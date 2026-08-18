Πεντάγωνο: Στο τραπέζι η μείωση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στον Κόλπο μετά τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν

Takeaways by to pontiki AI Το Πεντάγωνο αξιολογεί το στρατιωτικό του αποτύπωμα στη Μέση Ανατολή, εξετάζοντας την πιθανή αναδιάρθρωση των βάσεων που υπέστησαν ζημιές από ιρανικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Οι αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο μετακίνησης στρατευμάτων από τον Περσικό Κόλπο σε ασφαλέστερες τοποθεσίες, προκειμένου να περιορίσουν την ευπάθεια του αμερικανικού προσωπικού και των στρατιωτικών μέσων.

Η ανάλυση αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την αναθεώρηση των δεσμεύσεων ασφαλείας στην περιοχή, καθώς η κυβέρνηση σταθμίζει τις ανάγκες άμυνας έναντι της προτεραιότητας για εστίαση σε άλλους ανταγωνιστές.

Παρά τις προτάσεις για μετεγκατάσταση δυνάμεων, δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση για τη μελλοντική στρατιωτική στάση των ΗΠΑ, ενώ συνεχίζονται οι εσωτερικές συζητήσεις για το κόστος και τη στρατηγική σκοπιμότητα των αλλαγών.

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Το Πεντάγωνο αξιολογεί το στρατιωτικό του αποτύπωμα στη Μέση Ανατολή, σε μια πρώιμη ένδειξη της δυνατότητας του πολέμου στο Ιράν να μεταμορφώσει την παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post που επικαλείται οκτώ άτομα, συμπεριλαμβανομένων αξιωματούχων και άλλων που γνωρίζουν το θέμα.

Ένας από τους βασικούς τομείς που αξιολογεί το Υπουργείο Άμυνας είναι το εάν θα αποσύρει στρατεύματα από τον Περσικό Κόλπο, όπου οι μεγάλες στρατιωτικές βάσεις της Αμερικής στο εξωτερικό έχουν πληγεί από μήνες ιρανικών επιθέσεων, δήλωσαν δύο άτομα που γνωρίζουν την τρέχουσα ανάλυση.

Η ζημιά σε αυτές τις εγκαταστάσεις έχει δώσει στο Πεντάγωνο μια μοναδική ευκαιρία να επανεξετάσει την παρουσία του στην περιοχή. Το Υπουργείο Άμυνας έχει ήδη σηματοδοτήσει ότι ενδέχεται να μην ανοικοδομήσει τις βάσεις του όπως ήταν πριν από τη σύγκρουση.

Η αξιολόγηση διεξάγεται από το γραφείο πολιτικής του Πενταγώνου, αν και ένας ανώτερος αξιωματούχος, ο οποίος, όπως και άλλοι, μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει την ευαίσθητη ανάλυση, δήλωσε ότι το Κοινό Επιτελείο και η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ μελετούν επίσης το ζήτημα.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δεν έχει ακόμη διατάξει επίσημη αναθεώρηση της στάσης των ΗΠΑ στην περιοχή, δήλωσε ο αξιωματούχος. Αντ’ αυτού, ο ίδιος χαρακτήρισε την ανάλυση ως «συνετό σχεδιασμό» που θα μπορούσε τελικά να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο ανοικοδόμησης των βάσεων που υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια του πολέμου.

«Θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για ορισμένα από αυτά τα πράγματα», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, συνήθως σταθμεύει περίπου 40.000 στρατιώτες σε σχεδόν 20 τοποθεσίες σε μια περίμετρο 1.500 μιλίων από την Ιορδανία έως το Ομάν.

Από τις αρχές του τρέχοντος έτους, ο στρατός έχει αυξήσει τον αριθμό των πολεμικών πλοίων, των μαχητικών, των μέσων αεράμυνας και άλλου σπάνιου στρατιωτικού εξοπλισμού στην περιοχή για να υπερασπιστεί τις δυνάμεις των ΗΠΑ και να πραγματοποιήσει περισσότερες από 13.000 επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Οι μεγαλύτερες και πιο μόνιμες βάσεις της Αμερικής στη Μέση Ανατολή βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο, όπου το Μπαχρέιν φιλοξενεί την έδρα του Πέμπτου Στόλου των ΗΠΑ και όπου άλλα κράτη, όπως το Κουβέιτ, φιλοξενούν μέσα του Στρατού και της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι σύμμαχοι στον Κόλπο εξαρτώνται εδώ και δεκαετίες από τις δυνάμεις των ΗΠΑ για την άμυνά τους. Οποιαδήποτε περιφερειακή μείωση θα μπορούσε να αφήσει τα κράτη ανίκανα να αμυνθούν έναντι των ιρανικών επιθέσεων. Η επένδυση σε εγχώριες δυνατότητες ή η συνεργασία με άλλες δυνάμεις για την αντιστάθμιση του ελλείμματος θα μπορούσε να διαρκέσει μήνες έως χρόνια.

