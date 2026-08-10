Επιστολή κόλαφος κατά Ινφαντίνο: «Πρόδωσε την εμπιστοσύνη μας, μας εξαπάτησε» λένε οι πρόεδροι τριών συνομοσπονδιών

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Η FIFA και ο πρόεδρός της, Τζάνι Ινφαντίνο, κατηγορούνται για παραβίαση της εμπιστοσύνης «μέσω εξαπάτησης» σε ανοιχτή επιστολή που εξέδωσαν η UEFA, η CONCACAF και η Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου.

Η επιστολή, υπογεγραμμένη από τους προέδρους και τους γενικούς γραμματείς των τριών περιφερειακών διοικητικών οργάνων, ανέφερε ότι η πρόσφατη διαμάχη σχετικά με την πρόταση της FIFA Forward Enterprise (FFE) αφορούσε ουσιαστικά «την ακεραιότητα του παιχνιδιού και την ακεραιότητα όσων εκλέχθηκαν για να το ηγηθούν».

Η FFE θα σήμαινε τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας για τη διαχείριση των εμπορικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων έκδοσης εισιτηρίων όλων των διοργανώσεων της FIFA, συμπεριλαμβανομένων των Παγκοσμίων Κυπέλλων, με το 21% να πωλείται σε μια ιδιωτική επενδυτική εταιρεία.

Η συμφωνία ματαιώθηκε μετά από εκτεταμένες επικρίσεις από αρκετές συνομοσπονδίες, με επικεφαλής την UEFA, η οποία απείλησε με μποϊκοτάζ όλων των διοργανώσεων της FIFA.

Όπως όλα δείχνουν, θα υπάρξουν προκαταρκτικές συζητήσεις μεταξύ των τριών συνομοσπονδιών για αποχωρήσεις – σε περίπτωση που ο Ινφαντίνο παραμείνει στη θέση του.

«Όταν η εμπιστοσύνη σταματά να υφίσταται μέσω εξαπάτησης, όταν ένα άτομο τοποθετεί τον εαυτό του πάνω από το συλλογικό όργανο που του εμπιστεύτηκε την εξουσία, αυτό το καθήκον έχει εγκαταλειφθεί», αναφέρει η επιστολή.

Πρόσθεσε: «Η ηγεσία στο ποδόσφαιρο δεν είναι κτήμα. Δεν πρόκειται για την κατοχή – ή την απαίτηση – εξουσίας. Είναι καθήκον υπηρεσίας στην ποδοσφαιρική οικογένεια που την εμπιστεύεται».

Ενώ η δήλωση δεν κατονομάζει τον Ινφαντίνο, πηγές δήλωσαν στο BBC Sport ότι θα πρέπει να θεωρηθεί ως ευκαιρία για αυτόν να παραιτηθεί και να εγκαταλείψει τη θέση του με αξιοπρέπεια.

Αυτό έρχεται μετά την ανακοίνωση της FIFA το Σάββατο το βράδυ, η οποία επέκρινε έντονα μια «συντονισμένη και συνεχή προσπάθεια» για την «υπονόμευση» του οργανισμού και του Ινφαντίνο.

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