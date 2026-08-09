Τέλος στα αντίγραφα ασφαλείας φωτογραφιών από τη Google στις 10 Αυγούστου

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Από τις 10 Αυγούστου 2026 αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας φωτογραφιών και βίντεο από υπολογιστή.

Η Google καταργεί τη δυνατότητα του Google Drive για υπολογιστές (Drive for desktop) να ανεβάζει αυτόματα φωτογραφίες και βίντεο στο Google Photos. Η αλλαγή αφορά κυρίως όσους έχουν επιλέξει συγκεκριμένους φακέλους στον υπολογιστή τους ώστε το περιεχόμενό τους να αποθηκεύεται αυτόματα στο Google Photos.

Η αλλαγή δεν σημαίνει ότι κλείνει το Google Photos και, κυρίως, δεν σημαίνει ότι θα διαγραφούν οι φωτογραφίες που έχουν ήδη αποθηκευτεί στην υπηρεσία.

Τι αλλάζει από τις 10 Αυγούστου

Μέχρι σήμερα, το Drive for desktop επέτρεπε στους χρήστες Windows και Mac να επιλέγουν φακέλους στον υπολογιστή τους και να ενεργοποιούν την αυτόματη μεταφόρτωση των φωτογραφιών και των βίντεο αυτών των φακέλων στο Google Photos.

Η συγκεκριμένη λειτουργία αποσύρεται.

Η Google έχει ήδη περιορίσει τη δυνατότητα δημιουργίας νέων φακέλων backup μέσω του Drive for desktop, ενώ οι υπάρχουσες ρυθμίσεις συνεχίζουν προσωρινά να λειτουργούν κατά τη μεταβατική περίοδο. Από τις 10 Αυγούστου 2026, όμως, το Drive for desktop δεν θα χρησιμοποιείται πλέον για το συγκεκριμένο backup.

Οι ήδη αποθηκευμένες φωτογραφίες κινδυνεύουν να διαγραφούν;

Όχι.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που έχουν ήδη δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας στο Google Photos παραμένουν διαθέσιμα. Η αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα ανεβαίνουν νέα αρχεία από τον υπολογιστή.

Επομένως, οι χρήστες δεν χρειάζεται να ξανανεβάσουν το υπάρχον περιεχόμενό τους μόνο και μόνο εξαιτίας της αλλαγής.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι χρησιμοποιούν το Drive για backup φωτογραφιών

Όσοι βασίζονται στο Drive for desktop για την αυτόματη αποθήκευση φωτογραφιών από τον υπολογιστή τους θα πρέπει να μεταφέρουν τη διαδικασία στο Google Photos.

Η διαδικασία είναι απλή:

Ανοίξτε το Google Photos στον υπολογιστή σας. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Επιλέξτε την επιλογή για backup φακέλων. Επιλέξτε τους φακέλους του υπολογιστή που περιέχουν τις φωτογραφίες και τα βίντεο που θέλετε να αποθηκεύονται αυτόματα. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ελέγξτε στη συνέχεια το Google Photos ώστε να βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία εμφανίζονται κανονικά.

Ποιοι επηρεάζονται

Η αλλαγή αφορά κυρίως χρήστες που:

χρησιμοποιούν Drive for desktop σε Windows ή Mac,

σε Windows ή Mac, έχουν επιλέξει φακέλους του υπολογιστή τους για backup,

και χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία για να ανεβάζουν φωτογραφίες και βίντεο στο Google Photos.

Αν χρησιμοποιείτε το Google Photos αποκλειστικά από το κινητό σας για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των φωτογραφιών, η συγκεκριμένη αλλαγή στο Drive for desktop δεν επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας του mobile backup.

Γιατί κάνει αυτή την αλλαγή η Google;

Η Google μεταφέρει τη διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας φωτογραφιών από το περιβάλλον του Drive σε ένα πιο ξεχωριστό περιβάλλον μέσα από το Google Photos.

Με άλλα λόγια, το Drive for desktop θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται για τον συγχρονισμό αρχείων, αλλά η λειτουργία που συνέδεε συγκεκριμένους φακέλους του υπολογιστή με το Google Photos καταργείται.

Για τον μέσο χρήστη η αλλαγή μπορεί να είναι σχεδόν ανεπαίσθητη. Για όσους, όμως, διατηρούν μεγάλες βιβλιοθήκες φωτογραφιών στον υπολογιστή ή μεταφέρουν συχνά φωτογραφίες από κάμερες, η νέα διαδικασία απαιτεί μια επιπλέον ρύθμιση.

Αν χρησιμοποιείτε σήμερα αυτή τη λειτουργία, είναι προτιμότερο να ρυθμίσετε εγκαίρως τους ίδιους φακέλους μέσα από το Google Photos, ώστε οι νέες φωτογραφίες και τα βίντεο που αποθηκεύετε στον υπολογιστή σας να συνεχίσουν να ανεβαίνουν αυτόματα στο cloud.

Συμπέρασμα: Δεν χάνετε τις φωτογραφίες που έχετε ήδη αποθηκεύσει στο Google Photos. Αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται το backup των νέων φωτογραφιών από τον υπολογιστή σας.

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