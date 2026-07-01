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01.07.2026 09:44

Γιώργος Λιάγκας: «Την Παρασκευή κλείνει ο κύκλος του Πρωινού στον ΑΝΤ1 και πάμε γι’ άλλα» (Video)

01.07.2026 09:44
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Το οριστικό φινάλε του Πρωινού στον ΑΝΤ1 προανήγγειλε ο Γιώργος Λιάγκας στη σημερινή έναρξη της εκπομπής, με τον παρουσιαστή να επισημαίνει ότι την Παρασκευή κλείνει ο κύκλος του Πρωινού στον ΑΝΤ1.

«Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, είναι η παραπροτελευταία μέρα στη δουλειά», είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Έμειναν ακόμα δύο μέρες και την Παρασκευή κλείνει ο κύκλος του Πρωινού στον ΑΝΤ1. Πάμε γι’ άλλα…».

Η φράση αυτή προκάλεσε έντονη συζήτηση γύρω από το τηλεοπτικό μέλλον του παρουσιαστή, καθώς η διατύπωση που επέλεξε για να επικοινωνήσει την ολοκλήρωση της εκπομπής δεν παρέπεμπε μόνο στο τέλος της φετινής σεζόν, αλλά ίσως και στο τέλος της πορείας του στον ΑΝΤ1.

Σε κάθε περίπτωση, τις οριστικές απαντήσεις θα τις δώσει το μέλλον…

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ΤΕΤΑΡΤΗ 01.07.2026 11:51
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