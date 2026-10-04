Κρίστα Πάικ: Παραμένει χωρίς τις αισθήσεις της μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της στο Τενεσί

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Η Κρίστα Πάικ παραμένει αναίσθητη και συνδεδεμένη με αναπνευστήρα σε νοσοκομείο, τέσσερις ημέρες μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της στο Τενεσί, ενώ η πρόγνωσή της ενδέχεται να μην είναι γνωστή για αρκετές ακόμη ημέρες, δήλωσε την Κυριακή ένας από τους δικηγόρους της.

Ελάχιστες πληροφορίες έχουν δημοσιοποιηθεί σχετικά με την κατάστασή της από το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, όταν έγινε η απόπειρα εκτέλεσης. Έκτοτε παραμένει νοσηλευόμενη υπό φρούρηση, ενώ οι γιατροί προσπαθούν να απομακρύνουν από τον οργανισμό της τη μεγάλη δόση του βαρβιτουρικού πεντοβαρβιτάλης (pentobarbital).

Όταν ρωτήθηκε αν η Πάικ ανέκτησε ποτέ τις αισθήσεις της μετά την απόπειρα εκτέλεσης, ο Stephen Ferrell, ομοσπονδιακός δημόσιος συνήγορος και δικηγόρος της, απάντησε στην εκπομπή του CNN “State of the Union”: «Όχι απ’ όσο γνωρίζω». Εξήγησε, μάλιστα, ότι οι ιατρικές αποφάσεις για την Πάικ λαμβάνονται από άλλο πρόσωπο

Η Κρίστα Πάικ, σήμερα 50 ετών, ήταν 18 όταν εκείνη και ο φίλος της βασάνισαν και σκότωσαν μια συμμαθήτριά της, την Colleen Slemmer, σε μια κρίση ζήλιας το 1995. Έγινε μία από τις νεότερες γυναίκες που καταδικάστηκαν σε θάνατο και οδηγήθηκαν σε πτέρυγα θανατοποινιτών.

Οι σωφρονιστικές αρχές του Τενεσί χορήγησαν στην Κρίστα Πάικ δύο δόσεις του φαρμάκου της θανατηφόρας ένεσης το βράδυ της Τετάρτης. Η πεντοβαρβιτάλη δεν την σκότωσε, όμως οι δικηγόροι της δήλωσαν ότι τα χέρια της υπέστησαν εγκαύματα και φουσκάλες από τα καυστικά φάρμακα.

Η Πάικ είχε παραχωρήσει σε κάποιο πρόσωπο πληρεξούσιο για τη λήψη ιατρικών αποφάσεων και το συγκεκριμένο άτομο προστατεύει την ιδιωτικότητά της, δήλωσε ο Ferrell. «Δεν είμαι σίγουρος για το τι ακριβώς μπορεί να του έχουν πει», ανέφερε.

Οι δικηγόροι της 50χρονης δεν έχουν αποκαλύψει ποιος λαμβάνει τις ιατρικές αποφάσεις για λογαριασμό της. Είπαν ότι ενδέχεται να χρειαστούν αρκετές ακόμη ημέρες για να διαπιστωθεί αν μπορεί να αναρρώσει. «Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή και μπορεί να μην μάθουμε ποτέ τι είδους βασανιστήριο υπέστη κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, πού βρισκόταν η συνείδησή της, πόσο έντονος ήταν ο σωματικός πόνος ή τι ψυχικό μαρτύριο πέρασε», δήλωσε ο Ferrell.

Εκπρόσωπος της υπερασπιστικής ομάδας της Κρίστα Πάικ δήλωσε νωρίς την Κυριακή ότι «εκτιμούμε τον σεβασμό που επιδεικνύεται προς το δικαίωμα της Κρίστα στην ιδιωτικότητα».

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