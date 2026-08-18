Αραγτσί: Οι ΗΠΑ τώρα «ικετεύουν» για συνομιλίες με τους δικούς μας όρους – Ο Τραμπ ανέβασε χάρτη με το Ορμούζ ως αμερικανικό έδαφος

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Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε την Τρίτη ότι ο στόχος των ΗΠΑ στον πόλεμο ήταν να αναγκάσουν το Ιράν να παραδοθεί, αλλά «δεν θα παραδοθούμε».

«Η Αμερική τώρα παρακαλεί να διαπραγματευτεί μαζί μας σύμφωνα με τους όρους μας», είπε.

Είπε ότι το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε με τις ΗΠΑ περιείχε «13 διατάξεις υπέρ μας και μία υπέρ τους», κατηγορώντας το Ισραήλ ότι έκανε ό,τι μπορούσε για να σαμποτάρει και να αποτρέψει την εφαρμογή του.

«Κερδίσαμε τον πόλεμο, και κερδίσαμε επίσης στη διπλωματία, και αναγκάσαμε τον εχθρό να αποδεχτεί τους όρους μας», είπε, προσθέτοντας ότι οι στρατιωτικές και μαχητικές δυνατότητες του Ιράν ήταν αυτές που του έδωσαν διπλωματική ισχύ στις διαπραγματεύσεις.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε σε ανάρτησή του στο Truth Social έναν χάρτη που δείχνει τα Στενά του Ορμούζ ως αμερικανικό έδαφος.

Υπενθυμίζεται πως ο Τραμπ πριν από λίγες ημέρες δεσμεύτηκε ότι «σύντομα» θα ανακηρύξει τη ζωτικής σημασίας πλωτή οδό ως αμερικανικό έδαφος.

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