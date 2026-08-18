Το κόμμα του Νετανιάχου περιλαμβάνει τον Μαμντάνι στους εχθρούς του Ισραήλ σε μια προσπάθεια να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους

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Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, έχει γίνει κεντρικό πρόσωπο στην προεκλογική εκστρατεία του Ισραήλ, αφού το κόμμα Λικούντ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου τοποθέτησε την εικόνα του δίπλα στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον επικεφαλής της Χεζμπολάχ και τον πρόεδρο της Τουρκίας σε μια πινακίδα στο Τελ Αβίβ.

Η αφίσα, που αναρτήθηκε στην εθνική οδό Αγιαλόν, απεικονίζει τον Μαμντάνι με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, τον γενικό γραμματέα της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, και τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με την επιγραφή: «Θέλουν ο Νετανιάχου να χάσει… Μην τους αφήσετε να κερδίσουν».

Η πινακίδα επιβεβαιώθηκε ως υλικό εκστρατείας του Λικούντ και ο ίδιος ο Νετανιάχου δημοσίευσε μια εικόνα της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή.

Likud campaign poster grouping in Zohran Mamdani with Mojtaba Khamenei, Erdogan, and Hezbollah leader Naim Qassem. The caption: “They want Netanyahu to lose. Don’t let them win.” pic.twitter.com/r44raF1UnV — Séamus Malekafzali (@Seamus_Malek) August 16, 2026

Η παρέμβαση αυτή φέρνει την ολοένα και πιο έντονη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ Νετανιάχου και Μαμντάνι σε μια νέα φάση, χρησιμοποιώντας τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης ως σύμβολο αυτού που το Λικούντ παρουσιάζει ως μια ευρύτερη διεθνή πρόκληση για τον πρωθυπουργό του Ισραήλ.

Ο Μαμντάνι ήταν από τους πιο εξέχοντες επικριτές του Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα για τη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα.

Έχει αποκαλέσει τον Νετανιάχου «εγκληματία πολέμου» που «ανήκει στη Χάγη» και έχει προτρέψει τις αμερικανικές αρχές να εφαρμόσουν το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τον Ισραηλινό ηγέτη όταν επισκεφθεί τη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Νετανιάχου απέρριψε τους ισχυρισμούς και κατηγόρησε τον Μαμντάνι για «υποκίνηση μίσους», προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι προοδευτικοί Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την παραδοσιακά διακομματική πολιτική συναίνεση που υποστηρίζει το Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι σχεδιάζει να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη σύνοδο του ΟΗΕ παρά το ένταλμα του ΔΠΔ.

Ο Μαμντάνι αργότερα αναγνώρισε ότι η ίδια η πόλη της Νέας Υόρκης δεν έχει ανεξάρτητη αρχή για να εφαρμόσει το ένταλμα και κάλεσε αντ’ αυτού την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ να αναλάβει δράση.

Η παρέμβασή του, ωστόσο, φαίνεται να τάραξε τον Νετανιάχου, ο οποίος έχει ενσωματώσει όλο και περισσότερο τον Μαμντάνι στα πολιτικά του μηνύματα.

Η πινακίδα είναι το τελευταίο και πιο εμφανές παράδειγμα.

Εκλογικά διακυβεύματα

Ο Νετανιάχου προετοιμάζεται για εκλογές στις 27 Οκτωβρίου, μετά τη διάλυση της Κνεσέτ τον Ιούλιο, τερματίζοντας την τρέχουσα κοινοβουλευτική θητεία.

Ο δεξιός συνασπισμός του αντιμετωπίζει μια δύσκολη προεκλογική εκστρατεία, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι αγωνίζεται να εξασφαλίσει μια σαφή πορεία προς μια άλλη πλειοψηφία.

Οι εκλογές θα είναι οι πρώτες μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και θα διεξαχθούν με φόντο τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Γάζα και τις βαθιές διαιρέσεις σχετικά με τον χειρισμό του πολέμου από τον Νετανιάχου.

Για το Λικούντ, η πινακίδα προσφέρει μια γνώριμη φόρμουλα προεκλογικής εκστρατείας: τοποθετώντας τους εγχώριους και διεθνείς επικριτές του Νετανιάχου σε ένα ευρύτερο αφήγημα ασφαλείας.

