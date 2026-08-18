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18.08.2026 15:16

Καλιφόρνια: Κουκουλοφόροι λεηλάτησαν οικογενειακό κατάστημα μέσα σε δύο λεπτά – Το χάος των παράνομων «street takeovers» (videos)

18.08.2026 15:16
bellflower-liquor-store-ransack (1)

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Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου 15 Αυγούστου στο οικογενειακό A‑Z Market, στο Μπέλφλαουερ της κομητείας του Λος Άντζελες.

Περισσότερα από 100 αυτοκίνητα είχαν αποκλείσει τη διασταύρωση των λεωφόρων Somerset και Bellflower για ένα παράνομο «street takeover» – συγκέντρωση οδηγών που κλείνουν τον δρόμο και πραγματοποιούν επικίνδυνους ελιγμούς, «σβούρες» και κόντρες. Δεν επρόκειτο, δηλαδή, για πολιτική κατάληψη ή διαδήλωση.

Μέσα στο χάος, μια ομάδα κουκουλοφόρων:

  • Κατέστρεψε δύο εξωτερικές κάμερες ασφαλείας.
  • Προσπάθησε να κόψει την κλειδαριά της πόρτας με ηλεκτρικό εργαλείο.
  • Έσπασε τελικά παράθυρο και παραβίασε δύο επιπλέον κλειδαριές.
  • Εισέβαλε στο κατάστημα και άδειασε ράφια, ψυγεία και ταμεία.
  • Κατέστρεψε πάγκους, ψυγεία και το μηχάνημα του λαχείου.

Η Αστυνομία υπολογίζει τους εισβολείς σε 30 έως 40, ενώ οι ιδιοκτήτες υποστηρίζουν ότι ήταν περισσότεροι από 50. Η λεηλασία διήρκεσε μόλις δύο λεπτά. Στη συνέχεια οι δράστες βγήκαν από το κατάστημα και εξαφανίστηκαν μέσα στο πλήθος που παρακολουθούσε τις αυτοσχέδιες κόντρες.

Ο συνιδιοκτήτης του καταστήματος, Νέιθαν Αμπντουλατίφ, δήλωσε ότι οι υλικές ζημιές φθάνουν περίπου τις 30.000 δολάρια, χωρίς να υπολογίζεται η αξία των κλεμμένων προϊόντων. Το πιο εξοργιστικό είναι ότι είχε ειδοποιήσει τις Αρχές μόλις ενεργοποιήθηκε το σύστημα συναγερμού, πριν αρχίσει η εισβολή. Όταν έφθασαν οι αστυνομικοί, οι δράστες είχαν ήδη διαφύγει. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις.

Μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα, κατά τη διάρκεια ανάλογων συγκεντρώσεων, ένα κατάστημα AutoZone στο Ανατολικό Λος Άντζελες λεηλατήθηκε δύο φορές μέσα σε 24 ώρες. Η Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες 27 υπόπτων. Άρα δεν πρόκειται για ένα εντελώς μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για νέα εγκληματική πρακτική που αναπτύσσεται γύρω από τα ανεξέλεγκτα street takeovers.

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