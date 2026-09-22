Super League: Ομόφωνα η μελέτη για κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων

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Σημαντικό βήμα για το μέλλον των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Super League έγινε στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις ΠΑΕ να εγκρίνουν ομόφωνα την πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη για εκπόνηση μελέτης σχετικά με την προοπτική κεντρικής διαχείρισης.

Η Deloitte αναλαμβάνει τη μελέτη

Η Deloitte θα εξετάσει τα δεδομένα της αγοράς, το ισχύον καθεστώς και τις δυνατότητες εφαρμογής ενός ενιαίου μοντέλου διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, προκειμένου να παρουσιάσει στις ομάδες ένα ολοκληρωμένο σχέδιο.

Στόχος είναι οι τελικές αποφάσεις να ληφθούν βάσει συγκεκριμένων οικονομικών και εμπορικών στοιχείων και όχι μόνο σε επίπεδο αρχής.

Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης, καθώς η Super League αναζητά τρόπους για ενίσχυση των εσόδων των ΠΑΕ, αλλά και για τη δημιουργία ενός πιο ανταγωνιστικού πλαισίου στο πρωτάθλημα.

Δεν τέθηκε σε ψηφοφορία η πρόταση Αλαφούζου

Στη διάρκεια της συνεδρίασης κατατέθηκε και διαφορετική πρόταση από τον Γιάννη Αλαφούζο, πρόεδρο της Super League και της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Η συγκεκριμένη εισήγηση προέβλεπε διαφορετικό μοντέλο κατανομής των τηλεοπτικών εσόδων, με διανομή διά 14 και με τη συμμετοχή των ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακού στο συγκεκριμένο σχήμα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες από τη συνεδρίαση, η πρόταση αυτή δεν έφτασε σε ψηφοφορία.

Αντίθετα, η πρόταση για την εκπόνηση μελέτης σχετικά με την κεντρική διαχείριση εγκρίθηκε ομόφωνα, μεταφέροντας πλέον το βάρος των επόμενων κινήσεων στην Deloitte.

Κανονικά σε ισχύ τα υπάρχοντα τηλεοπτικά συμβόλαια

Παράλληλα, όλες οι ομάδες ξεκαθάρισαν ότι θα σεβαστούν και θα τηρήσουν κανονικά τα τηλεοπτικά συμβόλαια που έχουν ήδη υπογράψει.

Η μελέτη της Deloitte αναμένεται να αποτελέσει τη βάση για την επόμενη συζήτηση μεταξύ των ΠΑΕ, πριν ληφθούν αποφάσεις για το αν και με ποιον τρόπο η Super League θα κινηθεί προς ένα ενιαίο μοντέλο τηλεοπτικής διαχείρισης.

Το επόμενο βήμα θα εξαρτηθεί από τα οικονομικά στοιχεία, τις δυνατότητες της αγοράς και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη μελέτη.

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