Η συμπερίληψη του Χαμενεΐ και του Κασέμ είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι μεταξύ των πιο εξέχοντων δηλωμένων αντιπάλων του Ισραήλ, ενώ ο Ερντογάν έχει γίνει ένας σφοδρός επικριτής της ισραηλινής πολιτικής στη Γάζα.

Η συμπερίληψη του Μαμντάνι υποδηλώνει ότι το Λικούντ προσπαθεί να παρουσιάσει την κριτική της αμερικανικής αριστεράς ως μέρος της ίδιας στρατηγικής πρόκλησης που αντιμετωπίζει το Ισραήλ από περιφερειακούς αντιπάλους.

Το μήνυμα της προεκλογικής εκστρατείας έρχεται καθώς ο Νετανιάχου επιδιώκει ταυτόχρονα να διατηρήσει την υποστήριξη στην Ουάσινγκτον, ενώ παράλληλα υπερασπίζεται τη θέση της κυβέρνησής του στη Γάζα.

Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ισραήλ για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός έχουν βαλτώσει, με τον απεσταλμένο του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, να πραγματοποιεί μακροσκελείς συζητήσεις με τον Νετανιάχου τη Δευτέρα χωρίς να εξασφαλίσει κάποια σημαντική εξέλιξη.

Το Ισραήλ συνεχίζει να επιμένει ότι οι δυνάμεις του δεν μπορούν να αποσυρθούν πλήρως από τη Γάζα μέχρι να αφοπλιστεί η Χαμάς. Εν τω μεταξύ, η Χαμάς έχει απαιτήσει την ισραηλινή αποχώρηση ως μέρος οποιασδήποτε διαρκούς συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Το αδιέξοδο αφήνει τον Νετανιάχου να πλοηγείται σε δύο πολιτικά μέτωπα ταυτόχρονα: διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση Τραμπ για τη Γάζα και μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική προεκλογική εκστρατεία στο εσωτερικό.

Μια ευρύτερη διαμάχη για την εικόνα του Ισραήλ

Η διαμάχη με τον Μαμντάνι έχει επίσης αποκαλύψει ένα διευρυνόμενο πολιτικό χάσμα για το Ισραήλ εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Νετανιάχου έχει υποστηρίξει ότι οι προοδευτικοί Δημοκρατικοί που είναι σύμφωνοι με τον Μαμντάνι απειλούν την κάποτε ευρεία πολιτική συναίνεση των ΗΠΑ για την υποστήριξη του Ισραήλ.

Αλλά η πολιτική εικόνα είναι πιο περίπλοκη. Οι δημοσκοπήσεις έχουν δείξει ότι ο Μαμντάνι απολαμβάνει μεγαλύτερης δημοτικότητας μεταξύ των Αμερικανών Εβραίων από τον Νετανιάχου, υπογραμμίζοντας τον βαθμό στον οποίο η προσέγγιση του Ισραηλινού πρωθυπουργού στη Γάζα έχει αμφισβητηθεί μεταξύ ορισμένων από τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εμφάνισή του ως στόχος ισραηλινής εκστρατείας είναι ωστόσο αξιοσημείωτη. Ως εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, και όχι ως ξένη κυβέρνηση ή ένοπλη ομάδα, έχει γίνει μέρος της εσωτερικής προεκλογικής αφήγησης του Νετανιάχου λόγω της έντονης κριτικής του προς το Ισραήλ και των εκκλήσεών του για λογοδοσία για τον πόλεμο στη Γάζα.

Η πινακίδα, επομένως, εξυπηρετεί δύο σκοπούς: να επιτεθεί στον Μαμντάνι και να ενισχύσει το επιχείρημα της προεκλογικής εκστρατείας του Νετανιάχου ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει πιέσεις τόσο από τους παραδοσιακούς αντιπάλους του όσο και από ένα μεταβαλλόμενο πολιτικό κλίμα μεταξύ των Δυτικών συμμάχων.

Με τις εκλογές να πλησιάζουν και τις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα να έχουν σταματήσει, ο Νετανιάχου φαίνεται αποφασισμένος να κάνει αυτό το επιχείρημα κεντρικό στην καμπάνια.

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