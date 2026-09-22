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22.09.2026 20:58

Το εντυπωσιακό γκράφιτι με τον Γιώργο Μαζωνάκη στη Θεσσαλονίκη, από τον street artist Hayate (Photos/Video)

22.09.2026 20:58
thessaloniki mazonakis grafitti- new

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Αμείωτο παραμένει το ενδιαφέρον για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, που συγκλόνισε το πανελλήνιο, με πρωτοφανείς εκδηλώσεις λατρείας στον εκλιπόντα τραγουδιστή.

Δεκάδες απέτισαν φόρο τιμής, είτε στη λαϊκή αγρυπνία στη Νίκαια, προ την κηδεία του, είτε και στο τελευταίο αντίο, ενώ δεν έλειψαν και οι εκδηλώσεις στη μνήμη του.  

Στη Θεσσαλονίκη ο street artist Hayate δημιούργησε ένα εντυπωσιακό γκράφιτι σε τοίχο , ανεβάζοντας σχετικές αναρτήσεις στα social media κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του.

@hayate_style_

Σχεδόν έτοιμη η προσωπογραφία του Γιώργου Μαζωνακη.

♬ Ores Mikres – Giorgos Mazonakis
@hayate_style_

Αποτυπωμένος με την ηρεμία του τελευταίου του εξωφύλλου, εκεί όπου το βλέμμα του καθρεφτίζει έναν άγγελο. Γιατί η "Αγάπη σημαίνει" να κρατάς την ψυχή σου αγνή σαν μικρού παιδιού μέχρι το τέλος. Καλό ταξίδι, Γιώργο. Το φως σου θα μένει πάντα στους δρόμους που τραγούδησες.

♬ πρωτότυπος ήχος – Panik Records

Οι εικόνες από τη Θεσσαλονίκη είναι εντυπωσιακές και ήδη αποτελούν πόλο έλξης για τους περαστικούς που δεν μπορούν παρά να τραβήξουν μια φωτογραφία από το γκράφιτι.

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