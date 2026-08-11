Μαρκ Ζάκερμπεργκ: Το… μανιφέστο των 6.500 λέξεων, η επένδυση του 1 δισ. και η πίεση από επενδυτές

Takeaways by to pontiki AI Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ παρουσίασε μια νέα στρατηγική για τη Meta, προωθώντας την ανοιχτή πρόσβαση σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για την ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας.

Η εταιρεία προγραμματίζει επενδύσεις ύψους 145 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2026 για την ανάπτυξη υποδομών, όπως κέντρα δεδομένων, παρά τις πιέσεις των επενδυτών για άμεσες αποδόσεις.

Παράλληλα, η Meta θα δημιουργήσει ταμείο ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων για τη στήριξη των τοπικών κοινοτήτων που φιλοξενούν τις εγκαταστάσεις της, αντιμετωπίζοντας τις αντιδράσεις για την επέκταση των υποδομών της.

Ο Ζάκερμπεργκ προτείνει τη συνεργασία με την κυβέρνηση για τις δοκιμές ασφαλείας, προσπαθώντας να καλύψει το χαμένο έδαφος έναντι ανταγωνιστών όπως η OpenAI και η Anthropic.

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Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ επιχειρεί να επανατοποθετήσει τη Meta στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης, προβάλλοντας μια πιο «ανοιχτή» στρατηγική, την ώρα που η εταιρεία υστερεί έναντι βασικών ανταγωνιστών και αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις.

Με ένα εκτενές κείμενο 6.500 λέξεων, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ παρουσίασε τη νέα στρατηγική της Meta για τη διάδοση, τη ρύθμιση και την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης, επιχειρώντας παράλληλα να ενισχύσει την αποδοχή των μεγάλων επενδύσεων της εταιρείας στον κλάδο.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η διάθεση περισσότερων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούν να κατεβάζουν και να χρησιμοποιούν τρίτοι, καθώς και η δημιουργία ταμείου 1 δισ. δολαρίων για κοινότητες στις οποίες λειτουργούν ή κατασκευάζονται κέντρα δεδομένων της Meta.

credit: AP

Η Meta ποντάρει σε πιο ανοιχτή πρόσβαση

Η εταιρεία λανσάρει το Muse Glimmer, ένα μοντέλο του οποίου οι βασικές παράμετροι θα είναι διαθέσιμες ώστε οι χρήστες να μπορούν να το κατεβάζουν και να το χρησιμοποιούν στα δικά τους συστήματα.

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ακολουθήσει αντίστοιχη έκδοση του Muse Spark 1.2, του πιο προηγμένου μοντέλου της Meta.

Η επιλογή αυτή επαναφέρει τη συζήτηση για το κατά πόσο τα ισχυρά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να διατίθενται ευρέως ή να παραμένουν υπό τον αυστηρό έλεγχο των εταιρειών που τα αναπτύσσουν, λόγω των πιθανών κινδύνων.

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ υποστηρίζει ότι η προσέγγιση της Meta, με ευρύτερη διάθεση της τεχνολογίας και μεγαλύτερο έλεγχο από τον τελικό χρήστη, είναι λιγότερο πιθανό να οδηγήσει σε υπερβολική συγκέντρωση ισχύος σε κυβερνήσεις, εταιρείες και άλλους μεγάλους οργανισμούς.

Πρόκειται, ωστόσο, για θέση που εξυπηρετεί και τη διαφορετική στρατηγική που επιχειρεί να χαράξει η Meta απέναντι στους ανταγωνιστές της.

Προτάσεις για έλεγχο και ασφάλεια

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ προτείνει επίσης ένα πλαίσιο συνεργασίας της αμερικανικής κυβέρνησης με τις εταιρείες για τις δοκιμές ασφαλείας νέων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, ζητά να επιτρέπεται στους δημιουργούς συστημάτων AI να χρησιμοποιούν μοντέλα άλλων εταιρειών για την εκπαίδευση και τη βελτίωση των δικών τους.

Αναφέρει ακόμη ότι το διοικητικό συμβούλιο της Meta θα έχει στο εξής μεγαλύτερο λόγο στα κριτήρια ασφαλείας που θα πρέπει να πληρούν τα μοντέλα της εταιρείας.

