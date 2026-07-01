Δεύτερη σε τηλεθέαση η ΕΡΤ2ΣΠΟΡ την Τρίτη (30/6) λόγω Μουντιάλ- Πρώτο το Mega

Το Mega και η ΕΡΤ2ΣΠΟΡ ήταν οι μόνοι τηλεοπτικοί σταθμοί με διψήφια μερίδια τηλεθέασης.

Τα ματς για την φάση των 16 Ακτή Ελεφαντοστού- Νορβηγία και Γαλλία- Σουηδία χάρισαν μερίδιο 10,2% στο δεύτερο κρατικό κανάλι το οποίο προσπέρασε ακόμα και τον ΑΝΤ1 του οποίου η επίδοση ίσως να επηρεάστηκε ως κάποιο βαθμό από την συγκεκριμένη συνθήκη.

Περισσότερο όμως μοιάζει να επηρεάστηκε ο Alpha που είδε τη δυναμική του να περνά στην περιοχή των μονοψήφιων κάτι που είχε συμβεί μόνον στην κορύφωση της Βδομάδας των Παθών.

Το Mega «έκλεισε» την ημέρα και τον μήνα με αύξηση του μεριδίου και πρωτιά στην τηλεθέαση. Με κέρδη σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, επίσης αποχαιρέτησαν τον Ιούνιο και οι ΣΚΑΪ, Star, Open και ERTNews.

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