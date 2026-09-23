Κρήτη: Στο νοσοκομείο 71χρονη μετά από άγριο ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της

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Στο νοσοκομείο οδηγήθηκε μια 71χρονη στην Ιεράπετρα της Κρήτης, έπειτα από άγρια επίθεση που δέχτηκε από τον σύντροφό της το απόγευμα της Τρίτης, 22/9.

Η γυναίκα, υπήκοος Βουλγαρίας, μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, καθώς έφερε χτυπήματα από γροθιές στο πρόσωπο και σε άλλα σημεία του σώματός της.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, για την υπόθεση συνελήφθη ο σύντροφός της, ενώ η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Καταγγελίες από τους γείτονες του ζευγαριού

Η 71χρονη και ο σύντροφός της κατοικούσαν μαζί με άλλα άτομα σε ένα εγκαταλελειμμένο διώροφο κτίριο. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι δημιουργούσαν συχνά προβλήματα, ενώ είχαν γίνει και καταγγελίες για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Το σπίτι, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, δεν διαθέτει ούτε ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε παροχή νερού.

Το απόγευμα της Τρίτης, ο σύντροφος της 71χρονης φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση μέθης έξω από το σπίτι, όταν της επιτέθηκε και άρχισε να τη χτυπά. Περίοικοι αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε και ειδοποίησαν την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα, ο οποίος παραμένει κρατούμενος στο Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας.

Την ίδια ώρα, η 71χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, ενώ η δικογραφία για την υπόθεση αναμένεται να διαβιβαστεί την Τετάρτη, 23/9, στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου, στον Άγιο Νικόλαο.

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