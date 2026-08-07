ChatGPT: Οι μεγάλες αλλαγές για δωρεάν και επί πληρωμή χρήστες

Takeaways by to pontiki AI Η OpenAI ανακοίνωσε τη χρήση του μοντέλου GPT-5.6 Luna ως προεπιλογή για τους χρήστες των προγραμμάτων Free και Go.

Οι συγκεκριμένοι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε απεριόριστες συνομιλίες κειμένου και σε ένα νέο κουμπί συλλογισμού για σύνθετες ερωτήσεις.

Το «απεριόριστο» αφορά τα text chats και δεν σημαίνει ότι καταργούνται όλοι οι περιορισμοί στο ChatGPT.

Περιορισμοί θα συνεχίσουν να ισχύουν σε λειτουργίες όπως οι μεταφορτώσεις αρχείων, οι εικόνες και άλλα εργαλεία του ChatGPT.

Παράλληλα, εισάγεται ένας μηχανισμός επιλογής επιπέδου συλλογιστικής για τους συνδρομητές, ενώ η εταιρεία προχώρησε και σε σημαντικές μειώσεις τιμών στα μοντέλα Luna και Terra.

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Σειρά σημαντικών αλλαγών στο ChatGPT ανακοίνωσε η OpenAI, οι οποίες αφορούν τόσο τους δωρεάν χρήστες όσο και όσους διαθέτουν συνδρομητικά πακέτα.

Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκονται το GPT-5.6 Luna, το οποίο αναλαμβάνει μεγαλύτερο ρόλο στις δωρεάν εκδόσεις της υπηρεσίας, αλλά και το αναβαθμισμένο GPT-5.6 Sol για τους συνδρομητές.

Οι κινήσεις της εταιρείας έρχονται σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς φθηνότερα open-weight μοντέλα, μεταξύ άλλων από κινεζικές εταιρείες, αυξάνουν την πίεση προς την OpenAI και την Anthropic.

Το GPT-5.6 Luna γίνεται η βασική επιλογή για Free και Go

Η OpenAI ανακοίνωσε ότι το GPT-5.6 Luna γίνεται το προεπιλεγμένο μοντέλο για τους χρήστες των προγραμμάτων Free και Go.

Το Luna είναι το ταχύτερο και οικονομικότερο μοντέλο της οικογένειας GPT-5.6 και έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην ταχύτητα και την καθημερινή χρήση.

Η αλλαγή σημαίνει ότι οι χρήστες των δύο συγκεκριμένων προγραμμάτων θα μπορούν να χρησιμοποιούν το Luna ως το βασικό μοντέλο στις συνηθισμένες συνομιλίες τους στο ChatGPT.

Απεριόριστα text chats για Free και Go – όχι όμως όλες οι λειτουργίες

Από την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την OpenAI, οι χρήστες Free και Go θα αποκτήσουν απεριόριστες συνομιλίες κειμένου.

Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική διευκρίνιση: το «απεριόριστο» αφορά τα text chats και δεν σημαίνει ότι καταργούνται όλοι οι περιορισμοί στο ChatGPT.

Η χρήση εξακολουθεί να υπόκειται σε μηχανισμούς προστασίας από κατάχρηση, ενώ περιορισμοί θα συνεχίσουν να ισχύουν σε λειτουργίες όπως:

οι μεταφορτώσεις αρχείων,

οι εικόνες,

άλλα εργαλεία του ChatGPT.

Επομένως, οι δωρεάν χρήστες αποκτούν πολύ μεγαλύτερη ελευθερία στις απλές συνομιλίες κειμένου, χωρίς όμως να μετατρέπεται ολόκληρη η υπηρεσία σε απεριόριστη.

Νέο κουμπί «Think» για πιο δύσκολες ερωτήσεις

Οι χρήστες Free και Go θα αποκτήσουν επίσης ένα νέο κουμπί «Think».

Με την επιλογή αυτή θα μπορούν να ζητούν από το ChatGPT να χρησιμοποιήσει περισσότερο συλλογισμό όταν η ερώτηση είναι πιο σύνθετη ή απαιτητική.

Σημαντικό είναι ότι το «Think» για τις συγκεκριμένες κατηγορίες χρηστών θα χρησιμοποιεί το GPT-5.6 Luna και όχι το ισχυρότερο GPT-5.6 Sol.

Τι αλλάζει για τους συνδρομητές Plus και Pro

Οι χρήστες των προγραμμάτων Plus και Pro αποκτούν πρόσβαση σε αναβαθμισμένη έκδοση του GPT-5.6 Sol, του κορυφαίου μοντέλου της σειράς.

Σύμφωνα με την OpenAI, το ανανεωμένο Sol έχει βελτιωθεί για καθημερινές συνομιλίες και εργασίες όπως:

γρήγορες ερωτήσεις,

έρευνα στο διαδίκτυο,

συμβουλές,

προγραμματισμός,

συγγραφή κειμένων,

λήψη αποφάσεων.

Η εταιρεία αναφέρει ότι η νέα έκδοση δίνει πιο εστιασμένες απαντήσεις, χρησιμοποιεί λιγότερη περιττή μορφοποίηση, διατηρεί πιο σταθερό ύφος και κάνει λιγότερα λάθη.

Slider για το πόσο θα «σκέφτεται» το ChatGPT

Μία από τις σημαντικότερες νέες λειτουργίες για τα επιλέξιμα συνδρομητικά προγράμματα είναι ένας slider συλλογιστικής.

Μέσω αυτού, ο χρήστης μπορεί να επιλέγει πόση «σκέψη» θα αφιερώνει το GPT-5.6 Sol πριν διαμορφώσει την απάντησή του.

Οι διαθέσιμες επιλογές, ωστόσο, εξαρτώνται από το πρόγραμμα συνδρομής, επομένως δεν έχουν όλοι οι πληρωμένοι χρήστες ακριβώς το ίδιο επίπεδο πρόσβασης.

Το GPT-5.6 Sol χρησιμοποιείται για διαφορετικές βαθμίδες συλλογιστικής στα επιλέξιμα προγράμματα, ενώ το GPT-5.6 Sol Pro προορίζεται για την κορυφαία βαθμίδα του Pro.

Η OpenAI μειώνει και τις τιμές των GPT-5.6 Luna και Terra

Οι αλλαγές στο ChatGPT ακολουθούν και σημαντικές μειώσεις τιμών στα μοντέλα της OpenAI.

Η εταιρεία ανακοίνωσε στα τέλη Ιουλίου ότι το GPT-5.6 Luna έγινε κατά 80% φθηνότερο, ενώ η τιμή του GPT-5.6 Terra μειώθηκε κατά 20%.

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