FIFA: Στο πλευρό του Ινφαντίνο ο Τραμπ – «Τεράστιο λάθος αν αντικατασταθεί»

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Έναν όχι και τόσο απρόσμενο υποστηρικτή στο πρόσωπο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, βρήκε ο… πολιορκημένος πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, τη στιγμή που σχεδόν στο σύνολό τους οι ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες πνέουν μένεα σε βάρος του και ζητούν την παραίτησή του, μετά την αποκάλυψη περί μυστικών συναλλαγών του με επιχείρηση που σχετίζεται με τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, σχετικά με τα δικαιώματα του Μουντιάλ.

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο «πλανητάρχης», έγραψε ότι «η FIFA θα έκανε ένα τρομερό λάθος εάν, για οιονδήποτε λόγο, σκεφτόταν έστω και το ενδεχόμενο να αντικαταστήσει τον πρόεδρο Τζιάνι Ινφαντίνο. Είναι φανταστικός, έχοντας μόλις ηγηθεί της κορυφαίας διοργάνωσης Παγκοσμίου Κυπέλλου που έχει γίνει ποτέ. Αν φύγει, το Μουντιάλ δεν θα γνωρίσει ξανά ανάλογη επιτυχία ή κερδοφορία».

Υπενθυμίζεται ότι Τραμπ και Ινφαντίνο είχαν πολύ στενή συνεργασία – κάποιες κακές γλώσσες, μάλιστα, μίλησαν και για πλήρη υποταγή του Ιταλού ποδοσφαιρικού παράγοντα στον πρόεδρο των ΗΠΑ – κατά τη διοργάνωση του Μουντιάλ στην Αμερική (ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά) και φαίνεται ότι η συνεργασία αυτή υπήρξε διάθεση να επεκταθεί και σε επιχειρηματικό επίπεδο και για τις επόμενες διοργανώσεις.

Ωστόσο, UEFA, AFC και CONCACAF έχουν κατηγορήσει ευθέως τον Ινφαντίνο για τους χειρισμούς του και πρακτικά έχουν ζητήσει την παραίτησή του, δηλαδή να μην διεκδικήσει την επανεκλογή του τον Μάρτιο του 2027. Ο ίδιος ο Ινφαντίνο προσπαθεί να βρει συμμάχους, αλλά οι αποκαλύψεις για μυστικές συμφωνίες και τα τελεσίγραφα της FIFA δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για ελιγμούς. Μένει να φανεί αν η παρέμβαση Τραμπ θα παίξει κάποιο ρόλο.

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