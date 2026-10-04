Άγιος Παντελεήμονας: Εντοπίστηκε 18χρονος χάκερ διεθνούς ομάδας κυβερνοεπιθέσεων και εκβιασμών – Αυτοδίδακτος και… ιδιοφυία ο κατηγορούμενος

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Σε διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα διαμένει ο ιδιοφυής μαθητής που κατηγορείται για συμμετοχή στη διεθνή ομάδα χάκερ «KillSec», η οποία έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες κυβερνοεπιθέσεις και εκβιασμούς εταιριών σε όλο τον κόσμο.

Για την έρευνα που έγινε στο σπίτι του από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας μετέβη στην Αθήνα κλιμάκιο της Europol.

Οι γονείς του είναι από τη Ρουμανία, ωστόσο, ο νεαρός γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα. Ο πατέρας του αυτή την περίοδο βρίσκεται για χειρωνακτικές εργασίες στην πατρίδα του.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, σε ηλικία 16 ετών, δηλαδή πριν από περίπου δύο χρόνια, είχε ενεργή συμμετοχή στη δημιουργία κακόβουλου λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε από τη διεθνή ομάδα χάκερ «KillSec» σε κυβερνοεπιθέσεις.

Ο μαθητής από την Ελλάδα φέρεται να είχε το ρόλο του προγραμματιστή (developer). Στο δωμάτιό του οι αστυνομικοί της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εντόπισαν και κατάσχεσαν ένα λάπτοπ, τέσσερα κινητά τηλέφωνα, δύο σκληρούς δίσκους, δύο usb (ένα εκ των οποίων περιείχε κρυπτογραφημένες συνομιλίες που είχαν γίνει μέσω διαδικτυακής εφαρμογής) και μία ατζέντα με χειρόγραφες σημειώσεις.

Η δράση της «KillSec»

Η «KillSec» είχε μέλη σε διάφορα μέρη του κόσμου και μάλιστα επρόκειτο κυρίως για εφήβους. Φέρεται να συνδέεται με περισσότερες από 1.000 απόπειρες κυβερνοεπιθέσεων σε εταιρείες και οργανισμούς. Αίσθηση προκαλεί ότι σε περίπου 500 επιθέσεις πέτυχαν το σκοπό τους που ήταν η καταβολή λύτρων σε ψηφιακά νομίσματα.

Ο τρόπος δράσης των χάκερ ήταν ο εξής: Παραβίαζαν πληροφοριακά συστήματα, έκλεβαν ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα και στη συνέχεια ζητούσαν λύτρα σε ψηφιακό νόμισμα για να μην τα δημοσιεύσουν.

Έρευνες σε όλη την Ευρώπη από τη Europol

Η επιχείρηση της Europol ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Αστυνομίας και της Εισαγγελίας του Αμβούργου. Στην έρευνα συμμετείχαν Αρχές από το Βέλγιο, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ολλανδία, τη Ρουμανία, την Ισπανία, την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με την Europol και την Eurojust.

Συνολικά σχηματίστηκε δικογραφία για τρία άτομα, ενώ έγιναν οχτώ έρευνες σε σπίτια σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες.

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