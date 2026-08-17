Το μεγαλύτερο ηλεκτρικό αεροπλάνο στον κόσμο πέταξε για πρώτη φορά (Video, Photos)

Takeaways by to pontiki AI Το ηλεκτρικό αεροσκάφος X1 της Heart Aerospace, βάρους άνω των 11 τόνων, πραγματοποίησε την πρώτη του επιτυχημένη δοκιμαστική πτήση διάρκειας 27 λεπτών στις ΗΠΑ.

Το σκάφος πέταξε αποκλειστικά με μπαταρίες, διαθέτοντας άνοιγμα φτερών 32,3 μέτρων και σχεδιασμό που προσομοιάζει σε αεροσκάφος 30 θέσεων για μελλοντική χρήση.

Η εταιρεία στοχεύει στην ανάπτυξη του υβριδικού-ηλεκτρικού μοντέλου ES-30, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία έως το 2031.

Οι περιορισμοί στην αυτονομία λόγω του βάρους των μπαταριών καθιστούν την υβριδική τεχνολογία απαραίτητη για την κάλυψη μεγαλύτερων περιφερειακών αεροπορικών δρομολογίων.

Αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για το νέο αεροσκάφος, προσδοκώντας μείωση του λειτουργικού κόστους σε σχέση με τα συμβατικά αεροπλάνα.

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Το X1 της Heart Aerospace, βάρους άνω των 11 τόνων, ολοκλήρωσε την παρθενική του πτήση αποκλειστικά με μπαταρίες, ανοίγοντας τον δρόμο για τα υβριδικά-ηλεκτρικά αεροσκάφη μικρών αποστάσεων.

Το μεγαλύτερο πλήρως ηλεκτρικό αεροσκάφος που έχει πετάξει μέχρι σήμερα ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη δοκιμαστική πτήση του στις ΗΠΑ. Το X1 της Heart Aerospace παρέμεινε στον αέρα για 27 λεπτά, φτάνοντας σε ύψος περίπου 335 μέτρων.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε από περιφερειακό αεροδρόμιο στην πολιτεία της Νέας Υόρκης και κινήθηκε αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια από μπαταρίες. Στο εσωτερικό του βρισκόταν μόνο ένας πιλότος και δεν μετέφερε επιβάτες.

Photo: Heart Aerospace

Ένα ηλεκτρικό αεροσκάφος άνω των 11 τόνων

Το X1 έχει:

άνοιγμα φτερών περίπου 32,3 μέτρα

μήκος περίπου 23,2 μέτρα

βάρος άνω των 11.300 κιλών

σχεδιασμό αντίστοιχο αεροσκάφους 30 θέσεων

Η Heart Aerospace θεωρεί την πτήση σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη του ES-30, του υβριδικού-ηλεκτρικού επιβατικού αεροσκάφους που φιλοδοξεί να θέσει σε εμπορική λειτουργία έως το 2031.

Για το ES-30 έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον αεροπορικές εταιρείες όπως οι United Airlines, Air Canada και JSX.

Γιατί υβριδική τεχνολογία

Παρά την επιτυχία της δοκιμής, τα πλήρως ηλεκτρικά αεροσκάφη εξακολουθούν να περιορίζονται σημαντικά από το βάρος των μπαταριών.

Όσο μεγαλώνει ένα αεροσκάφος, τόσο μεγαλύτερη μπαταρία χρειάζεται. Σε αντίθεση με τα συμβατικά αεροπλάνα, τα οποία γίνονται ελαφρύτερα καθώς καταναλώνουν καύσιμα, ένα ηλεκτρικό αεροσκάφος μεταφέρει ουσιαστικά το ίδιο βάρος μπαταριών από την απογείωση μέχρι την προσγείωση.

Το X1, όταν λειτουργεί αποκλειστικά με μπαταρίες, έχει αυτονομία περίπου 200 χιλιομέτρων. Η απόσταση αυτή δεν επαρκεί για την αξιόπιστη κάλυψη των περισσότερων περιφερειακών αεροπορικών δρομολογίων, ειδικά αν συνυπολογιστούν τα απαραίτητα αποθέματα ενέργειας για έκτακτες ανάγκες.

Με την προσθήκη κινητήρα εσωτερικής καύσης ως επέκταση αυτονομίας, η εμβέλεια μπορεί να πλησιάσει τα 800 χιλιόμετρα.

Χαμηλότερο κόστος καυσίμων και συντήρησης

Η Heart Aerospace υποστηρίζει ότι το ES-30 θα μπορούσε να έχει έως και 40% χαμηλότερο λειτουργικό κόστος σε σχέση με συμβατικά περιφερειακά αεροσκάφη αντίστοιχου μεγέθους.

Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι η πλήρως ηλεκτρική δοκιμαστική πτήση του X1 κατανάλωσε ηλεκτρική ενέργεια αξίας μόλις 5 δολαρίων.

Το ποσό αφορά αποκλειστικά την κατανάλωση ενέργειας και δεν περιλαμβάνει άλλα έξοδα, όπως:

αμοιβές πληρώματος

τέλη αεροδρομίων

συντήρηση

φθορά και αντικατάσταση μπαταριών

ασφάλιση

Επομένως, το πραγματικό οικονομικό όφελος για τις αεροπορικές εταιρείες παραμένει ακόμη υπό διερεύνηση.

Photo: Heart Aerospace

Το μεγάλο εμπόδιο παραμένει η αυτονομία

Η Heart Aerospace δεν είναι η μόνη εταιρεία που επενδύει στην ηλεκτρική αεροπορία. Η Rolls-Royce έχει κατασκευάσει μικρό ηλεκτρικό αγωνιστικό αεροσκάφος με ταχύτητα έως περίπου 623 χλμ./ώρα, ενώ η Harbour Air έχει αναπτύξει εξαθέσιο ηλεκτρικό υδροπλάνο.

Παράλληλα, εταιρείες ηλεκτρικών αεροσκαφών κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (eVTOL), όπως οι Joby Aviation και Archer Aviation, αναπτύσσουν μικρά αεροσκάφη για σύντομες διαδρομές, όπως μετακινήσεις από κέντρα πόλεων προς αεροδρόμια.

Ωστόσο, για τα μεγαλύτερα επιβατικά αεροσκάφη, η ενεργειακή πυκνότητα και το βάρος των σημερινών μπαταριών παραμένουν βασικοί περιορισμοί.

Για αυτό, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, η υβριδική-ηλεκτρική τεχνολογία θεωρείται πιο ρεαλιστικός δρόμος για την ηλεκτροκίνηση των περιφερειακών αερομεταφορών.

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