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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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10.08.2026 14:17

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου: Ο Τεντόγλου (8,26μ.) έκλεισε ραντεβού με την ιστορία στον τελικό του μήκους (video)

10.08.2026 14:17
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Για το… 4 στα 4 χρυσά σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, θα πάει αύριο, Τρίτη, ο Μίλτος Τεντόγλου.

Ο κορυφαίος αθλητής στίβου που έβγαλε ποτέ η χώρα, προκρίθηκε στον τελικό του Μπέρμιγχαμ και αύριο στις 22:16 θα πάει να κάνει κάτι που δεν έχει πετύχει ποτέ κανείς στην ιστορία: να πάρει το 4ο χρυσό του, καθώς είναι ο μόνος με 3 χρυσά στη διοργάνωση, μαζί με τον θρύλο του μήκους από την ΕΣΣΔ Ιγκορ Τερ Οβανεσιάν (1958, 62, 69).

Ο Τεντόγλου ξεκίνησε με ένα χαμηλό άλμα στα 7,78μ., ωστόσο πάτησε… 35 εκατοστά πίσω από την βαλβίδα.

Στο δεύτερο άλμα έκανε 8,26μ. και καθάρισε την πρόκριση.

Από τον τελικό θα απουσιάσει ο μεγάλος του αντίπαλος, ο Ματίας Φουρλάνι, ο οποίος τραυματίστηκε στο πρώτο άλμα και αποχώρησε.

Στο άλλο γκρουπ του μήκους συμμετείχε και ο Νικόλας Σταματονικολός ο οποίος είχε άλματα στα 7,49μ., 7,55μ.

«Ηταν λίγο δύσκολο. Στο πρώτο άλμα ενώ είχε ευνοϊκό άνεμο και μόλις ξεκίνησα έβγαλε κόντρα άνεμο και πάτησα πίσω από την βαλβίδα.Θα το είχα κάνει (το όριο) με το πρώτο άλμα. Το ταρτάν είναι πολύ καλό. Είμαι πολύ καλά σωματικά. Θα το δούμε στον τελικό, δεν ήθελα να το δείξω εδώ. Ηταν παρ ‘ολα αυτά από τα καλύτερα άλματα που έχω κάνει σε προκριματικό» ανέφερε ο Τεντόγλου μετά το τέλος του αγώνα.

Οι υπόλοιπες πρωινές συμμετοχές

Με τις δύο Μαρίες της σφαιροβολίας, Μαγκούλια και Ραφαηλίδου, καθώς και τον Χρήστο Φραντζεσκάκη, ξεκίνησε η ελληνική παρουσία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Η μικρότερη της παρέας (Ραφαηλίδου) έχοντας έρθει μόλις πριν από δύο μέρες από το Γιουτζίν με τον πατέρα της και προπονητής της, Γιάννη. Οι δύο αθλήτριες δεν βρέθηκαν στην καλύτερή τους μέρα και έμειναν εκτός τελικού.

Οι δύο Ελληνίδες μπήκαν πολύ μουδιασμένες στον αγώνα και είχαν χαμηλές βολές από τις οποίες μετρήθηκε μόνο της Ραφαηλίδου στα 14.63. Η δεύτερη για την 19χρονη δεν ήταν καλύτερη (13.89), ενώ η Μαγκούλια έγραψε έγκυρη, που μετρήθηκε 14.38. Η Ραφαηλίδου έκλεισε με 14.29 για να καταλάβει την 27η θέση, ενώ η αθλήτρια του Γιάννη Μπαρλή βελτιώθηκε ελαφρώς ανεβαίνοντας στα 14.71, επίδοση που την έφερε στην 26η θέση της κατάταξης.

Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης, όμως, είχε μια πολύ καλή βολή στα 75.22 και αυξημένες πιθανότητες πρόκρισης στον τελικό της σφυροβολίας. Το β’ γκρουπ, με τη συμμετοχή και των Μιχάλη Αναστασάκη και Γιώργου Παπαναστασίου, που θα κρίνει τη δωδεκάδα, θα διεξαχθεί λίγο αργότερα.

Στα 100 μέτρα η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου ήταν πάρα πολύ άτυχη. Οι πρώτοι 12 χρόνοι θα περνούσαν στα ημιτελικά και ήταν 13η με το 11.31, όσο είχε και η 12η, χάνοντας για τρία χιλιοστά. Το άδικο ήταν ακόμη μεγαλύτερο γιατί ο κανονισμός της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας που άλλαξε τις προκρίσεις βάσει θέσεων στη κούρσα, της στοίχησε μια πρόκριση που άξιζε, αφού η κούρσα της έγινε με συνθήκες άπνοιας ενώ οι άλλες δύο κούρσες είχαν ευνοϊκό άνεμο 1,8 και 3,2, με αποτέλεσμα να ευνοηθούν αθλήτριες που θα είχαν χειρότερο χρόνο κανονικά.

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