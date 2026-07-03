Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε γιατί απουσίαζε από τη χθεσινή εκπομπή – «Ήταν ό,τι χειρότερο μου έχει συμβεί» (Video)

Τον λόγο για τον οποίο απουσίαζε χθες από την εκπομπή της εξήγησε η Κατερίνα Καινούργιου, αποκαλύπτοντας ότι υπέστη ένα επεισόδιο ιλίγγου θέσεως, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη εμπειρία ως τη χειρότερη που της έχει συμβεί ποτέ.

«Καλημέρα! Καλή σας ημέρα, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Παρασκευή 3 του Ιούλη, τελευταία εκπομπή για τη φετινή σεζόν. Με συγχωρείτε, δεν ήμουνα χθες, θα σας πω τι έπαθα. Πολλοί από εσάς μπορεί να με καταλάβετε τηλεθεατές, ονομάζεται ίλιγγος θέσεως. Είναι ό,τι χειρότερο μου έχει συμβεί, ειλικρινά σας μιλώ, το πιο τρομακτικό», ανέφερε στην έναρξη της τελευταίας “Super Κατερίνα” της σεζόν και πρόσθεσε:

«Είναι αυτό που σε πιάνει ένας απίστευτος ίλιγγος και δεν μπορείς να σηκωθείς να κάνεις τίποτα, πανικοβάλλεσαι και καλό είναι να πας αμέσως στο νοσοκομείο. Πήγα στο νοσοκομείο, μου κάνανε κάποιες ειδικές ασκήσεις, μου δώσανε μία αγωγή. Αυτό συνήθως ξεκινάει από τα αυτιά, δηλαδή από το λαβύρινθο ή πολλές φορές από την υπόφυση, αλλά ξέρω ότι είναι κάτι σύνηθες, πολλοί το παθαίνουνε, οπότε θέλει ψυχραιμία. Ήταν αρκετά σοβαρό, σήμερα είμαι κοντά σας, απλά δεν μπορώ να κάνω πολύ έντονες κινήσεις», τόνισε η Κατερίνα Καινούργιου, συζητώντας με τους συνεργάτες της για τα συναισθήματά τους λίγο πριν το φινάλε της σεζόν.

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