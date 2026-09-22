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22.09.2026 23:52

ΟΗΕ: Η ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα την ώρα της ομιλίας Ερντογάν – Οι αναφορές στη Γάζα (Video)

22.09.2026 23:52
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Ένταση σημειώθηκε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με την ισραηλινή αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον μόνιμο αντιπρόσωπο του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, Ντάνι Ντάνον, να αποχωρεί από την αίθουσα ενώ στο βήμα βρισκόταν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του Τούρκου προέδρου αφορούσε τη Γάζα και την κατάσταση των Παλαιστινίων. Ο Ερντογάν ζήτησε από τις χώρες που δεν έχουν αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος να προχωρήσουν στην αναγνώρισή του, ενώ κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στο Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου.

Η ισραηλινή πλευρά αποχώρησε όταν ο Ερντογάν αναφέρθηκε στη βία των εποίκων στη Δυτική Όχθη και στους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι πιστοί στην πρόσβαση σε ιερούς χώρους της Ιερουσαλήμ. Την ίδια ώρα, οι αναφορές του Τούρκου προέδρου χειροκροτήθηκαν από την παλαιστινιακή αντιπροσωπεία.

Σφοδρή επίθεση για τη Γάζα από τον Τούρκο πρόεδρο

Ο Ερντογάν κατηγόρησε τη διεθνή κοινότητα για αδράνεια απέναντι στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και υποστήριξε ότι η κρίση στην περιοχή αποτελεί ένδειξη μιας ευρύτερης κατάστασης που απαιτεί διεθνή αντίδραση.

«Είμαστε αντιμέτωποι με μια νοοτροπία γενοκτονίας που δεν χορταίνει ποτέ από τις δολοφονίες», δήλωσε.

Ο Τούρκος πρόεδρος επέκρινε παράλληλα τη συνέχιση των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα, τονίζοντας ότι η ισραηλινή κυβέρνηση «αρνείται να σταματήσει τις δολοφονίες στη Γάζα και να προχωρήσει στη δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ».

Στην ομιλία του αναφέρθηκε και στην απουσία του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, από τη φετινή Γενική Συνέλευση, χαρακτηρίζοντας άδικη την απόφαση να μην του επιτραπεί να συμμετάσχει.

«Η Τουρκία θα συνεχίσει να ενισχύει τη φωνή του παλαιστινιακού λαού προς τον κόσμο», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος.

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