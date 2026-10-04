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ΕΛΛΑΔΑ

04.10.2026 10:11

Ιεράπετρα: Βράχος έπεσε σε αμάξι – Σώθηκε από θαύμα ο οδηγός (Video)

04.10.2026 10:11
vrachos

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Σώθηκε από θαύμα ένας 46χρονος στα Φέρμα Ιεράπετρας, όπου ένας τεράστιος βράχος έπεσε στο αυτοκίνητο του και παρ’ ολίγο να τον σκοτώσει.

Ο 46χρονος άνδρας έφυγε από την επιχείρηση που διατηρεί η οικογένειά του στα Φερμα για να πάει στο σπίτι του. Όμως, ένα χιλιόμετρο παρακάτω ένας τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε από το βουνό, πιθανότατα λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη, κύλησε στην πλαγιά και κατέληξε πάνω στο αυτοκίνητό του.

Ο ίδιος περιέγραψε στην ΕΡΤ τα δραματικά δευτερόλεπτα, επισημαίνοντας ότι σώθηκε χάρη στα αντανακλαστικά του, αλλά και στις φωνές ανθρώπων που αντιλήφθηκαν την αποκόλληση του βράχου.

Όπως είπε, ο βράχος εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά του, με αποτέλεσμα να μην προλάβει ουσιαστικά να αντιδράσει παρά μόνο να πατήσει αμέσως το φρένο. «Τον είδα ξαφνικά μπροστά μου και έπεσα πάνω του. Τον τράκαρα, βέβαια πήγαινα με χαμηλή ταχύτητα, αλλά ήταν απίστευτο πραγματικά», ανέφερε.

Ο κ. Λαθουράκης εξήγησε ότι οι φωνές ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή ήταν εκείνες που τον προειδοποίησαν για τον βράχο, καθώς όλα συνέβησαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

«Με έσωσαν οι φωνές που έβαλαν οι άνθρωποι όταν είδαν τον βράχο να ξεκολλάει από ψηλά. Και εκείνη τη στιγμή, τη στιγμή που πάτησα το φρένο, για κλάσματα του δευτερολέπτου σταμάτησε το αυτοκίνητο μπροστά στον βράχο όταν έπεσε», περιέγραψε.

Μάλιστα, όπως ανέφερε, πίσω από το δικό του όχημα ακολουθούσαν τέσσερα ή πέντε αυτοκίνητα με τουρίστες, οι οποίοι πανικοβλήθηκαν όταν αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί.

«Φανταστείτε, ήταν πίσω μου τέσσερα-πέντε αμάξια με τουρίστες, οι οποίοι τρελάθηκαν όταν με είδαν να βγαίνω έξω. Δεν ήξεραν τι να κάνουν», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι οδηγούσε με χαμηλή ταχύτητα, κάτι που, όπως εκτίμησε, αποδείχθηκε σωτήριο. Περίπου 50 μέτρα νωρίτερα είχε σημειωθεί κατολίσθηση, γεγονός που είχε ήδη κάνει τους οδηγούς να κινούνται με αυξημένη προσοχή.

«Ξέρουμε ότι σε αυτή την περιοχή συμβαίνουν (κατολισθήσεις) και μάλιστα γύρω στα 50 μέτρα πιο πριν είχε γίνει κατολίσθηση πριν από λίγα λεπτά. Πριν από λίγη ώρα φαίνονταν οι βράχοι εκεί πέρα και πηγαίναμε προσεκτικά, αλλά δεν πιστεύαμε αυτό το πράγμα», ανέφερε.

Ο Μανώλης Λαθουράκης υπογράμμισε, μάλιστα, το μέγεθος του βράχου, σημειώνοντας ότι δεν αποτυπώνεται στις φωτογραφίες η πραγματική του διάσταση.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 04.10.2026 12:09
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