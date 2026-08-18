Meta στο εδώλιο για Instagram και παιδιά: Οι κατηγορίες για εθισμό και η απειλή των 200 δισ. δολαρίων – Τι αποκαλύπτουν τα εσωτερικά έγγραφα

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Σε μια δίκη-ορόσημο που μπορεί να έχει τεράστιες οικονομικές και θεσμικές συνέπειες για τη Meta, δικηγόροι 29 αμερικανικών πολιτειών κατηγόρησαν την εταιρεία ότι γνώριζε από εσωτερικές έρευνες πως το Instagram μπορούσε να προκαλεί εθιστική συμπεριφορά στους εφήβους, αλλά απέκρυψε τα σχετικά στοιχεία από το κοινό. Η υπόθεση εκδικάζεται σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας και αναμένεται να διαρκέσει από έξι έως οκτώ εβδομάδες.

Κατά την πρώτη ημέρα της ακροαματικής διαδικασίας, σε μια κατάμεστη δικαστική αίθουσα, η αναπληρώτρια γενική εισαγγελέας της Καλιφόρνιας, Μέγκαν Ο’Νιλ, υποστήριξε ότι η Meta επέλεξε επανειλημμένα τα κέρδη έναντι της ασφάλειας των παιδιών.

«Άκουσα πολλούς από εσάς κατά την επιλογή των ενόρκων να λέτε ότι η υγεία και η ευημερία των παιδιών είναι κοινή ευθύνη», είπε απευθυνόμενη στους ενόρκους. «Η Meta δεν έκανε το μερίδιό της».

Η Ο’Νιλ ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της δίκης οι ένορκοι θα ακούσουν καταθέσεις μαρτύρων και θα εξετάσουν εσωτερικά έγγραφα που εντόπισαν οι γενικοί εισαγγελείς στο πλαίσιο της έρευνάς τους για την εταιρεία.

Μεταξύ αυτών, επικαλέστηκε έγγραφο στο οποίο αναφερόταν ότι «οι μικρότεροι είναι οι καλύτεροι», καθώς και άλλο εσωτερικό υλικό στο οποίο φέρεται να αναφέρεται: «Οι έφηβοι είναι εθισμένοι, παρά το πώς τους κάνει να αισθάνονται. Το Instagram είναι εθιστικό».

«Γνώριζαν», είπε η Ο’Νιλ. «Ξανά και ξανά, κέρδιζαν τα κέρδη».

Η κατηγορία για σκόπιμα εθιστικά χαρακτηριστικά

Η αγωγή κατηγορεί τη Meta, μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, ότι σχεδίασε σκόπιμα προϊόντα και λειτουργίες που κρατούν τους νεαρούς χρήστες όσο το δυνατόν περισσότερο στις πλατφόρμες, επιβαρύνοντας παράλληλα την ψυχική τους υγεία.

Οι γενικοί εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η Meta «ανέπτυξε και τελειοποίησε ένα σύνολο ψυχολογικά χειριστικών» λειτουργιών με στόχο τη μεγιστοποίηση του χρόνου που περνούν οι χρήστες στις εφαρμογές της.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το ατέρμονο scrolling μέσω αλγορίθμων προτάσεων, οι συνεχείς ειδοποιήσεις, τα «likes» και τα οπτικά φίλτρα που επιτρέπουν στους χρήστες να αλλάζουν την εμφάνισή τους.

Εκατομμύρια παιδιά κάτω των 13 ετών στις πλατφόρμες

Παρουσιάζοντας μέρος των στοιχείων, η Ο’Νιλ ανέφερε ότι εσωτερική μελέτη της Meta είχε καταγράψει 4,6 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 13 ετών να χρησιμοποιούν το Instagram και 3,29 εκατομμύρια να χρησιμοποιούν το Facebook την περίοδο 2012-2024 στην Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κεντάκι και το Νιου Τζέρσεϊ.

Σύμφωνα με την ίδια, η εταιρεία «πολύ συχνά… απλώς κοίταζε από την άλλη πλευρά».

Η αγωγή των 233 σελίδων, που κατατέθηκε αρχικά τον Οκτώβριο του 2023, υποστηρίζει επίσης ότι η Meta συλλέγει συστηματικά δεδομένα παιδιών κάτω των 13 ετών χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων τους, κατά παράβαση ομοσπονδιακών και πολιτειακών νόμων.

Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ακόμη ότι η εταιρεία «αρνείται να εγκαταλείψει τη χρήση γνωστών επιβλαβών λειτουργιών» και ότι τα κίνητρά της συνδέονται αποκλειστικά με την προσπάθεια να «μεγιστοποιήσει τα οικονομικά της οφέλη».

