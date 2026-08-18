Meta: Ξεκινά η μεγάλη δίκη στις ΗΠΑ – 29 πολιτείες ζητούν σχεδόν 200 δισ. δολάρια

Takeaways by to pontiki AI Είκοσι εννέα αμερικανικές πολιτείες ξεκίνησαν δικαστικό αγώνα κατά της Meta, κατηγορώντας την για σχεδιασμό εθιστικών πλατφορμών που βλάπτουν τους ανήλικους χρήστες.

Οι εισαγγελείς διεκδικούν αποζημιώσεις ύψους 193 δισ. δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία παραπλάνησε το κοινό και συνέλεξε παράνομα δεδομένα παιδιών κάτω των 13 ετών.

Η Meta απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ο εθισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αποτελεί επιστημονικά τεκμηριωμένο όρο και ότι η ίδια δεν είχε γνώση για την παρουσία ανήλικων χρηστών.

Παράλληλα, η εταιρεία υπερασπίζεται τις πρακτικές της επικαλούμενη τους όρους χρήσης της και τις πρόσφατες αλλαγές που εισήγαγε για την προστασία των εφήβων.

Η τελική απόφαση για την υπόθεση ανήκει στη δικαστή Ιβόν Γκονσάλες Ρότζερς, η οποία θα αξιολογήσει το αίτημα των πολιτειών και την οικονομική δυνατότητα της εταιρείας για καταβολή αποζημιώσεων.

Το ύψος του διεκδικούμενου ποσού βασίζεται σε υπολογισμούς παραβάσεων της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών ανά ανήλικο χρήστη που επηρεάστηκε.

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Αρχίζει σήμερα στην Καλιφόρνια η δίκη της Meta ενώπιον της ομοσπονδιακής δικαιοσύνης των ΗΠΑ, με 29 πολιτείες να κατηγορούν τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με τρόπο που τις καθιστά εθιστικές για τους ανήλικους. Οι πολιτείες διεκδικούν αποζημιώσεις που προσεγγίζουν τα 200 δισ. δολάρια.

Τι επιχειρούν να αποδείξουν οι πολιτείες

Η υπόθεση άρχισε το 2023, όταν συνασπισμός 29 αμερικανικών πολιτειών προσέφυγε κατά της Meta. Από αυτές, τέσσερις –η Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κεντάκι και το Νιού Τζέρσεϊ– επιλέχθηκαν για να υποστηρίξουν την αγωγή στο δικαστήριο.

Οι εισαγγελείς των τεσσάρων πολιτειών θα επιχειρήσουν να τεκμηριώσουν ότι η Meta:

ενσωμάτωσε στις πλατφόρμες λειτουργίες σχεδιασμένες ώστε να διατηρούν την προσοχή των εφήβων,

παραπλάνησε το κοινό ως προς τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση τους,

συνέλεξε δεδομένα από παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων τους, παραβιάζοντας την ομοσπονδιακή νομοθεσία.

Οι εισαγγελείς ζητούν από τη Meta περίπου 193 δισ. δολάρια, ενώ παράλληλα απαιτούν ουσιαστικές αλλαγές στη λειτουργία του Facebook και του Instagram, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των ανηλίκων.

«Θα αποδείξουμε ενώπιον σώματος ενόρκων ότι η Meta απέκρυψε πως γνώριζε τις βλάβες που προκαλούνται στους νέους διότι ήταν πιο επικερδές να κάνει τα στραβά μάτια», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας του Κεντάκι, Ράσελ Κόουλμαν.

«Το κάναμε με τη βιομηχανία του καπνού τη δεκαετία του 1990, το κάναμε με τις εταιρείες που ευθύνονταν για την κρίση των οπιοειδών, θα το ξανακάνουμε με Meta», πρόσθεσε.

Πώς υπολογίστηκαν τα 193 δισ. δολάρια

Δεν υπάρχει αμερικανικός νόμος που να προβλέπει αυτοτελώς πρόστιμο ύψους 200 δισ. δολαρίων. Το ποσό προκύπτει από τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών.

Οι σχετικοί νόμοι προβλέπουν ξεχωριστό πρόστιμο για κάθε παράβαση, το οποίο ανάλογα με την πολιτεία μπορεί να κυμαίνεται από μερικές χιλιάδες έως δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Οι εισαγγελείς υπολόγισαν μία παράβαση για κάθε ανήλικο που θεωρούν ότι επηρεάστηκε.

