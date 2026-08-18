Ελληνόκτητο τάνκερ δέχτηκε επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα μετά τη φόρτωση ρωσικού πετρελαίου – Διασώθηκαν οι ναυτικοί

Takeaways by to pontiki AI Ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο δέχτηκε επίθεση από μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Μαύρη Θάλασσα μετά τη φόρτωση ρωσικού πετρελαίου κοντά στο λιμάνι Νοβοροσίσκ.

Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στο πλοίο, ωστόσο η πλοιοκτήτρια εταιρεία επιβεβαίωσε ότι δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί ή περιβαλλοντική ρύπανση από το περιστατικό.

Πρόκειται για την πρώτη επίθεση στον συγκεκριμένο τερματικό σταθμό μετά από παύση τριών εβδομάδων, η οποία είχε προηγηθεί μετά από αμερικανικές παραινέσεις προς το Κίεβο.

Η ουκρανική πλευρά έχει παραδεχτεί στο παρελθόν επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές με σκοπό τη στέρηση πόρων που χρηματοδοτούν τις ρωσικές πολεμικές επιχειρήσεις.

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Ελληνόκτητο πετρελαιοφόρο δέχτηκε επίθεση με drone στη Μαύρη Θάλασσα μετά τη φόρτωση φορτίου ρωσικής προέλευσης, όπως ανέφερε το Bloomberg τη Δευτέρα.

Το δεξαμενόπλοιο Skiros τύπου Suezmax, το οποίο μπορεί να μεταφέρει περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου, δέχτηκε επίθεση την Κυριακή μετά τη φόρτωση στον τερματικό σταθμό της Κοινοπραξίας Αγωγού της Κασπίας, κοντά στο λιμάνι Νοβοροσίσκ της νότιας Ρωσίας, ανέφερε το πρακτορείο. Στο τάνκερ εκδηλώθηκε πυρκαγιά μετά την επίθεση από drone.

Η εταιρεία δήλωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ρύπανση από το περιστατικό, αρνούμενη να σχολιάσει περαιτέρω, ανέφερε το Bloomberg.

Αυτή ήταν η πρώτη επίθεση σε πλοίο που προσέγγιζε τον τερματικό σταθμό CPC μετά από μια παύση σχεδόν τριών εβδομάδων.

Οι Financial Times ανέφεραν, επικαλούμενοι Ουκρανούς αξιωματούχους και άτομα που γνωρίζουν το θέμα, ότι το Κίεβο σταμάτησε τις επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα που χρησιμοποιούν τον τερματικό σταθμό CPC στο Νοβοροσίσκ, αφού ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ζήτησε από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζεένσκι κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής κλήσης στις 31 Ιουλίου να σταματήσει τις επιθέσεις.

Η Ρωσία και το Καζακστάν καταδίκασαν τον περασμένο μήνα τις ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε πλοία που φόρτωναν πετρέλαιο στον θαλάσσιο τερματικό σταθμό CPC.

Το Κίεβο έχει παραδεχτεί τέτοιες επιθέσεις σε ορισμένες περιπτώσεις, λέγοντας ότι οι επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές στοχεύουν στη στέρηση πόρων από τη Μόσχα για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Bloomberg ανέφερε επίσης, επικαλούμενο έναν Αμερικανό αξιωματούχο, ότι το Κίεβο συμφώνησε να μην στοχεύσει ορισμένα μη ρωσικά πετρελαιοφόρα και υποδομές της Μαύρης Θάλασσας, κρίσιμες για τις εξαγωγές πετρελαίου του Καζακστάν, μετά από συνομιλίες στις 31 Ιουλίου μεταξύ ανώτερων ηγετών της κυβέρνησης των ΗΠΑ και της ηγεσίας της Ουκρανίας.

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