Στενά του Ορμούζ: Επίθεση σε ελληνόκτητο πλοίο – Νεκρός ο πρώτος μηχανικός

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Επίθεση δέχτηκε το ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο «Minoan Dignity», κατά τη διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ το βράδυ της Δευτέρας, με τον πρώτο μηχανικό του πληρώματος να χάνει τη ζωή του, όταν το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστης ταυτότητας βλήμα.

Το πλοίο, υπό σημαία Λιβερίας, υπέστη πλήγμα στην περιοχή του μηχανοστασίου.

Η διεθνής ένωση πλοιοκτητών πλοίων ξηρού φορτίου INTERCARGO εξέφρασε τη βαθιά της οδύνη για την απώλεια του ναυτικού και απηύθυνε συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του. Παράλληλα, εξέφρασε την αγωνία της για την κατάσταση των υπόλοιπων μελών του πληρώματος και την ανάγκη να διασφαλιστεί η ασφαλής απομάκρυνσή τους.

«Η INTERCARGO εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ένας ναυτικός, μέλος του πληρώματος του υπό σημαία Λιβερίας φορτηγού πλοίου MINOAN DIGNITY, έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση στο πλοίο, κατά τη διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ στις 17 Αυγούστου 2026.

Οι σκέψεις μας και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια βρίσκονται στην οικογένεια, τους συναδέλφους και τους οικείους του. Παράλληλα, εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία για τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος και ευχόμαστε την ασφαλή απομάκρυνσή τους.

Πίσω από κάθε πλοίο που βρίσκεται στη δίνη μιας σύγκρουσης υπάρχουν ναυτικοί – άμαχοι που εκτελούν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα, μακριά από τα σπίτια και τις οικογένειές τους, και οι οποίοι διατηρούν το παγκόσμιο εμπόριο σε κίνηση.

Η INTERCARGO επαναλαμβάνει τη θεμελιώδη θέση της: οι ναυτικοί είναι άμαχοι και δεν πρέπει ποτέ να αποτελούν στόχους ή παράπλευρα θύματα γεωπολιτικών συγκρούσεων.

Καλούμε για ακόμη μία φορά όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να διασφαλίσουν την προστασία των άμαχων ναυτικών και των εμπορικών πλοίων. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα πρέπει να παραμένει υπεράνω πολιτικών και στρατιωτικών σκοπιμοτήτων.

Η απώλεια έστω και ενός ναυτικού είναι μία απώλεια παραπάνω από όσες μπορούν να γίνουν αποδεκτές», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της η INTERCARGO.

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