Η Μαντόνα επέστρεψε δισκογραφικά με το «Confessions II» – Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο 15ο άλμπουμ της (Video)

Κυκλοφόρησε την Παρασκευή, 3/7, το νέο, πολυαναμενόμενο άλμπουμ της Μαντόνα, με τίτλο «Confessions II», με το οποίο επιστρέφει στη δισκογραφική δράση.

Η Μαντόνα, με καριέρα που έχει σημαδέψει την παγκόσμια pop σκηνή, εξακολουθεί να θεωρείται από τις πιο εμβληματικές μορφές του είδους, και παραμένει σταθερά στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής.

Το «Confessions II» αποτελεί το 15ο στούντιο άλμπουμ της και λειτουργεί ως συνέχεια του δίσκου του 2005 «Confessions on a Dancefloor». Υπενθυμίζεται πως ο συγκεκριμένος δίσκος είχε αναδειχθεί από τους κριτικούς ως ο κορυφαίος της τραγουδίστριας την τελευταία εικοσαετία.

Στο νέο project, η Μαντόνα επανασυνδέεται δημιουργικά με τον Στιούαρτ Πράις, συμπαραγωγό και συνδημιουργό του προηγούμενου άλμπουμ της, παρουσιάζοντας έναν dance-pop δίσκο 16 κομματιών, με συμμετοχές της Σαμπρίνα Κάρπεντερ, του Stromae, αλλά και της κόρης της, Λούρδης Λεόν.

Η κυκλοφορία συνοδεύεται από μουσική ταινία μικρού μήκους, σε σκηνοθεσία της ομάδας Tοrso.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για το πρώτο άλμπουμ που ηχογραφεί σε στούντιο μετά το «Madame X» του 2019, ενώ ταυτόχρονα σηματοδοτεί και την επιστροφή της διάσημης τραγουδίστριας στη Warner Records.

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