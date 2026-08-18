Ο Τραμπ επιτέθηκε ξανά σε ρεπόρτερ του CNN μετά από ερώτηση – «Σιωπή!» της είπε, πώς αντέδρασε το δίκτυο (video)

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Για μία ακόμη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στη δημοσιογράφο του CNN Κρίστεν Χολμς, μετά από ερώτησή της προς τον Αμερικανό πρόεδρο.
Η ερώτηση αφορούσε το αν ο Τραμπ σκέφτηκε να ακυρωθούν τα στρατιωτικά γυμνάσια με τη Νότια Κορέα, μετά από απαίτηση της Βόρειας Κορέας.
Η αντίδραση του Τραμπ ήταν να την αποκαλέσει… fake ρεπόρτερ και να της πει να… σωπάσει.
«Σιωπή!», επανέλαβε αρκετές φορές ο Αμερικανός πρόεδρος, γνωστός για τον ερειστικό τρόπο με την οποίο αντιμετωπίζει τις γυναίκες δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.
«Κάνεις πολλή φασαρία», συνέχισε.
“You’re a fake reporter,” Donald Trump told a CNN reporter who asked whether North Korea’s president had requested the US president scale back military drills with South Korea. pic.twitter.com/XKI2fN1PTq— Al Jazeera English (@AJEnglish) August 18, 2026
Το CNN υπερασπίστηκε τη δημοσιογράφο με ανακοίνωσή του.
«Οι κρατικοί αξιωματούχοι είναι ελεύθεροι να αμφισβητούν ρεπορτάζ με τα οποία δεν συμφωνούν, αλλά το να επιτίθενται επί προσωπικού σε δημοσιογράφους επειδή τους θέτουν ερωτήματα είναι ανάξιο των αξιωμάτων τους και αντίκειται στις αρχές της ελευθεροτυπίας», ανταπάντησε.
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