Άτομα που γνωρίζουν την ανάλυση του Πενταγώνου ανέφεραν ότι το ζήτημα είναι πιθανό να εντείνει μια συζήτηση μεταξύ των στρατοπέδων εντός της κυβέρνησης που υποστηρίζουν τις στρατιωτικές επεμβάσεις και άλλων που έχουν υποστηρίξει ότι το Πεντάγωνο θα πρέπει να περιορίσει ορισμένες από τις δεσμεύσεις του για την ασφάλεια για να επικεντρωθεί εκ νέου στην υπεράσπιση της πατρίδας των ΗΠΑ ή στην αποτροπή πιο ισχυρών αντιπάλων, όπως η Κίνα.

Στις συζητήσεις έχει συμμετάσχει επίσης ο Ναύαρχος Μπράντλεϊ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ο οποίος υποστηρίζει τις συζητήσεις για την πιθανή μετακίνηση αμερικανικών στρατευμάτων δυτικά του Περσικού Κόλπου, δήλωσε ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Πριν από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ εκκένωσε πολλές από τις βάσεις της, κρίνοντας τες πολύ ευάλωτες σε ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να διατηρήσει τα κανονικά επίπεδα προσωπικού. Ορισμένες από τις μετατοπίσεις μακριά από τις μεγάλες εγκαταστάσεις του Κόλπου μπορεί να διαρκέσουν και μετά τον πόλεμο, δήλωσε ένα άτομο που γνωρίζει τις προσαρμογές στάσης.

«Το Ιράν πιστεύει ότι βρισκόμαστε στις παραδοσιακές θέσεις», είπε το άτομο, αρνούμενο να διευκρινίσει τις αλλαγές, ώστε να μην θέσει σε κίνδυνο τα μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. «Και δεν είμαστε».

Έξι Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε μια επιδρομή τον Μάρτιο στο Πορτ Σουάιμπα, μια στρατιωτική εγκατάσταση στο Κουβέιτ, και περισσότερες από 200 αμερικανικές εγκαταστάσεις έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, ανέφερε η Washington Post τον Μάιο.

Ενώ υπερασπιζόταν το προσωπικό του στην περιοχή, ο αμερικανικός στρατός έχει επίσης χρησιμοποιήσει περισσότερα από 1.000 εξελιγμένα αναχαιτιστικά αεράμυνας, εξαντλώντας το απόθεμα πυραύλων Patriot και Terminal High Altitude Area Defense του Πενταγώνου, ανέφερε η Post τον Μάρτιο.

«Ο πόλεμος πραγματικά ανέδειξε την ευπάθεια… των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή», δήλωσε ο Michael Ratney, πρώην διπλωμάτης που διετέλεσε πρέσβης των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία και αναπληρωτής επικεφαλής της αποστολής στο Κατάρ.

Η μετακίνηση στρατευμάτων και εξοπλισμού δυτικότερα προς την Ιορδανία, το Ισραήλ ή τις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας της Σαουδικής Αραβίας θα μπορούσε να βοηθήσει στην άμβλυνση μέρους της πίεσης, υποστήριξε, σημειώνοντας παράλληλα ότι η πρόσθετη απόσταση δεν ήταν «τέλεια λύση σε αυτό το πρόβλημα».

Το Ιράν έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να χτυπήσει μακρινούς στόχους στην Ιορδανία και το Ισραήλ. Τον περασμένο μήνα, μια ιρανική επίθεση στην Ιορδανία σκότωσε τέσσερις Αμερικανούς στρατιωτικούς.

Οι αντίποινα της Τεχεράνης εναντίον βάσεων στον Περσικό Κόλπο βύθισαν την περιοχή σε κρίση και προκαλούν απογοήτευση μεταξύ των βασικών συμμάχων των ΗΠΑ εκεί, οι οποίοι αισθάνονται ότι δεν συμβουλεύτηκαν σωστά από την κυβέρνηση Τραμπ πριν από την έναρξη του πολέμου.

