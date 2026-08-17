Ιστορική δίκη για τη Meta: Τι θα αλλάξει σε Instagram και Facebook αν χάσει – Likes, φίλτρα και ατέλειωτο σκρολάρισμα

Takeaways by to pontiki AI Τριάντα αμερικανικές πολιτείες κατέθεσαν αγωγή κατά της Meta, κατηγορώντας την εταιρεία για παραβιάσεις της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας των ανηλίκων.

Οι ενάγοντες ζητούν αποζημιώσεις ύψους ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων και δραστικές αλλαγές στις λειτουργίες του Facebook και του Instagram για την προστασία των χρηστών.

Οι προτεινόμενες αλλαγές περιλαμβάνουν την κατάργηση του ατελείωτου σκρολαρίσματος, του αριθμού των likes και των φίλτρων που αλλοιώνουν την εμφάνιση των χρηστών.

Η Meta απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι πλατφόρμες της παραμένουν προσηλωμένες στην ασφάλεια των νέων, παρά την πρόσφατη δικαστική ήττα της στο Νέο Μεξικό.

Η έκβαση της δίκης, την οποία εξετάζει η ομοσπονδιακή δικαστής Ιβόν Γκονζάλες Ρότζερς, ενδέχεται να επιφέρει θεμελιώδεις αλλαγές στη λειτουργία των κοινωνικών δικτύων.

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Μια μεγάλη δικαστική μάχη στις ΗΠΑ απειλεί να ανατρέψει βασικά χαρακτηριστικά του Instagram και του Facebook, από τα likes και το ατελείωτο σκρολάρισμα έως τα Stories.

Όπως αναφέρει το BBC, η Meta βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες δικαστικές προκλήσεις στην ιστορία της, καθώς ξεκινά την Τρίτη η δίκη που προέκυψε από αγωγή 30 αμερικανικών πολιτειών, μεταξύ των οποίων η Καλιφόρνια και η Νέα Υόρκη.

Οι πολιτείες κατηγορούν την εταιρεία για παραβιάσεις της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών και ζητούν αποζημιώσεις που μπορεί να ξεπεράσουν το 1 τρισ. δολάρια, αλλά και δραστικές αλλαγές στο Instagram και το Facebook.

Τι αλλαγές ζητούν από τη Meta

Μεταξύ άλλων, οι πολιτείες ζητούν:

κατάργηση της εμφάνισης του αριθμού των likes,

τέλος στο ατελείωτο σκρολάρισμα,

γονική επαλήθευση για εφήβους,

αλλαγές στους αλγορίθμους προτάσεων,

αφαίρεση φίλτρων που αλλάζουν την εμφάνιση,

κατάργηση της αυτόματης αναπαραγωγής βίντεο,

απαγόρευση πολλαπλών λογαριασμών,

κατάργηση περιεχομένου που εξαφανίζεται, όπως τα Instagram Stories.

Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες λειτουργίες έχουν σχεδιαστεί ώστε να κρατούν παιδιά και εφήβους στις εφαρμογές όσο το δυνατόν περισσότερο, μεταξύ άλλων μέσω συνεχών ειδοποιήσεων.

Η Meta απορρίπτει τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι τα στοιχεία θα αποδείξουν τη μακροχρόνια δέσμευσή της στην προστασία των νέων.

Την υπόθεση εξετάζει η ομοσπονδιακή δικαστής της Καλιφόρνιας Ιβόν Γκονζάλες Ρότζερς.

Η προηγούμενη βαριά ήττα στο Νέο Μεξικό

Η νέα δίκη έρχεται μετά από σημαντική ήττα της Meta στο Νέο Μεξικό, όπου δικαστής επέβαλε στην εταιρεία συνολικό πρόστιμο 942 εκατ. δολαρίων.

Παράλληλα, διέταξε την κατάργηση του αριθμού των likes για χρήστες κάτω των 18 ετών, την απαγόρευση αποστολής ή λήψης γυμνού περιεχομένου από εφήβους και τον περιορισμό των ειδοποιήσεων σε συγκεκριμένες ώρες.

Ο δικαστής χαρακτήρισε επίσης τη Meta «δημόσια όχληση», κρίνοντας ότι οι πλατφόρμες της είχαν επιβλαβείς συνέπειες για τους νέους. Η εταιρεία έχει ανακοινώσει ότι θα ασκήσει έφεση.

Η απόφαση αφορά μόνο το Νέο Μεξικό. Αν όμως επικρατήσουν οι 30 πολιτείες στη νέα υπόθεση, οι αλλαγές ενδέχεται να εφαρμοστούν ευρύτερα στις ΗΠΑ. Οι πολιτείες που συμμετέχουν στην αγωγή εκπροσωπούν σχεδόν τα δύο τρίτα του πληθυσμού της χώρας.

Likes, κοινωνική σύγκριση και ψυχική υγεία

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται και τα likes, τα οποία θεωρούνται βασικός μηχανισμός αλληλεπίδρασης στα κοινωνικά δίκτυα.

Η Kaley, νεαρή γυναίκα που κέρδισε νωρίτερα φέτος δικαστική υπόθεση εναντίον της Meta, κατέθεσε ότι σε ηλικία μόλις εννέα ετών είχε δημιουργήσει δεκάδες λογαριασμούς στο YouTube και το Instagram, τους οποίους χρησιμοποιούσε για να βάζει likes στις δικές της αναρτήσεις. Αργότερα διαγνώστηκε με κατάθλιψη σε ηλικία 10 ετών.

Στην αγωγή γίνεται αναφορά και σε εσωτερική έρευνα της ίδιας της Meta, σύμφωνα με την οποία τα likes ενίσχυαν την «κοινωνική σύγκριση». Η συγκεκριμένη συμπεριφορά συνδεόταν με μεγαλύτερη μοναξιά, χειρότερη εικόνα σώματος και αρνητική διάθεση.

Η νέα δίκη μπορεί έτσι να αποδειχθεί καθοριστική όχι μόνο για τη Meta, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο εκατομμύρια νέοι χρησιμοποιούν το Instagram και το Facebook.

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