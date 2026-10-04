Μενίδι: Πυροβολισμοί αγνώστων κατά αυτοκινήτου – Στο νοσοκομείο 26χρονος

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Ακόμη ένα αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στο Μενίδι με αποτέλεσμα να διακομισθεί στο νοσοκομείο ένας 26χρονος. Οι πυροβολισμοί έπεσαν τα ξημερώματα προς Κυριακή (04/10), όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά διερχόμενου αυτοκινήτου.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην οδό Βαρδουσίων στο Μενίδι, κατά τις 03:00 τα ξημερώματα. Μετά το επεισόδιο, ο 26χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργείο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως οι δράστες πυροβόλησαν τουλάχιστον 3 φορές προς την πλευρά του οχήματος.

Αστυνομικοί που βρέθηκαν στο Μενίδι εντόπισαν 4 κάλυκες στο σημείο.

Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και να ταυτοποιηθούν οι δράστες των πυροβολισμών.

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