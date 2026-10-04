search
ΚΥΡΙΑΚΗ 04.10.2026 21:46
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.10.2026 20:37

Κρίστα Πάικ: Παραμένει χωρίς τις αισθήσεις της μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της στο Τενεσί

04.10.2026 20:37
christa_pike_ektelesi

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η Κρίστα Πάικ παραμένει αναίσθητη και συνδεδεμένη με αναπνευστήρα σε νοσοκομείο, τέσσερις ημέρες μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της στο Τενεσί, ενώ η πρόγνωσή της ενδέχεται να μην είναι γνωστή για αρκετές ακόμη ημέρες, δήλωσε την Κυριακή ένας από τους δικηγόρους της.

Ελάχιστες πληροφορίες έχουν δημοσιοποιηθεί σχετικά με την κατάστασή της από το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, όταν έγινε η απόπειρα εκτέλεσης. Έκτοτε παραμένει νοσηλευόμενη υπό φρούρηση, ενώ οι γιατροί προσπαθούν να απομακρύνουν από τον οργανισμό της τη μεγάλη δόση του βαρβιτουρικού πεντοβαρβιτάλης (pentobarbital).

Όταν ρωτήθηκε αν η Πάικ ανέκτησε ποτέ τις αισθήσεις της μετά την απόπειρα εκτέλεσης, ο Stephen Ferrell, ομοσπονδιακός δημόσιος συνήγορος και δικηγόρος της, απάντησε στην εκπομπή του CNN “State of the Union”: «Όχι απ’ όσο γνωρίζω». Εξήγησε, μάλιστα, ότι οι ιατρικές αποφάσεις για την Πάικ λαμβάνονται από άλλο πρόσωπο

Η Κρίστα Πάικ, σήμερα 50 ετών, ήταν 18 όταν εκείνη και ο φίλος της βασάνισαν και σκότωσαν μια συμμαθήτριά της, την Colleen Slemmer, σε μια κρίση ζήλιας το 1995. Έγινε μία από τις νεότερες γυναίκες που καταδικάστηκαν σε θάνατο και οδηγήθηκαν σε πτέρυγα θανατοποινιτών.

Οι σωφρονιστικές αρχές του Τενεσί χορήγησαν στην Κρίστα Πάικ δύο δόσεις του φαρμάκου της θανατηφόρας ένεσης το βράδυ της Τετάρτης. Η πεντοβαρβιτάλη δεν την σκότωσε, όμως οι δικηγόροι της δήλωσαν ότι τα χέρια της υπέστησαν εγκαύματα και φουσκάλες από τα καυστικά φάρμακα.

Η Πάικ είχε παραχωρήσει σε κάποιο πρόσωπο πληρεξούσιο για τη λήψη ιατρικών αποφάσεων και το συγκεκριμένο άτομο προστατεύει την ιδιωτικότητά της, δήλωσε ο Ferrell. «Δεν είμαι σίγουρος για το τι ακριβώς μπορεί να του έχουν πει», ανέφερε.

Οι δικηγόροι της 50χρονης δεν έχουν αποκαλύψει ποιος λαμβάνει τις ιατρικές αποφάσεις για λογαριασμό της. Είπαν ότι ενδέχεται να χρειαστούν αρκετές ακόμη ημέρες για να διαπιστωθεί αν μπορεί να αναρρώσει. «Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή και μπορεί να μην μάθουμε ποτέ τι είδους βασανιστήριο υπέστη κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, πού βρισκόταν η συνείδησή της, πόσο έντονος ήταν ο σωματικός πόνος ή τι ψυχικό μαρτύριο πέρασε», δήλωσε ο Ferrell.

Εκπρόσωπος της υπερασπιστικής ομάδας της Κρίστα Πάικ δήλωσε νωρίς την Κυριακή ότι «εκτιμούμε τον σεβασμό που επιδεικνύεται προς το δικαίωμα της Κρίστα στην ιδιωτικότητα»

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Μακελειό σε υπαίθριο πάρτι στην Τζόρτζια – Άγνωστοι άνοιξαν πυρ, 2 νεκροί και τουλάχιστον 35 τραυματίες (Video)

Στις κάλπες η Βραζιλία για εκλογή προέδρου – Αμφίρροπη μάχη μεταξύ Λούλα και Μπολσονάρου

Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ θέλουν ως τα τέλη Οκτωβρίου απευθείας συζητήσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Επεισοδιακή σύλληψη απατεώνων που προσπάθησαν να εμβολίσουν μηχανή αστυνομικών

ethniki-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελλάδα – Γερμανία (0-0): Live η μεγάλη μάχη για την 4η αγωνιστική του Nations League

kairos liga sunnefa
ΕΛΛΑΔΑ

Μικρό διάλειμμα της κακοκαιρίας την ερχόμενη εβδομάδα – Πρόγνωση Αρναούτογλου για νέο γύρο βροχών (Video)

flydubai-7234
ΚΟΣΜΟΣ

Στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν φέρεται να σχεδίαζε να συντρίψει αεροσκάφος της Flydubai ο συγκυβερνήτης – Τι αποκαλύπτουν οι ανακρίσεις

maxairi 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Άγρια επίθεση ανήλικου με μαχαίρι σε δύο 15χρονους – Στον νοσοκομείο ο ένας (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
poseidosnos 2
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό: Μετακίνησαν την... παραλιακή για χάρη της Lamda και το κόστος λειτουργίας θα βαρύνει το Δημόσιο

samaras_1702
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αυτούς τους πήρε το ποτάμι και αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε να το μπαζώσουν»: Νέο «χτύπημα» Σαμαρά (Video)

ert
MEDIA

ΕΡΤ: Παραίτηση για προσωπικούς λόγους…

FDI Belharra
ΕΛΛΑΔΑ

«Ψήφος εμπιστοσύνης» από τρεις ευρωπαϊκές χώρες στις φρεγάτες FDI Belharra - Αντίστροφη μέτρηση για την «ΝΕΑΡΧΟΣ» F-602

pezoporia mitsotakis – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πεζοπορία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Όλυμπο – Επισκέφθηκε και την Ιερά Μονή Αγίου Διονύσου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 04.10.2026 21:46
astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Επεισοδιακή σύλληψη απατεώνων που προσπάθησαν να εμβολίσουν μηχανή αστυνομικών

ethniki-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελλάδα – Γερμανία (0-0): Live η μεγάλη μάχη για την 4η αγωνιστική του Nations League

kairos liga sunnefa
ΕΛΛΑΔΑ

Μικρό διάλειμμα της κακοκαιρίας την ερχόμενη εβδομάδα – Πρόγνωση Αρναούτογλου για νέο γύρο βροχών (Video)

1 / 3