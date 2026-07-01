ΕΙΗΕΑ: Ο Νίκος Χατζηνικολάου ανακοίνωσε ότι δεν θα βάλει εκ νέου υποψηφιότητα για πρόεδρος

Την απόφασή του να μην κατέβει ξανά υποψήφιος στις εκλογές της ΕΙΗΕΑ για την προεδρία, έκανε γνωστή ο Νίκος Χατζηνικολάου.

Μετά από 8 χρόνια στη θέση, αποφάσισε να μην θέσει ξανά υποψηφιότητα ανακοινώνοντας το μέσω επιστολής προς τα μέλη της διοίκησης, κάνοντας λόγο για μια «δύσκολη απόφαση»

Η επιστολή του Ν. Χατζηνικολάου

«Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι, μετά από οκτώ χρόνια στη θέση του Προέδρου της ΕΙΗΕΑ, αποφάσισα να μην είμαι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές της Ένωσής μας.

Η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη. Η προεδρία της ΕΙΗΕΑ υπήρξε για μένα μεγάλη τιμή, αλλά και ένα ιδιαίτερα απαιτητικό καθήκον, το οποίο κλήθηκα να υπηρετήσω στα δυσκολότερα ίσως χρόνια που γνώρισε ποτέ ο κλάδος του περιφερειακού και τοπικού Τύπου.

Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία , τη στήριξη και την εμπιστοσύνη που μου δείξατε όλα αυτά τα χρόνια. Ιδιαίτερα ευχαριστώ όλα τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων με τα οποία είχα την τιμή να συνεργαστώ. Τίποτα από όσα πετύχαμε δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τη συλλογική προσπάθεια, την επιμονή και την κοινή μας πίστη στον ρόλο της Ένωσής μας.

Αφιέρωσα χρόνο, ενέργεια και όλες μου τις δυνάμεις με ήθος, αίσθημα ευθύνης και πραγματική αγάπη για τον κλάδο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των μικρότερων εκδοτικών επιχειρήσεων, γιατί πιστεύω βαθιά ότι η πολυφωνία αποτελεί θεμέλιο της δημοκρατίας.

Μαζί πετύχαμε σημαντικές κατακτήσεις. Διεκδικήσαμε και εξασφαλίσαμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα στήριξης του κλάδου για τα επόμενα πέντε χρόνια, ενισχύσαμε την οικονομική αυτοτέλεια της ΕΙΗΕΑ, αποκαταστήσαμε το κύρος και τη θεσμική της παρουσία απέναντι στην Πολιτεία και στους θεσμούς, ενώ υπερασπιστήκαμε με συνέπεια τα πνευματικά δικαιώματα των εκδοτών τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ενεργή συμμετοχή της ΕΙΗΕΑ στα ευρωπαϊκά όργανα των εκδοτών ανέδειξε την Ένωσή μας σε έναν αξιόπιστο και ουσιαστικό συνομιλητή για τα ζητήματα του έντυπου Τύπου.

Αποχωρώ από την προεδρία με τη βαθιά πεποίθηση ότι παρέδωσα, μαζί με όλους εσάς, μια Ένωση πιο δυνατή, πιο αξιόπιστη και καλύτερα προετοιμασμένη για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Αυτό αποτελεί για μένα τη μεγαλύτερη ανταμοιβή.

Θα παραμείνω πάντα στη διάθεση της ΕΙΗΕΑ και της νέας διοίκησης, έτοιμος να προσφέρω όποτε και όπως μου ζητηθεί.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Νίκος Χατζηνικολάου

Πρόεδρος ΕΙΗΕΑ».

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