Για τον προσδιορισμό του αριθμού των ανηλίκων, ειδικοί χρησιμοποίησαν εσωτερικά δεδομένα της Meta προκειμένου να εκτιμήσουν πόσοι έφηβοι και παιδιά κάτω των 13 ετών έχουν χρησιμοποιήσει Facebook και Instagram από το 2012 στις 29 πολιτείες που έχουν προσφύγει κατά της εταιρείας.

Το αίτημα των 193 δισ. δολαρίων αντιστοιχεί σχεδόν στον ετήσιο κύκλο εργασιών της Meta και είναι περίπου τριπλάσιο από τα ετήσια κέρδη της.

Ωστόσο, δεν αναμένεται ότι, ακόμη και σε περίπτωση καταδίκης, η εταιρεία θα κληθεί απαραίτητα να καταβάλει ολόκληρο το ποσό. Οι ίδιες οι πολιτείες έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν το αίτημά τους πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Την τελική απόφαση θα λάβει η δικαστής Ιβόν Γκονσάλες Ρότζερς, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων και κυρίως, την οικονομική δυνατότητα της Meta να καταβάλει την αποζημίωση.

Η υπερασπιστική γραμμή της Meta

Η Meta οργανώνει την υπεράσπισή της γύρω από τρεις βασικούς άξονες, μέρος των οποίων είχε ήδη παρουσιάσει σε προηγούμενη δίκη εναντίον της, που διεξήχθη τον περασμένο χειμώνα στο Λος Άντζελες.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορούσε αγωγή έφηβης από την Καλιφόρνια, η οποία υποστήριξε ότι υπέστη ψυχική βλάβη. Σε εκείνη τη δίκη η Meta καταδικάστηκε.

Η εταιρεία απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι απέκρυψε τον εθιστικό χαρακτήρα των πλατφορμών της. Επισημαίνει ότι ο «εθισμός» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο αναφοράς της αμερικανικής ψυχιατρικής και υποστηρίζει ότι το ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής συζήτησης.

Τι λέει για τα δεδομένα παιδιών κάτω των 13 ετών

Σε ό,τι αφορά τη συλλογή δεδομένων από παιδιά, η Meta παραδέχεται ότι δεν έλαβε υπόψη τη γονική συναίνεση, υποστηρίζει όμως ότι η σχετική απαίτηση δεν την αφορά, καθώς οι όροι λειτουργίας των εφαρμογών της απαγορεύουν τη χρήση τους από παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών.

Παράλληλα, αναφέρει ότι οι λογαριασμοί που εντοπίστηκε πως ανήκαν σε παιδιά κάτω των 13 ετών διαγράφηκαν. Για τον λόγο αυτό υποστηρίζει ότι «δεν έχει ουσιαστική γνώση» της παρουσίας τους στις πλατφόρμες, προϋπόθεση που προβλέπεται από τον νόμο.

Ως προς τις επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των εφήβων, η εταιρεία ισχυρίζεται ακόμη ότι πιθανές βλάβες «δεν μπορούν να αποδοθούν σε μία και μόνο εφαρμογή».

Οι «λογαριασμοί εφήβων» και η απάντηση των εισαγγελέων

Απέναντι στο αίτημα των πολιτειών για αλλαγές που θα ενισχύσουν την προστασία των ανηλίκων, η Meta επικαλείται τη δημιουργία των «λογαριασμών εφήβων» τον Σεπτέμβριο του 2024.

Οι εισαγγελείς, ωστόσο, θεωρούν ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ήρθε πολύ αργά και ότι δεν επαρκεί.

Η Meta χαρακτηρίζει επίσης την αποζημίωση που διεκδικούν οι 29 πολιτείες «πρωτοφανή στην ιστορία της προστασίας των καταναλωτών».

Ως ιστορικό σημείο αναφοράς προβάλλει ο συμβιβασμός του 1998 με τις τέσσερις μεγάλες καπνοβιομηχανίες για τον τερματισμό των αγωγών εναντίον τους. Στο πλαίσιο εκείνης της συμφωνίας έχουν καταβληθεί περισσότερα από 176 δισ. δολάρια μέσα σε 25 χρόνια, ενώ οι εταιρείες συνεχίζουν να πληρώνουν 9 δισ. δολάρια ετησίως.

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