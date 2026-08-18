search
ΤΡΙΤΗ 18.08.2026 18:44
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.08.2026 16:06

Σεισμός 4,8 στην Ισπανία και μπαράζ μετασεισμών – Τρεις τραυματίες στη Γρανάδα, ζημιές στα κτίρια (Video)

18.08.2026 16:06
ispania seismos
Photos: X

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η πρόσβαση των τουριστών στο μεσαιωνικό συγκρότημα της Αλάμπρας περιορίστηκε σήμερα έπειτα από άλλες τρεις σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν στην επαρχία της Γρανάδας, στη νότια Ισπανία, οι οποίες προκάλεσαν κάποιες ζημιές σε κτίρια στην περιοχή και οδήγησαν στο κλείσιμο ορισμένων μουσείων και αθλητικών εγκαταστάσεων.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αξιωματούχος της περιοχής της Ανδαλουσίας Αντόνιο Σανθ, προσθέτοντας πως ένας από αυτούς, ένα κορίτσι, διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Οι σεισμοί είχαν μέγεθος μεγαλύτερο των τεσσάρων βαθμών, ανέφερε το Instituto Geográfico Nacional ((IGN).

Οι σεισμικές δονήσεις ακολούθησαν τον σεισμό μεγέθους πέντε βαθμών που σημειώθηκε το Σάββατο στην ιστορική πόλη Γρανάδα, ο οποίος προκάλεσε ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα και οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο του μεσαιωνικού παλατιού της Αλάμπρας, ενός από τα σημαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα της Ισπανίας το οποίο επισκέφθηκαν 2,7 εκατομμύρια άνθρωποι πέρυσι.

Αυτή τη φορά, οι αρχές στην Αλάμπρα διέκοψαν την πρόσβαση των τουριστών στο συγκρότημα, που βρίσκεται σε λόφο πάνω από την πόλη και είναι μνημείο της ισλαμικής αρχιτεκτονικής στην Ισπανία.

Οι περιφερειακές αρχές της Γρανάδας ανέφεραν σε ανακοίνωση ότι έκλεισαν διοικητικά κτίρια, μουσεία και αθλητικές εγκαταστάσεις, όμως τα κέντρα υγείας παραμένουν προσώρας ανοικτά.

Το μετρό της Γρανάδας ανέφερε στην πλατφόρμα X ότι μειώνει την ταχύτητα των συρμών στα 30 χιλιόμετρα την ώρα για προληπτικούς λόγους, ενώ τοπικά ΜΜΕ έδειξαν πολλά ξενοδοχεία να εκκενώνονται.

Ορισμένα κτίρια, κυρίως κατοικίες, υπέστησαν ζημιές από τις σεισμικές δονήσεις, με μεγάλες ρωγμές στους τοίχους, μέρος προσόψεων να αποκολλάται και τούβλα διασκορπισμένα στα πεζοδρόμια.

Ο μεγαλύτερος από τους σημερινούς σεισμούς ήταν μεγέθους 4,7 βαθμών, σημειώθηκε στις 10:37 τοπική ώρα, 11:37 ώρα Ελλάδας και το επίκεντρό του ήταν στην πόλη Γκόχαρ, δέκα χιλιόμετρα νότια της πόλης της Γρανάδας, ανέφερε το IGN. Επιφανειακοί σεισμοί γίνονται πιο αισθητοί και είναι πιο πιθανό να προκαλέσουν εντοπισμένες ζημιές σε κτίρια παρά ένα σεισμός παρόμοιας έντασης με μεγαλύτερο βάθος.

Τον σεισμό στην Γκόχαρ ακολούθησαν λίγο μετά μικρότερες σεισμικές δονήσεις σε δύο κοντινές πόλεις στα νότια περίχωρα της Γρανάδας.

Διαβάστε επίσης:

Ελληνόκτητο τάνκερ δέχτηκε επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα μετά τη φόρτωση ρωσικού πετρελαίου – Διασώθηκαν οι ναυτικοί

Καλιφόρνια: Κουκουλοφόροι λεηλάτησαν οικογενειακό κατάστημα μέσα σε δύο λεπτά – Το χάος των παράνομων «street takeovers» (videos)

Ο Τραμπ επιτέθηκε ξανά σε ρεπόρτερ του CNN μετά από ερώτηση – «Σιωπή!» της είπε, πώς αντέδρασε το δίκτυο (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
volos-1
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στα Αϊβαλιώτικα Βόλου: Επί τόπου ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, 112 για ετοιμότητα, στη μάχη και 5 εναέρια (Photos/Video)

kairos paralia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Κλείδωσε… καυτό τριήμερο, μετά τις βροχές – Πού θα φτάσει η θερμοκρασία

pyrosvestiki-elikoptero-fotia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Οριοθετήθηκε μέσα σε 30 λεπτά η πυρκαγιά κοντά στον Προφήτη Ηλία

HaydenPanettiere3
LIFESTYLE

Ο πρώην σύντροφος της Hayden Panettiere ήταν στο σημείο όταν εκείνη άφησε την τελευταία της πνοή

odigos-anapoda
ΕΛΛΑΔΑ

Ταυτοποιήθηκε η 82χρονη που οδηγούσε ανάποδα στην Αθηνών-Κορίνθου – Είχε λήξει από τον Μάιο το δίπλωμά της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karalis-duplantis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντίπαλοι στον αγωνα, φίλοι εκτός: Ο Καραλής έκανε τον Ντουπλάντις να ξεκαρδιστεί στα γέλια την ώρα της έναρξης του τελικού (video)

sima-apotsigaro-2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι σημαίνει η πινακίδα που μοιάζει με αποτσίγαρο

ntrismpioti
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το παράπονο της Ντρισμπιώτη, η μπηχτή στον ΣΕΓΑΣ και το παρασκήνιο της απόφασης να μην επιτρέψουν στον προπονητή της να ταξιδέψει στο Ευρωπαϊκό

PODCAST RITSOY SITE 18.08
PODCASTS

Podcast - Έρη Ρίτσου: «Εγώ έζησα στον 20ό αιώνα, στον 21ο απλώς υπάρχω»

sotheby’s_akinita_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πολυτελή ακίνητα: Οι non-dom εκτοπίζουν την Golden Visa – Εκατομμύρια ευρώ για σπίτια στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 18.08.2026 18:43
volos-1
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στα Αϊβαλιώτικα Βόλου: Επί τόπου ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, 112 για ετοιμότητα, στη μάχη και 5 εναέρια (Photos/Video)

kairos paralia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Κλείδωσε… καυτό τριήμερο, μετά τις βροχές – Πού θα φτάσει η θερμοκρασία

pyrosvestiki-elikoptero-fotia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Οριοθετήθηκε μέσα σε 30 λεπτά η πυρκαγιά κοντά στον Προφήτη Ηλία

1 / 3