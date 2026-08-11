search
ΤΡΙΤΗ 11.08.2026 19:38
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.08.2026 13:11

FIFA: Στο πλευρό του Ινφαντίνο ο Τραμπ – «Τεράστιο λάθος αν αντικατασταθεί»

11.08.2026 13:11
trump-infantino

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Έναν όχι και τόσο απρόσμενο υποστηρικτή στο πρόσωπο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, βρήκε ο… πολιορκημένος πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, τη στιγμή που σχεδόν στο σύνολό τους οι ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες πνέουν μένεα σε βάρος του και ζητούν την παραίτησή του, μετά την αποκάλυψη περί μυστικών συναλλαγών του με επιχείρηση που σχετίζεται με τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, σχετικά με τα δικαιώματα του Μουντιάλ.

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο «πλανητάρχης», έγραψε ότι «η FIFA θα έκανε ένα τρομερό λάθος εάν, για οιονδήποτε λόγο, σκεφτόταν έστω και το ενδεχόμενο να αντικαταστήσει τον πρόεδρο Τζιάνι Ινφαντίνο. Είναι φανταστικός, έχοντας μόλις ηγηθεί της κορυφαίας διοργάνωσης Παγκοσμίου Κυπέλλου που έχει γίνει ποτέ. Αν φύγει, το Μουντιάλ δεν θα γνωρίσει ξανά ανάλογη επιτυχία ή κερδοφορία».

Υπενθυμίζεται ότι Τραμπ και Ινφαντίνο είχαν πολύ στενή συνεργασία – κάποιες κακές γλώσσες, μάλιστα, μίλησαν και για πλήρη υποταγή του Ιταλού ποδοσφαιρικού παράγοντα στον πρόεδρο των ΗΠΑ – κατά τη διοργάνωση του Μουντιάλ στην Αμερική (ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά) και φαίνεται ότι η συνεργασία αυτή υπήρξε διάθεση να επεκταθεί και σε επιχειρηματικό επίπεδο και για τις επόμενες διοργανώσεις.

Ωστόσο, UEFA, AFC και CONCACAF έχουν κατηγορήσει ευθέως τον Ινφαντίνο για τους χειρισμούς του και πρακτικά έχουν ζητήσει την παραίτησή του, δηλαδή να μην διεκδικήσει την επανεκλογή του τον Μάρτιο του 2027. Ο ίδιος ο Ινφαντίνο προσπαθεί να βρει συμμάχους, αλλά οι αποκαλύψεις για μυστικές συμφωνίες και τα τελεσίγραφα της FIFA δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για ελιγμούς. Μένει να φανεί αν η παρέμβαση Τραμπ θα παίξει κάποιο ρόλο.

Διαβάστε επίσης

Το Foot Mercato ισχυρίστηκε ότι ο Μέσι σταματά το ποδόσφαιρο – Τι ισχύει σύμφωνα με τα Αργεντίνικα ΜΜΕ

Η ώρα του τελικού του Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Οι αντίπαλοί του και το κανάλι μετάδοσης

Ευρωπαϊκά Κύπελλα: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναζητούν «διπλά» πρόκρισης σε Ολλανδία και Βουλγαρία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
egypt-ismailia
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Αίγυπτο: 18 νεκροί, στην πλειοψηφία τους παιδιά 13-14 ετών, σε τροχαίο δυστύχημα (Videos)

odyssey-7123
ΣΙΝΕΜΑ

Από τον Όμηρο στον Νόλαν: Πώς υποδέχθηκαν οι Έλληνες την «Οδύσσεια» – Τι αποκαλύπτει η έρευνα της Κάπα Research

IRAN_FORDO
ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην επικεφαλής της Μοσάντ λέει ότι Ισραηλινοί κατάσκοποι «επισκέφθηκαν» την πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν στο Φορντό

reuma-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνεχείς και πολύωρες διακοπές ρεύματος στα Σφακιά – Ανησυχία και αγανάκτηση κατοίκων και επιχειρηματιών

etna
ΚΟΣΜΟΣ

«Βρυχάται» η Αίτνα στη Σικελία: Νέα προσωρινή διακοπή των πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνιας λόγω της ηφαιστειακής τέφρας (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vila Mykonos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελλάδα των δύο ταχυτήτων: Βίλες 24.000 ευρώ τη νύχτα ενώ οι εργαζόμενοι «κόβουν» μέρες από τις διακοπές

tourism-akropoli-8234
TRAVEL

Forbes: Αυτοί είναι οι κορυφαίοι προορισμοί για να ζήσεις μετά την σύνταξη – Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που ξεχωρίζουν

karamitrou_grigoriadis
MEDIA

Τα νέα δίδυμα στην πρωινή ενημέρωση

odysseia-nea-yorki-damon-nolan-hathaway
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν κι επίσημα η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην καριέρα του με εισπράξεις πάνω από 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια

latinopoulou 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επεισόδιο με Λατινοπούλου και ομάδα Ρομά σε πλοίο για την Τήνο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 11.08.2026 19:27
egypt-ismailia
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Αίγυπτο: 18 νεκροί, στην πλειοψηφία τους παιδιά 13-14 ετών, σε τροχαίο δυστύχημα (Videos)

odyssey-7123
ΣΙΝΕΜΑ

Από τον Όμηρο στον Νόλαν: Πώς υποδέχθηκαν οι Έλληνες την «Οδύσσεια» – Τι αποκαλύπτει η έρευνα της Κάπα Research

IRAN_FORDO
ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην επικεφαλής της Μοσάντ λέει ότι Ισραηλινοί κατάσκοποι «επισκέφθηκαν» την πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν στο Φορντό

1 / 3