Τι γνώριζε η Meta για τις επιπτώσεις στους εφήβους

Στο δικαστήριο παρουσιάστηκαν επίσης στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η Meta φέρεται να υποβάθμιζε δημόσια τους κινδύνους των υπηρεσιών της, την ώρα που εσωτερικές έρευνες κατέγραφαν σημαντικά ποσοστά εφήβων οι οποίοι έρχονταν αντιμέτωποι με επιβλαβές περιεχόμενο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε η Ο’Νιλ, περίπου το 13% των εφήβων ηλικίας 14 έως 15 ετών είχε εκτεθεί σε περιεχόμενο βίας, ενώ το 21% είχε βιώσει αρνητικές συγκρίσεις με άλλους χρήστες.

Οι πολιτείες υποστηρίζουν επίσης ότι η Meta στόχευε ακόμη και «πολύ μικρά παιδιά», επειδή είχε διαπιστώσει πως οι νεότεροι χρήστες ήταν πιθανότερο να παραμείνουν προσκολλημένοι στις εφαρμογές της.

Η απάντηση της Meta

Η Meta απορρίπτει όλες τις κατηγορίες.

Ο δικηγόρος της εταιρείας, Πολ Σμιντ, υποστήριξε στην εναρκτήρια αγόρευσή του ότι τα εσωτερικά έγγραφα και τα email που παρουσίασαν οι δικηγόροι των πολιτειών έχουν αποσπαστεί από το ευρύτερο πλαίσιο και έχουν επιλεγεί αποσπασματικά από μεγαλύτερες συνομιλίες.

Όπως είπε, η Meta έχει πραγματοποιήσει σειρά μελετών για τους νεαρούς χρήστες με στόχο να απαντήσει στο ερώτημα «τι μπορούμε να κάνουμε για να υποστηρίξουμε τους εφήβους σε αυτόν τον χώρο».

Ο Σμιντ ανέφερε επίσης ότι η εταιρεία έχει απενεργοποιήσει περισσότερους από ένα εκατομμύριο λογαριασμούς παιδιών κάτω των 13 ετών και ότι «αναλαμβάνει ουσιαστική δράση» για την απομάκρυνση ανήλικων χρηστών.

Υποστήριξε ακόμη ότι η απαγόρευση πρόσβασης για παιδιά κάτω των 13 ετών αποτελεί «πρόκληση για ολόκληρο τον κλάδο», καθώς οι ίδιοι οι νόμοι περιορίζουν τη δυνατότητα των εταιρειών να συλλέγουν τα δεδομένα που απαιτούνται για την επαλήθευση της ηλικίας.

«Οι πολιτείες κυνηγούν ένα εξωφρενικό ποσό»

Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος της Meta κατηγόρησε τις πολιτείες ότι δεν επικεντρώνονται στα πραγματικά στοιχεία ή στη νομική διάσταση της υπόθεσης, αλλά επιδιώκουν μια υπερβολικά υψηλή οικονομική αποζημίωση.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι οι ισχυρισμοί των γενικών εισαγγελέων δεν τεκμηριώνονται, ότι οι οικονομικές απαιτήσεις είναι δυσανάλογες και ότι δεν έχει προσκομιστεί απόδειξη πως κάτοικοι των εμπλεκόμενων πολιτειών παραπλανήθηκαν.

Η Meta απορρίπτει επίσης τον ισχυρισμό ότι συνηθισμένες λειτουργίες, όπως η δυνατότητα διατήρησης δεύτερου λογαριασμού στο Instagram, προκάλεσαν βλάβη στους χρήστες, ενώ χαρακτηρίζει την επαλήθευση της ηλικίας πρόβλημα που αφορά ολόκληρο τον κλάδο.

Μάρτυρες Ζάκερμπεργκ και Μοσέρι

Η υπόθεση εκδικάζεται ως πολυπεριφερειακή δικαστική διαδικασία και κατατέθηκε από κοινού από 29 γενικούς εισαγγελείς πολιτειών, αν και την κύρια ευθύνη της διαδικασίας έχουν οι νομικές ομάδες της Καλιφόρνιας, του Κολοράντο, του Κεντάκι και του Νιου Τζέρσεϊ.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι ένορκοι αναμένεται να ακούσουν, μεταξύ άλλων, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, τον επικεφαλής του Instagram, Άνταμ Μοσέρι, καθώς και τον πρώην εργαζόμενο της εταιρείας και πληροφοριοδότη Αρτούρο Μπεχάρ.

Έως 200 δισ. δολάρια οι πιθανές αποζημιώσεις

Οι συνέπειες της υπόθεσης για τη Meta θα μπορούσαν να είναι εξαιρετικά σημαντικές.

Οι γενικοί εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι, εάν η εταιρεία κριθεί υπεύθυνη, οι αποζημιώσεις θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 200 δισ. δολάρια, ποσό αντίστοιχο με τα ετήσια έσοδά της για το 2025.

Παράλληλα, ζητούν από το δικαστήριο να υποχρεώσει τη Meta να αλλάξει τον σχεδιασμό των προϊόντων της ώστε να γίνουν ασφαλέστερα για τα παιδιά, μια εξέλιξη που θα μπορούσε να έχει ακόμη πιο μακροπρόθεσμες συνέπειες για τη λειτουργία του Facebook και του Instagram από μια χρηματική ποινή.

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