Η «κούρσα» με OpenAI και Anthropic

Η νέα στρατηγική παρουσιάζεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Meta προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία βρίσκεται πίσω από την OpenAI και την Anthropic, οι οποίες διαθέτουν αυτή τη στιγμή πιο προηγμένα μοντέλα, και ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ επιχειρεί να διαφοροποιήσει τη Meta προβάλλοντας την ευρύτερη διάθεση της τεχνολογίας ως βασικό πλεονέκτημα.

Μέρος των επιχειρημάτων του είχε ήδη παρουσιάσει σε άρθρο γνώμης στη Wall Street Journal, καθώς και σε σειρά συνεντεύξεων σε μέσα ενημέρωσης.

Έως 145 δισ. δολάρια για κέντρα δεδομένων

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ συνδέει το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και με την τεράστια υποδομή που απαιτείται για την ανάπτυξή της.

Υποστηρίζει ότι ένα από τα μειονεκτήματα των ΗΠΑ έναντι της Κίνας στην κούρσα για την ανάπτυξη υπερευφυών υπολογιστικών συστημάτων είναι η δυσκολία κατασκευής νέων υποδομών στο αμερικανικό έδαφος.

Η Meta σχεδιάζει κεφαλαιουχικές δαπάνες έως 145 δισ. δολάρια το 2026, κυρίως για κέντρα δεδομένων, ενώ έχει αναφέρει επενδύσεις συνολικού ύψους 600 δισ. δολαρίων έως το 2028.

1 δισ. δολάρια στις κοινότητες για τη «φιλοξενία» τους

Σε αυτό το πλαίσιο, η Meta σχεδιάζει να διοχετεύσει περισσότερα χρήματα στις περιοχές που φιλοξενούν τις εγκαταστάσεις της.

Η εταιρεία θα δημιουργήσει ταμείο 1 δισ. δολαρίων για τις τοπικές κοινότητες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εξηγήσει αναλυτικά πώς θα διατεθούν τα χρήματα.

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ επικαλέστηκε ως παράδειγμα την περιοχή Richland Parish στη Λουιζιάνα, όπου η αυξημένη οικονομική δραστηριότητα γύρω από το κέντρο δεδομένων Hyperion συνέβαλε στην αύξηση των φορολογικών εσόδων, με αποτέλεσμα εκπαιδευτικοί να λάβουν επιταγές επιβράβευσης ύψους 50.000 δολαρίων.

Η πρωτοβουλία έρχεται, πάντως, σε μια περίοδο αυξανόμενων αντιδράσεων στις ΗΠΑ για την επέκταση των κέντρων δεδομένων. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, η Νέα Υόρκη επέβαλε απαγόρευση στην κατασκευή νέων εγκαταστάσεων αυτού του τύπου για διάστημα έως και ενός έτους.

Οι επενδυτές ζητούν αποδόσεις

Πίεση προς τη Meta δεν ασκούν μόνο οι τοπικές κοινωνίες.

Οι επενδυτές εμφανίζονται όλο και πιο ανυπόμονοι απέναντι στις τεράστιες δαπάνες της εταιρείας για την τεχνητή νοημοσύνη και ζητούν να δουν μεγαλύτερες και ταχύτερες οικονομικές αποδόσεις.

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας υπηρεσίας υπολογιστικού νέφους, μέσω της οποίας η Meta θα μπορούσε να αξιοποιήσει εμπορικά την υποδομή που κατασκευάζει για την AI.

Ωστόσο, όταν η εταιρεία δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το σχέδιο κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ιουλίου, η μετοχή της Meta δέχθηκε πιέσεις.

Έτσι, το νέο κείμενο του Μαρκ Ζάκερμπεργκ δεν αποτελεί μόνο ένα μανιφέστο για το πώς ο ίδιος θεωρεί ότι πρέπει να αναπτυχθεί η τεχνητή νοημοσύνη. Αποτελεί ταυτόχρονα προσπάθεια να πείσει κυβερνήσεις, τοπικές κοινωνίες και επενδυτές ότι οι τεράστιες δαπάνες της Meta μπορούν να έχουν ευρύτερο όφελος.

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