Η Άλισον Μάινορ, η οποία υπηρέτησε κατά την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ ως διευθύντρια για τις υποθέσεις της Αραβικής Χερσονήσου στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, δήλωσε ότι οι χώρες του Κόλπου θα μπορούσαν να διατηρήσουν στοιχεία της εταιρικής σχέσης ασφαλείας τους με τις ΗΠΑ – όπως οι πωλήσεις όπλων και η ανταλλαγή πληροφοριών – διατηρώντας παράλληλα μια μικρότερη παρουσία στρατευμάτων.

«Αλλά πρέπει να συζητηθούν όλα αυτά διεξοδικά και όχι μόνο το ζήτημα του αριθμού των στρατευμάτων», είπε.

Το Πεντάγωνο έχει δημοσίως εκτιμήσει ότι το κόστος του πολέμου θα φτάσει περίπου τα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, αλλά αυτό το κόστος δεν λαμβάνει υπόψη τα χρήματα που θα χρειαστούν για την ανοικοδόμηση βάσεων στην περιοχή.

Ο Τζουλς Χερστ Γ΄, ελεγκτής του Υπουργείου Άμυνας, δήλωσε στη Γερουσία τον Μάιο ότι το κόστος ανοικοδόμησης παραλείπεται επειδή η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη αποφασίσει πώς θέλει να ανοικοδομήσει από τις ζημιές.

Τον Απρίλιο, το κεντροδεξιό Αμερικανικό Ινστιτούτο Επιχειρήσεων εκτίμησε ότι θα κοστίσει 5 δισεκατομμύρια δολάρια για την επισκευή των αμερικανικών βάσεων που έχουν στοχοποιηθεί.

Πολλά άτομα που γνωρίζουν την ανάλυση του Πενταγώνου προειδοποίησαν ότι τυχόν μόνιμες αλλαγές στη στάση των ΗΠΑ ήταν ακόμη μακρινές και θα απαιτούσαν την έγκριση ανώτερων αξιωματούχων της κυβέρνησης.

Τον Ιούνιο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε μια προκαταρκτική ειρηνευτική συμφωνία με την Τεχεράνη και έδωσε το σήμα ότι ο πόλεμος πλησίαζε στο τέλος του. Η συμφωνία αργότερα κατέρρευσε και οι δύο πλευρές έχουν ανταλλάξει σποραδικά πλήγματα τους μήνες που ακολούθησαν.

Μια πρόσφατη πρόταση πολιτικής από την Defense Priorities, μια δεξαμενή σκέψης που υποστηρίζει τη στρατιωτική αυτοσυγκράτηση, ζητά το κλείσιμο των αμερικανικών βάσεων σε κοντινή απόσταση από τους πυραύλους και τα drones του Ιράν, όπως το Κουβέιτ. Η πρόταση ζητά επίσης τη μετακίνηση δυνάμεων που είναι διασκορπισμένες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία και το Μπαχρέιν σε πιο ασφαλείς εγκαταστάσεις, όπως η αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν κοντά στο Ριάντ.

Πιο επιθετικές φωνές στην Ουάσιγκτον έχουν προσπαθήσει να επηρεάσουν τον σχεδιασμό του Πενταγώνου προτείνοντας τη μετακίνηση αμερικανικών στρατευμάτων στην περιοχή στο Ισραήλ. Μια έκθεση της φιλοϊσραηλινής οργάνωσης Εβραϊκό Ινστιτούτο Εθνικής Ασφάλειας της Αμερικής τον Μάρτιο ζήτησε τη μεταφορά περισσότερων αμερικανικών στρατιωτικών μέσων στην ισραηλινή αεροπορική βάση Όβντα.

Αυτόν τον χειμώνα, κατά την προετοιμασία της Επιχείρησης Epic Fury, η Ουάσινγκτον έστειλε μαχητικά αεροσκάφη F-22 Raptor στη βάση, σε ένδειξη εμβάθυνσης των στρατιωτικών σχέσεων ΗΠΑ-Ισραήλ.

Υπάρχει διαφωνία εντός της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με αυτή τη σύσταση, δεδομένων των ανησυχιών ότι μια εκτεταμένη αμερικανική παρουσία εκεί θα μπορούσε να δημιουργήσει μια ευπάθεια στην αντικατασκοπεία, εν μέσω της αυξανόμενης ανησυχίας του Πενταγώνου για την ισραηλινή κατασκοπεία.

Επίσης, το γραφείο του Υφυπουργού Άμυνας για την Πολιτική, Έλμπριτζ Κόλμπι, ξεκίνησε μια δημόσια αναθεώρηση της στρατιωτικής παρουσίας της Αμερικής στο ΝΑΤΟ, μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ ότι αποσύρει χιλιάδες στρατεύματα από τη Γερμανία και την Πολωνία. Η μελέτη πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο.

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