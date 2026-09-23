Ερντογάν σε Γκουτέρες: Καμία πρόταση που δεν αναγνωρίζει την κυριαρχική ισότητα του τουρκοκυπριακού λαού δεν θα αποδώσει

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Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναφέρθηκε στο Κυπριακό κατά τη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, κατά την οποία συζητήθηκαν περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.
Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι «στην Κύπρο, καμία πρόταση που δεν αναγνωρίζει την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού δεν θα μπορέσει να αποδώσει».
Η συνάντηση Ερντογάν – Γκουτέρες πραγματοποιήθηκε στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, μετά την ομιλία του Τούρκου προέδρου στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
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