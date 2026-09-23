search
ΤΕΤΑΡΤΗ 23.09.2026 01:50
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.09.2026 00:32

Κρήτη: Στο νοσοκομείο 71χρονη μετά από άγριο ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της

23.09.2026 00:32
peripolikoo12

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στο νοσοκομείο οδηγήθηκε μια 71χρονη στην Ιεράπετρα της Κρήτης, έπειτα από άγρια επίθεση που δέχτηκε από τον σύντροφό της το απόγευμα της Τρίτης, 22/9.

Η γυναίκα, υπήκοος Βουλγαρίας, μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, καθώς έφερε χτυπήματα από γροθιές στο πρόσωπο και σε άλλα σημεία του σώματός της.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, για την υπόθεση συνελήφθη ο σύντροφός της, ενώ η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Καταγγελίες από τους γείτονες του ζευγαριού

Η 71χρονη και ο σύντροφός της κατοικούσαν μαζί με άλλα άτομα σε ένα εγκαταλελειμμένο διώροφο κτίριο. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι δημιουργούσαν συχνά προβλήματα, ενώ είχαν γίνει και καταγγελίες για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Το σπίτι, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, δεν διαθέτει ούτε ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε παροχή νερού.

Το απόγευμα της Τρίτης, ο σύντροφος της 71χρονης φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση μέθης έξω από το σπίτι, όταν της επιτέθηκε και άρχισε να τη χτυπά. Περίοικοι αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε και ειδοποίησαν την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα, ο οποίος παραμένει κρατούμενος στο Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας.

Την ίδια ώρα, η 71χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, ενώ η δικογραφία για την υπόθεση αναμένεται να διαβιβαστεί την Τετάρτη, 23/9, στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου, στον Άγιο Νικόλαο.

Διαβάστε επίσης:

Ηγουμενίτσα: Πορεία μνήμης για την 25χρονη Πηνελόπη – Το πρωί της Τετάρτης η κηδεία της (Photos)

Καταγγελία στη Θεσσαλονίκη για «γιατρούς-μαϊμού»: 60χρονος έδωσε 10.900 ευρώ για θεραπείες στο πρόσωπο που δεν χρειαζόταν και… εγκαύματα

Το εντυπωσιακό γκράφιτι με τον Γιώργο Μαζωνάκη στη Θεσσαλονίκη, από τον street artist Hayate (Photos/Video)





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ERDOGAN_NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν σε Γκουτέρες: Καμία πρόταση που δεν αναγνωρίζει την κυριαρχική ισότητα του τουρκοκυπριακού λαού δεν θα αποδώσει

peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Στο νοσοκομείο 71χρονη μετά από άγριο ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της

vouli-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για νέα κίνητρα στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις

super-league_1902_1460-820_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Ομόφωνα η μελέτη για κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων

erdogan-un
ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα την ώρα της ομιλίας Ερντογάν – Οι αναφορές στη Γάζα (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
petros-kousoulos
ΕΛΛΑΔΑ

O Πέτρος Κουσουλός για την εμπειρία του με τη Γάκα και τον Θεοδωρόπουλο: «Πέρασα και εγώ το κατώφλι της Καρνεάδου»

ekav-peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Γυναίκα έπαθε ανακοπή από κεραυνό που έπεσε κοντά της - Διασώστες προχώρησαν σε ΚΑΡΠΑ, μεταφέρεται σε νοσοκομείο

gaka-ioanna
ΕΛΛΑΔΑ

Πρώην συνεργάτης της γιατρού στο Κολωνάκι: «Ήμουν σίγουρος ότι θα πάθει κάποιος κάτι, την έχω δει να παλεύει 3 ώρες για να βρει μια φλέβα»

ARXIGOI_NEW_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Real Polls: Κάτω από το 30% η ΝΔ, στο 17,9% η ΕΛΑΣ, ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ, δεν έπεισε κανένας στη ΔΕΘ

sintagi-new
CUCINA POVERA

Βίντατζ συνταγή για γαρίδες σαγανάκι με φέτα, ούζο και κονιάκ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 23.09.2026 01:49
ERDOGAN_NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν σε Γκουτέρες: Καμία πρόταση που δεν αναγνωρίζει την κυριαρχική ισότητα του τουρκοκυπριακού λαού δεν θα αποδώσει

peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Στο νοσοκομείο 71χρονη μετά από άγριο ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της

vouli-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για νέα κίνητρα στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις

1 / 3