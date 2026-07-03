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03.07.2026 19:49

Πριν από την Τέιλορ και τον Τράβις, ήταν ο Ουίλιαμ με την Κέιτ και ο Τζορτζ με την Αμάλ – Οι λαμπεροί γάμοι που τράβηξαν τα φώτα της δημοσιότητας

03.07.2026 19:49
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Ο γάμος της Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι κατατάσσεται ήδη μεταξύ των λαμπερότερων γαμήλιων τελετών του 2000, όμως δεν αποτελούν το μοναδικό ζευγάρι που τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας αυτόν τον αιώνα.

Πρίγκιπας Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον

Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου παντρεύτηκε την αγαπημένη του από το κολέγιο Κέιτ Μίντλετον στις 29 Απριλίου του 2011 στο Αβαείο του Ουέστμινστερ, στο Λονδίνο. Σχεδόν 2.000 καλεσμένοι παρακολούθησαν την τελετή αυτοπροσώπως και εκατομμύρια άλλοι σε ολόκληρο τον κόσμο την παρακολούθησαν στους τηλεοπτικούς δέκτες τους. Η Μίντλετον φορούσε το δακτυλίδι αρραβώνων που ανήκε στη μητέρα του πρίγκιπα Ουίλιαμ, την πριγκίπισσα Νταϊάνα, η οποία σκοτώθηκε το 1997 σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ

Ο πρίγκιπας Χάρι της Βρετανίας παντρεύτηκε την Αμερικανίδα ηθοποιό Μέγκαν Μαρκλ τη 19η Μαΐου του 2018. Ο γάμος του Χάρι, ενός πρώην ατίθασου παιδιού της βασιλικής οικογένειας, που ήταν πέμπτος στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου και της Μέγκαν, μιας διαζευγμένης η μητέρα της οποίας είναι Αφροαμερικανίδα και ο πατέρας της λευκός, δεν έμοιαζε με κανέναν άλλο της βασιλικής οικογένειας. Αντήλλαξαν όρκους στο Κάστρο του Ουίνδσορ σε μια τελετή που συνδύασε αρχαίο αγγλικό τελετουργικό με αφροαμερικανική κουλτούρα, μεταξύ άλλων μια χορωδία γκόσπελ που τραγουδούσε το “Stand by Me,” την επιτυχία της δεκαετίας του 1960 του Αμερικανού τραγουδιστή Μπεν Ε. Κινγκ.

Τζορτζ Κλούνεϊ και Αμάλ Αλαμουντίν

Ο βραβευθείς με Όσκαρ ηθοποιός και για χρόνια εργένης Τζορτζ Κλούνεϊ παντρεύτηκε τη δικηγόρο που μάχεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα Αμάλ Αλαμουντίν στη Βενετία, στην Ιταλία, στις 27 Σεπτεμβρίου του 2014. Το Μεγάλο Κανάλι της Βενετίας μετατράπηκε σε ένα υδάτινο κόκκινο χαλί κατά την άφιξη του Κλούνεϊ και άλλων πρωτοκλασάτων εκπροσώπων της βιομηχανίας του Χόλιγουντ. Μεταξύ των προσκεκλημένων βρίσκονταν οι ηθοποιοί Ματ Ντέιμον και Μπιλ Μάρεϊ, το μοντέλο Σίντι Κρόφορντ, η αρχισυντάκτρια της Vogue Άννα Γουίντορ και ο τραγουδιστής των U2 Bono.

Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ

Ο ιδρυτής της Amazon.com Τζεφ Μπέζος και η δημοσιογράφος Λόρεν Σάντσεζ επέλεξαν επίσης τη Βενετία για τον γάμο τους την 27η Ιουνίου του 2025. Το ζευγάρι αντήλλαξε δακτυλίδια στο μικρό νησάκι Σαν Τζόρτζιο απέναντι από την πλατεία του Αγίου Μάρκου, με λαμπερούς καλεσμένους όπως τον Μπιλ Γκέιτς, τον Λεονάρντο ΝτιΚάρπιο, τη βασίλισσα της Ιορδανίας Ράνια και την Όπρα Γουίνφρεϊ. 

Κιμ Καρντάσιαν και Κάνιε Γουέστ

Η πρωταγωνίστρια τηλεριάλιτι και επιχειρηματίας Κιμ Καρντάσιαν παντρεύτηκε τον κάτοχο ενός βραβείου Grammy Κάνιε Γουέστ σε ένα κάστρο του 16ου αιώνα με θέα την ιστορική πόλη της Φλωρεντίας, στην Ιταλία, την 24η Μαΐου του 2014. Με την τελετή κορυφώθηκαν οι πολυήμερες εκδηλώσεις που είχαν ξεκινήσει με μια πρόβα δείπνου στη Γαλλία, στα Ανάκτορα των Βερσαλλιών. Το ζευγάρι χώρισε το 2022.

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