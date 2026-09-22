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22.09.2026 23:23

Ιράν: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Τι είπε ο Τραμπ

22.09.2026 23:23
Strait of Hormuz

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Νέα διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, με φόντο τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, μεταφέροντας τις προϋποθέσεις της Τεχεράνης για το άνοιγμα της θαλάσσιας οδού.

Οι όροι που θέτει η Τεχεράνη

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το Ιράν συνδέει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ με τρεις βασικές προϋποθέσεις: την άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία Ουάσινγκτον και Τεχεράνη επιχειρούν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας, παρά τη συνεχιζόμενη ένταση.

Τραμπ: «Ήταν μια πολύ καλή συνάντηση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν συνομιλίες την Τρίτη, χαρακτηρίζοντας την επαφή «πολύ καλή».

Ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους κατά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε ότι οι συνομιλίες είχαν ολοκληρωθεί περίπου μία ώρα νωρίτερα και είχαν διαρκέσει τρεις ώρες.

«Τελείωσε πριν από μία ώρα. Ήταν μια συνάντηση που διήρκεσε τρεις ώρες. Ήταν μια πολύ καλή συνάντηση», δήλωσε, προσθέτοντας ότι μια νέα επαφή έχει προγραμματιστεί «στο πολύ κοντινό μέλλον».

Αργότερα, μετά τη συνάντησή του με τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πιθανότητα συμφωνίας.

«Θεωρώ πως θα επιτευχθεί διευθέτηση», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι οι Ιρανοί «θέλουν να συνομιλήσουν» με τις ΗΠΑ και ότι οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται.

Η αναφορά στα πυρηνικά και το μήνυμα προς το Ιράν

Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Τραμπ κάλεσε τους ηγέτες να παραμείνουν «ενωμένοι στην άσκηση πίεσης στο Ιράν», επαναλαμβάνοντας ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Ο ίδιος παρουσίασε τις επιλογές που, κατά την άποψή του, βρίσκονται ενώπιον της Ουάσινγκτον με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, λέγοντας ότι πρέπει να αποφασίσει εάν θα υπάρξει συμφωνία που θα επιτρέψει στο Ιράν να ανοικοδομηθεί ή εάν οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην «αφάνιση» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, χαρακτήρισε το ιρανικό καθεστώς «αδύναμο και απελπισμένο», υποστηρίζοντας ότι «μεγάλες αλλαγές μπορεί να συμβούν γρήγορα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ακόμη ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να επιδιώξει συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η ιρανική πλευρά αναμένει να δει την έκβαση της εκλογικής αναμέτρησης.

Ο Τραμπ επανέλαβε, πάντως, ότι για την Ουάσινγκτον παραμένει αδιαπραγμάτευτη η θέση πως το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

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