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01.07.2026 08:55

Ζαχαρός και Σγουρός «πλακώθηκαν» άγρια – Πώς τινάχτηκε στον αέρα η εκπομπή

01.07.2026 08:55
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Απίστευτα πράγματα έγιναν στο πλατό του One Channel την εκπομπή του Σταμάτη Ζαχαρού, με καλεσμένο τον Γιάννη Σγουρό.

Δημοσιογράφος και υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ (Α’ Αθήνας) ξεκίνησαν με κούφιες αβρότητες, το συνέχισαν με σκληρές αντιπαραθέσεις επί της πολιτικής και κατέληξαν σχεδόν σε ύβρεις, με τον Σγουρό να αποχωρεί από το στούντιο.

Αυτό το σκηνικό στην εκπομπή του Ζαχαρού, που θυμίζει πολιτικό/δημοσιογραφικό ρινγκ χωρίς γάντια γίνεται όλο και καλύτερο.

Όλη η συζήτηση με τον κακό χαμό, εδώ:

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ΤΕΤΑΡΤΗ 01.07.2026 09:49
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