 Ιουλίου, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πείστηκε, επιλέγοντας οριστικά τον δρόμο της παρατεταμένης οικονομικής πίεσης έναντι νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων.
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