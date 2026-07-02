Χωρίς την Καινούργιου σήμερα η εκπομπή «Super Κατερίνα» – Τι είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης (Video)

Χωρίς την Κατερίνα Καινούργιου έκανε έναρξη σήμερα (2/7) η εκπομπή Super Κατερίνα, με τον Στέφανο Κωνταντινίδη να εξηγεί στους τηλεθεατές τους λόγους για τους οποίους η παρουσιάστρια δεν κατάφερε να βρίσκεται στο πόστο της.

Όπως είπε, αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα με την υγεία της, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό, ενώ στη συνέχεια της ευχήθηκε γρήγορα περαστικά, ώστε να μπορέσει να είναι παρούσα στο αυριανό κλείσιμο της εκπομπής.

«Σήμερα και αύριο και καλό καλοκαίρι μετά, κανονικά. Λοιπόν, το Κατερινάκι μας, για σήμερα, δεν θα είναι μαζί μας. Μην ανησυχείτε, δεν είναι κάτι τόσο σημαντικό, αλλά έπρεπε να πάρει λίγο τον χρόνο της και να ξεκουραστεί. Να της ευχηθούμε περαστικά, όχι γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα γιατί έχουμε την τελευταία εκπομπή και η Super Κατερίνα ρίχνει αυλαία. Αύριο θα κάνουμε πάρτι κανονικό! Τα παιδιά της παραγωγής έχουν ετοιμάσει μπαλόνια, ιστορίες, catering. Εμένα θα ‘ρθουν τα παιδάκια μου, θα ‘ρθουν τα παιδιά πάρα πολλών, του Συρίγου, θα κάνουμε πάρτι κανονικό» ανέφερε, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης κατά την έναρξη της εκπομπής.

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