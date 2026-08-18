Νεκροί σε τροχαίο ο παραγωγός ταινιών Νικολά Αλτμάγερ και η σύντροφός του, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του οίκου Dior, Ματίλντ Φαβιέ

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Τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα στη δυτική Γαλλία βρήκαν η Ματίλντ Φαβιέ, επικεφαλής δημοσίων σχέσεων του οίκου Dior, και ο σύντροφός της, Γάλλος κινηματογραφικός παραγωγός Νικολά Αλτμάγερ, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών Αρχών την Τρίτη, 18/8.

Σύμφωνα με τη Le Monde, το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 4 το απόγευμα της Δευτέρας, σε δρόμο στο βόρειο τμήμα του νομού Ντε-Σεβρ.

Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής εισαγγελέας της Νιόρ, Νικολά Λεκλένς, το αυτοκίνητό τους «συγκρούστηκε με φορτηγό που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, ενώ επιχειρούσαν να προσπεράσουν άλλο όχημα».

⚫ Nicolas Altmayer et Mathilde Favier, couple emblématique du cinéma et de la mode, tués dans un accident de la route ➡️ https://t.co/IfsbIS8xNE pic.twitter.com/xkg5Gd5JPc — Le Parisien (@le_Parisien) August 18, 2026

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε τροχαίο, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

Η 57χρονη Ματίλντ Φαβιέ είχε προηγουμένως εργαστεί επί σειρά ετών στην Prada, πριν περάσει στον Dior, όπου τα τελευταία 14 χρόνια κατείχε τη θέση της επικεφαλής δημοσίων σχέσεων.

Ο 61χρονος Νικολά Αλτμάγερ ήταν κινηματογραφικός παραγωγός και μαζί με τον αδελφό του, Ερίκ, ήταν επικεφαλής της εταιρείας Mandarin & Compagnie. Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται οι παραγωγές των ταινιών OSS 117 και Brice de Nice, με πρωταγωνιστή τον Ζαν Ντιζαρντέν, αλλά και πιο πρόσφατα οι ταινίες Alpha της Ζουλιά Ντικουρνό και Monsieur Aznavour, στην οποία πρωταγωνίστησε ο Ταχάρ Ραχίμ.

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